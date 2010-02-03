ЦИК: Путем нехитрых манипуляций члены комиссий могут легко искажать результаты выборов

До второго тура президентских выборов остались считанные дни. Центральная избирательная комиссия активно готовится к этому событию и уверяет, что избирательный процесс будет происходить на должном уровне.Вместе с тем избирательное законодательство далеко не совершенно, существует возможность фальсификаций результатов волеизъявления граждан Украины, а внутри ЦИК есть определенные противоречия. Об этом в пресс-центре «Главреду» рассказали заместители председателя Центральной избирательной комиссииВ першу чергу, треба відзначити те, що Україна увійшла у президентські вибори з тим законом, який вона фактично мала в 2004 році, з незначними змінами, які кардинально, принципово, структурно не торкалися всіх тих виборчих процедур, які відбувалися під час проведення цих виборів. Я хочу нагадати, що, на відміну від 2006 і 2007 років, коли проводилися парламентські вибори, закон якомога якісніше більш детально і більш скрупульозно підійшов до вирішення питань і проблем виборчого процесу.На жаль, ми маємо те, що маємо. І за змінами закону, на жаль, багато завдань, які постали перед виборчим процесом, не було вирішено. Хоча хотіли як найкраще, а вийшло, як завжди. Тому ми увійшли з тим багажем, з тим напрацьованим масивом законодавства, який є. І з цього виходили. Це торкалося і списків виборців, і утворення та діяльності виборчих комісій, формування їх керівного складу. Це торкалося багатьох інших аспектів виборчого процесу, які тією чи іншою мірою давали тест на випробування під час виборів президента 2010 року.Якщо говорити загалом, то Центральна виборча комісія попри різні оцінки, попри певні неоднозначні постанови щодо діяльності Центральної виборчої комісії, все ж таки організувала проведення виборів президента 17 січня. І зараз ми готуємося до повторного голосування 7 лютого. Ви знаєте, залишилося фактично чотири дні.Я також хотіла б позитивно оцінити досягнення і окружних виборчих комісії, і дільничних виборчих комісій, і, звісно, Центральної виборчої комісії. Всі виборчі процедури були реалізовані, причому, реалізовані відповідно до закону. Фактично ми не мали великої кількості скарг щодо реалізації будь-яких заходів, які передбачені законом.Разом з тим, як засвідчив досвід проведення голосування в день виборів 17 січня, все ж таки деякі питання залишаються тривожними з точки зору організації роботи виборчих комісій, складання списків виборців, а також фінансового забезпечення роботи виборчих комісій. Звісно, головним чинником у фінансуванні було те, що фінансування виборів проводилося на межі закінчення одного бюджетного року і початку іншого. Через те виборчі комісії були перевантажені як обсягом, так і складністю потоку необхідних фінансових документів.Разом з тим, всі проблеми були подолані, причому, подолані успішно. Всі окружні виборчі комісії проводять виплати заробітної плати членам дільничних виборчих комісій, окружних виборчих комісій. На сьогодні практично скарг щодо роботи окружних виборчих комісій з виплати заробітної плати немає. Відтак, ми сподіваємося, що і на повторне голосування також не будуть мати відповідних проблем ні дільничні виборчі комісії, ні окружні.На сьогодні фінансування здійснюється в абсолютно плановому режимі, відповідно до затверджених планів асигнувань.Разом з тим, я хотіла б зазначити, що на сьогоднішній день активно триває процес затвердження Центральною виборчою комісією кошторисів окружних виборчих комісій, як ви знаєте, вони нещодавно були сформовані. На сьогодні Центральна виборча комісія вже затвердила 90 кошторисів окружних виборчих комісій, і фактично кожного дня ми плануємо розглядати це питання з тим, щоб всі окружні виборчі комісії могли безперешкодно використовувати ті кошти, які виділені з державного бюджету на підготовку і проведення повторного голосування виборів президента.