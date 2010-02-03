Ющенко йде – апетити Росії залишаються

І, вочевидь, справа не у президентстві Віктора Ющенка, і навіть – не в його теперішній поразці на президентських виборах. Справа у тенденціях, тобто, в інтересах Росії, які, на противагу українським президентам, не змінюються. І у зоні цих інтересів, хочеться нам цього чи ні, перебуває Україна. Януковичу та Тимошенко було легко критикувати Президента за його нібито антиросійську політику. Проте я хочу подивитися, що робитиме один із них, коли опиниться на місці Ющенка, в останній рік президентства якого було запущено в обговорення тезу про Україну як failed states (не з’ясовуватимемо зараз, російські чи українські політтехнологи почали цю дискусію першими). І давати цьому лад доведеться уже новому президенту. Російські провладні політологи продовжують розробляти цю тему, незважаючи на те, що епоха такого ненависного для них Ющенка завершується. Доказом того є останній випуск «Русского журнала», який редагує Гліб Павловський. Навіть для мене тема номера виявилася сюрпризом. І звучала вона буквально так: «Украина: принуждение к единству». Розпочинається журнал коротким інтерв’ю із американським політологом Арендом Лейпхартом із заголовком «Независимость – не лучшее решение», де у першому ж запитанні Україну ставлять в один ряд із Сомалі. Це запитання також варто процитувати мовою оригіналу: «…следует или не следует ведущим мировым странам бороться за территориальную целостность таких стран, как Ирак, Афганистан, Сомали, Молдавия и Украина? Если не следует, то какими критериями определяется императив защиты единства разнородных территориальных образований?». Цікаво, чи не означає це, що в Росії готують громадську думку до перегляду рішень епохи Єльцина, зокрема, і щодо визнання територіальної цілісності України? А як же бути з Будапештським меморандумом, який власноруч підписував Борис Миколайович? Це ж міжнародний документ – і його перегляд матиме наслідки не лише для України, а й для усієї Європи. Зрештою, на це звертає увагу американський політичний діяч, політолог і дипломат Джон Болтон, якого теж інтерв’ює «Русский журнал». Болтон, на відміну від Лейпхарта, нагадує, що територію СРСР було поділено за згодою Росії, а спроба сьогодні переглянути це рішення змушує думати, що «амбіції Росії не завершуються переглядом кордонів, і Москва націлюється на перегляд розпаду СРСР взагалі». Якщо це так, то Захід, у першу чергу – Європа, мали б серйозно замислитися, чи варто Україну остаточно виключати з європейської безпекової системи, і які це матиме наслідки для цілого континенту, якщо таке трапиться. Натомість напередодні другого туру виборів мені хотілося б почути і від Віктора Януковича, і від Юлії Тимошенко (замість їхніх політичних присікувань одне до одного), чи готові вони до таких викликів? Чи хтось із них хоче бути президентом якогось «разнородного территориального образования», а не незалежної держави Україна? І що вони робитимуть, аби змусити північного сусіда якщо не поважати, то принаймні стримувати свої амбіції? Команди Тимошенко та Януковича навперебій переконують виборців, що саме їхній кандидат є найбільшим патріотом. От Леонід Макарович Кравчук, довірена особа Тимошенко, днями заявив, що, «якщо вибори виграє Віктор Янукович, то Україна може стати цілковитим сателітом Росії». У Януковича водночас говорять, що Тимошенко уже давно здала інтереси України в газовому питанні. Але цей змагальний патріотизм виглядає непереконливо, принаймні, для тих, хто може аналізувати події.