Разом з тим, я хотіла б зазначити за підсумками проведеного голосування в день виборів президента України, що протокол Центральної виборчої комісії про результати голосування було підписано членами комісії, в тому числі мною і Андрієм Йосиповичем Магерою з окремою думкою. На жаль, Центральній виборчій комісії не вдалося об’єктивно поставитися до розгляду тих окремих думок, які були викладені членами окружних виборчих комісій в ряді регіонів, зокрема, східної України, це – Донецька, Запорізька та Луганська області. Зокрема, лише за одним рішенням, яке було прийнято Центральною виборчою комісією, в 110 окрузі (Луганська область) повторний перерахунок голосів підтвердив, що на користь одного кандидата на пост президента України зараховувались недійсні виборчі бюлетені, а також бюлетені, які були подані за інших кандидатів також зараховувались цьому кандидату.У зв’язку з тим, як зараз Центральна виборча комісія спрямовує свою роботу при розгляді окремих питань, у мене особисто виникає серйозне занепокоєння, наскільки Центральна виборча комісія зможе об’єктивно розглядати в подальшому окремі думки та скарги, які надходять від суб’єктів виборчого процесу. Оскільки, зокрема, вчорашнє засідання Центральної виборчої комісії засвідчило абсолютну тенденційність при розгляді окремих питань. До уваги беруться документи і факти, які засвідчують позиції лише однієї із сторін.На мій погляд, це є дуже небезпечним, оскільки Центральна виборча комісія має бути безстороннім арбітром, брати до уваги, зважувати всі наявні матеріали, всі наявні факти і приймати рішення з тим, щоб закон залишався абсолютно безстороннім арбітром у ситуації, коли різні кандидати на пост президента України виборюють симпатії виборців. Центральна виборча комісія повинна забезпечити верховенство закону, верховенство права, не ставати на бік жодного із кандидатів, забезпечуючи можливість для абсолютно вільного волевиявлення виборців.Я думаю, що Андрій Йосипович також поділяє таку стурбованість. Разом з тим, особисто ми намагатимемось робити все, щоб скерувати роботу Центральної виборчої комісії саме в таке русло.План організаційних заходів, які передбачалося здійснити до 7 лютого, здійснюється. Фактично ми завершимо виконання усіх заходів, які необхідно здійснити, саме до 7 лютого.Що стосується цього тижня, окремо хотів би наголосити на тому, що на початку цього тижня члени Центральної виборчої комісії, - не всі, але велика частина членів Центральної виборчої комісії - роз’їхалися по регіонах України, і зараз, власне, розпочався процес передачі виборчих бюлетенів окружним виборчим комісіям. Це саме буде і в деяких ближчих областях до міста Києва. Я маю на увазі Житомирську, Київську області.Ситуація, яка розгорталася на поліграфкомбінаті «Україна», зовсім і ніяким чином не була детермінована, на моє глибоке переконання, виготовленням виборчих бюлетенів. Всі бюлетені у встановленій законом і рішеннями Центральної виборчої комісії кількості були виготовлені вчасно. Виготовлені бюлетені передані виключно окружним виборчим комісіям. Ті, в свою чергу, передали їх дільничним виборчим комісіям.На мій погляд, причини загострення ситуації навколо поліграфкомбінату «Україна» необхідно шукати в абсолютно інших площинах, не пов’язаних із виборчим процесом.Разом з тим, для підготовки та проведення повторного голосування завершено виготовлення виборчих бюлетенів. Триває відвантаження і транспортування бюлетенів у відповідні регіони. І сьогодні вже по всій країні масштабно здійснюється передача на засіданнях окружних виборчих комісій виборчих бюлетенів від представників Центральної виборчої комісії окружним виборчим комісіям.Разом з тим, найбільш масштабним завданням, поряд з передачею бюлетенів, є формування нового складу ДВК. Вчергове доводиться «подякувати» законодавцю за те, що він в такий дивний спосіб врегулював питання утворення дільничних виборчих комісій в плані строків, коли мають бути сформовані дільничні виборчі комісії. Якщо більшість заходів, які мають виконати ці комісії, приходяться не пізніше, як на сім днів перед днем повторного голосування, зокрема, передача списків виборців на виборчі дільниці, надсилання виборцям іменних запрошень, - яким повідомляє громадянина України, де знаходиться виборча дільниця, часи роботи відповідної комісії, - то сам строк для утворення дільничних виборчих комісій встановлено законодавцем на два дні пізніше, ніж ці заходи, які мають бути реалізовані.Звісно, це дезорієнтує і окружні, і виборчі комісії, ставить самих членів цих виборчих комісій у надскладне становище щодо реалізації відповідних процедур. Оскільки вони на позавчора мали виконати певні заходи, коли їх де-факто і де-юре не існувало.Тому на сьогоднішній день за результатами роботи окружних виборчих комісій по формуванню нового складу дільничних виборчих комісій узагальнюється інформація в Центральній виборчої комісії, наскільки такий склад буде утворено.Я нагадаю, що суб’єктами подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій, як і окружних, є два кандидати, які включені до бюлетеня для повторного голосування. Відтак, ми сподіваємося, що за поданням відповідних кандидатів повною мірою буде сформовано новий склад дільничних виборчих комісій. Однак безпосередньо після їх утворення необхідно буде забезпечити передачу матеріально-технічних цінностей новому складу дільничної виборчої комісії, починаючи від печаток, сейфів, кабін для голосування і т.д. Крім того, їм необхідно буде передати виборчі бюлетені, списки виборців, які мають бути передані у приміщенні виборчої дільниці для ознайомленням громадян України. Відтак, найближчим часом у організаторів виборів дуже щільний і напружений графік із реалізації тих положень закону, які дуже щільно і дуже напружено вимагають від членів виборчих комісій високої концентрації і високого професіоналізму.Що стосується законопроекту, який зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді, тобто прийнятий за основу в першому читанні 226-ма голосами народних депутатів України. Ви знаєте, що цим законопроектом планується деякою мірою врегулювати питання функціонування окружних і дільничних виборчих комісій, зокрема, в день голосування.Справді, деякі проблеми із функціонуванням відповідної норми закону існують, але це не означає, що з однієї крайнощі треба кидатися в іншу крайність. Це не означає, що з однієї крайнощі, коли одна політична сила може фактично зірвати виборчий процес на одній виборчій дільниці, треба переходити до іншої крайнощі, коли інша політична сила зможе за використанням адміністративного ресурсу, який існує на місцевому рівні, контролювати у свій бік той перебіг виборчого процесу, який їй бажаний.Я веду до того, що зміни до закону, можливо, і потрібні, але не в такому вимірі, в якому вони були проголосовані в першому читанні за основу. Тобто необхідно знайти такий баланс, при якому ті члени виборчої комісії, які захочуть зірвати кворум на засіданнях відповідної дільничної чи окружної виборчої комісії, щоб їм це було невигідно зробити і в день голосування, і в день підрахунку голосів, і в день встановлення підсумків голосування в межах територіального округу.Тому, як на мене, такий законопроект потребує подальшого доопрацювання, серйозного доопрацювання з тим, щоб врахувати і ті позитивні надбання, які мали місце і 26 грудня 2004 року, і на парламентських виборах 2006, 2007 років. Я думаю, якщо залучити туди фахівців, власне, законодавців, які працювали над змінами до виборчого законодавства, залучити інших фахівців, то можна вийти на непоганий законопроект. Але, знову ж таки, наголошую, саме в такому вигляді, в якому він прийнятий за основу. На жаль, ліквідувавши одну проблему, закон породить іншу. Це не вихід із ситуації.Щодо списків виборців, я б хотіла знову наголосити на суперечності законодавчого регулювання в питанні складання списків виборців. Внутрішні неузгодженості між окремими положеннями абсолютно розривають концепцію складання списків виборців і містять масу неузгодженостей, як між Законом «Про Державний реєстр виборців», так і між тією парадигмою, яка на сьогодні закладена у Законі України «Про вибори Президента». Звідси, власне кажучи, всі біди, в тому числі громадян України.Разом з тим, Центральна виборча комісія своїми роз’ясненнями абсолютно чітко передбачила, що всі скарги громадян України, всі зміни, на підставі яких вносилися відповідні уточнення до списків виборців, вся документальна база відповідними дільничними виборчими комісіями, а також окружними виборчими комісіями передається для перевірки відповідним органам ведення Реєстру, які повинні оперативно забезпечити внесення змін до бази даних Реєстру, і виготовляти списки виборців для повторного голосування.Разом з тим, на практиці ми стикнулися з тим, що окремі окружні виборчі комісії попросту саботували таку роботу. Мною особисто направлялися звернення, в тому числі до Прокуратури, правоохоронних органів з тим, щоб до окремих членів окружних виборчих комісій були вжиті заходи прокурорського реагування з тим, щоб забезпечити внесення до списків виборців відповідного уточнення.Разом з тим, переважна кількість і дільничних виборчих комісій, і окружних виборчих комісій передали такі відомості. Проте, така передача, на жаль, тривала не завжди вчасно. На жаль, громадянам України дійсно доведеться перевірити - ще є час перед тим, як наступить день повторного голосування - на виборчій дільниці наявність себе у списках виборців.Разом з тим, якщо такі неточності будуть виявлені, кожен громадянин може подати відповідне звернення до дільничної виборчої комісії, і може бути прийняте рішення по виправленню таких неточностей, або включення громадянина до списку виборців. При цьому Центральна виборча комісія з метою забезпечення одноразовості включення громадянина на виборчих дільницях передбачила, що виборчі комісії повинні надавати інформацію відносно таких звернень до органів ведення Реєстру. Ті, в свою чергу, повинні перевіряти відомості щодо наявності іншої виборчої адреси у такого громадянина, і в тому числі, засобами технічного зв’язку - телефонограмами, телефоном, факсом - повідомляти відповідній виборчій дільниці, чи не має місця так зване багаторазове включення громадянина до виборчих дільниць.Знову ж таки, нам залишається сподіватися, що всі органи ведення Реєстру, всі дільничні виборчі комісії будуть чітко дотримуватися роз’яснень Центральної виборчої комісії у своїй діяльності і унеможливлять кратне включення громадян України, безпідставне включення громадян України до списків виборців для породження певних зловживань на цьому ґрунті. Тому будемо сподіватися на правову культуру і високу правосвідомість як членів виборчих комісій, так і працівників ведення Реєстру.Разом з тим, в робочому порядку навіть за тими окремими випадками, які зараз виявляються щодо неточностей у списках виборців, органи ведення Реєстру в терміновому порядку проводять уточнення, виправляють такі відомості, і передають відповідними виборчим комісіям уточнені матеріали.Щодо ризиків відносно зриву виборчого процесу, ви знаєте, зараз про них дуже багато говорять, що вони існують, інші кажуть, що їх немає, їх не може бути. Зрозуміло, з точки зору Центральної виборчої комісії ми вживаємо всіх заходів для того, щоб окружні виборчі комісії, в свою чергу, спрямовували діяльність дільничних виборчих комісій таким чином, аби голосування на виборчих дільницях проходило безконфліктно, аби всі спірні питання вирішувалися на місці.До цього була проблема, я би навіть сказав, вона більше нагніталася саме з політичного боку, питання так званого фінансування виборчого процесу. Безумовно, тут теж були свої труднощі, але зараз ця проблема як така не стоїть на порядку денному для роботи саме окружних і дільничних виборчих комісій, це не питання №1.Питання №1 полягає в тому, щоб усі без винятку, як окружні, так і дільничні виборчі комісії, зокрема, в день голосування своєчасно прийшли на дільниці, своєчасно прийшли на роботу, відкрили виборчі дільниці, щоб не було спокуси в одного кандидата відкликати своїх представників виборчих комісій на заході України, а в іншого на сході. Я не думаю, що кандидати будуть гратися з вогнем і ставити під сумнів легітимність виборчого процесу.Вірю в те, що виборчий процес пройде належним чином. В будь-якому разі я як один з членів Центральної виборчої комісії, можливо, це моя суб’єктивна, особиста точка зору, але, як на мене, навіть в тому разі, якщо половина членів окружної чи дільничної виборчої комісії залишаться на місцях і будуть продовжуватися виконувати свої безпосередні обов’язки, таке голосування повинно відбуватися і виборцям повинні бути забезпечені всі умови для того, щоб вони проголосували. Принаймні, у мене особисто рука не підніметься проголосувати за те, щоб визнати голосування на якійсь окремо визначеній дільниці недійсним саме з цих міркувань. Я вже не кажу, що це безпосередньо не є повноваженням Центральної виборчої комісії. Головне тут – забезпечити виборцям можливість проголосувати.Питання кадрового складу виборчих комісій. На жаль, ситуація така, що Україна досі не спромоглася, зокрема, на законодавчому рівні закріпити необхідність наявності досвіду у тих кандидатур, які подаються, принаймні, до складу окружних виборчих комісій. Я веду мову про те, що такі особи, на моє глибоке переконання, повинні мати певний сертифікат чи хоча б серйозну підготовку під державним контролем про те, щоб такі особи могли належним чином готуватися до виборчого процесу: чудово знали виборчий закон, знали роз’яснення Центральної виборчої комісії з цього питання, знали міжнародні стандарти з питань проведення виборів. Для цього необхідно, знову ж таки, законодавче врегулювання цього питання з тим, щоб представники до складу виборчої комісії були підготовлені завчасно.Можливо, це моя особиста точка зору, але якщо держава в особі законодавчого органу через прийняття закону фактично надає політичним партіям монопольні права щодо формування виборчих списків кандидатів у народні депутати України, і що держава надає такі виключні права саме їм, а не будь-кому іншому, то держава повинна і спитати з політичних партій, і покласти обов’язок саме на політичні партії, щоб політичні партії забезпечили підготовку кандидатур до роботи у виборчих комісіях. Це принципово важливе питання. До речі, в проекті виборчого кодексу саме така необхідність і передбачена.Тому для мене зараз питання №1 - це члени окружних і дільничних виборчих комісій, щоб вони гідно забезпечили проведення виборчого процесу, щоб, грубо кажучи, не гралися в політику.Я підтримую точку зору Андрія Йосиповича, що найбільш слабке місце - це дійсно склад виборчих комісій. Дуже великою мірою залежить рівень професіоналізму і здатність членів окружних виборчих комісій не реагувати на різні провокації. Дійсно, подекуди має місце - і це є таким детермінатором, збудженням між членами виборчих комісій - окремих фактів блокування роботи тієї чи іншої комісії. А саме втручання в їх роботу, зокрема, довірених осіб, інших так званих зацікавлених осіб, які виступають певними провокаторами.Тому хотілося б закликати своїх колег, хоча і тимчасових колег, бути толерантними, зосередитися на своїй спільній справі і не давати нікому втручатися в роботу цього організму. Тому що виборча комісія - це дуже нетривкий, тимчасовий організм, він потребує дуже уважного ставлення як однин до одного, так і до вимог закону.Вчора на засіданні Центральної виборчої комісій ми отримали можливість переконатися, що дуже багато суб’єктивних чинників починають втручатися в роботу членів виборчих комісій, і саме людський фактор подекуди дає підстави для зриву роботи виборчих комісій.Я як куратор окремих областей хотіла б зазначити, що, мабуть, жодна область, жоден регіон не є вільним від того, щоб ставалися якісь непорозуміння, але в будь-якому випадку всі питання необхідно вирішувати за столом переговорів. Треба домовлятися членам виборчих комісій, в який спосіб налагодити свою роботу таким чином, щоб арбітром були норми закону і інтереси громадян України. Тоді дійсно зникнуть усі конфлікти, і виборча комісія зможе забезпечити найголовніше – у день виборів відкрити виборчі дільниці, почати процедуру голосування, забезпечити права виборців, офіційних спостерігачів, інших осіб, а також підрахувати голоси, - причому, правильно підрахувати - правильно скласти протоколи, правильно, відповідно до закону, доставити виборчу документацію до відповідної окружної виборчої комісії з тим, щоб саме в момент підрахунку голосів, доставки виборчої документації унеможливити будь-яке втручання у встановлені результатів волевиявлення громадян України.На мій погляд в бюлетені не повинно бути такої відмітки. Тому що голосування виборця є абсолютно таємним. Бюлетень не повинен містити жодних відміток, жодних позначок, які б вказували на особу виборця, який проголосував шляхом використання певного бюлетеня.Натомість, одним із серйозних прогалин виборчого закону, як на мене, є відсутність у протоколі дільничної виборчої комісії відповідних відомостей щодо кількості виборців, які взяли участь у голосуванні поза межами приміщення виборчої дільниці, так званого голосування на дому. Немає тих відомостей, які були передбачені протоколом про підрахунок голосів на виборах народних депутатів України щодо кількості бюлетенів, які були вкинути в кожну виборчу скриньку. Немає кількості виборців, які включені до витягу для голосування поза межами приміщення виборчої дільниці.Відтак, законодавцем випущено абсолютно всі контрольні механізми за голосуванням поза межами виборчої дільниці. Залишається сподіватися, що внутрішня конкуренція між членами виборчих комісій, наявність спостереження офіційних спостерігачів убезпечить результат волевиявлення громадян від зловживань шляхом використання механізмів його спотворення поза межами приміщення для голосування.Я не можу погодитися з тим, що це є явна фальсифікація. Центральна виборча комісія замовляла виборчі бюлетені виключно відповідно до вимог закону. Це кількість виборців, яка включена до списку виборців на відповідній виборчій дільниці, в тому числі це стосується і закордону плюс встановлений резерв, а саме 0,5%. Центральна виборча комісія не може наперед передбачити якою буде явка. Центральна виборча комісія зобов’язана передати 100% бюлетенів, яка дорівнює кількості виборців у списку, плюс 0,5%. Залежно від явки жодного разу не замовлялися виборчі бюлетені.Я згадаю дещо іншу ситуацію, коли на закордонній виборчій дільниці в місті Римі 17 січня не вистачило 60 виборчих бюлетенів.Як на мене, головна загроза полягає в тому, в який спосіб члени виборчих комісій будуть здійснювати підрахунок голосів. Як показав повторний підрахунок голосів на одній із виборчих дільниць Луганської області, зокрема, зараховуються недійсні бюлетені кандидату на пост президента України, інші бюлетені, які подані за інших кандидатів, зараховуються не тому кандидату, за якого проголосував виборець. Це, на мій погляд, є однією з найбільших загроз, оскільки шляхом нехитрих маніпуляцій члени виборчої комісії можуть легко спотворювати кількість голосів, які були подані на підтримку того чи іншого кандидата.Як на мене, саме в цій частині має бути зосереджений основний контроль з тим, щоб результати голосування громадян були абсолютно чітко зафіксовані і відображені в протоколі.Власне кажучи, з метою контролю і утворено на паритетних засадах склад виборчих комісій. Те, що комісії утворені від обох кандидатів на пост президента, якраз і забезпечує їх взаємний контроль за діями один одного. Крім того, такий контроль забезпечують присутні на засіданнях довірені особи, присутні офіційні спостерігачі, представники ЗМІ. Ми сподіваємося, що присутність, відкритість роботи виборчих комісій якраз і є тим чинником, який забезпечить і унеможливить будь-які фальсифікації волевиявлення громадян України.Відносно спостерігачів від Грузії, я хотіла б зазначити, що на сьогодні відповідних документів у Центральної виборчої комісії немає. Повторно вони, наскільки мені відомо, не подавалися. Разом з тим, первісні документи, які були подані для реєстрації, передані відповідно до постанови Центральної виборчої комісії до правоохоронних органів для відповідної перевірки.Я думаю, що спостереження за виборами, в тому числі, шляхом великої кількості спостерігачів від іноземних держав, лише сприятиме транспарентності виборчого процесу. В Україні існує понад 33600 виборчих дільниць. Яка б не була запропонована кількість спостерігачів від інших держав, все рівно дуже невеликий відсоток виборчих дільниць охоплювався б такими офіційними спостерігачами. Відтак, ті заяви, мені здається, є значно перебільшеними і надуманими.Особисто я вітаю наявність спостерігачів, оскільки вони допомагають, зокрема, суспільствам із досить незрілою демократією, більш чітко триматися берега стандартів виборів, які загальновизнані у світі.Відносно фальшивих бюлетенів я б виключила їх наявність на виборчих дільницях, і використання їх під час голосування. Справа в тому, що виборчий бюлетень є абсолютно захищений. На виборчому бюлетені проставляється відповідна печатка дільчої виборчої комісії, зазначається номер самої дільниці, номер територіального виборчого округу. Особливо про таку шалену кількість бюлетенів, які можуть використовуватися як фальшиві, мова йти не може – це об’єктивно.З іншого боку, я це зазначила в своїй окремій думці, що в окремих думках членів окружних виборчих комісій ряду територіальних виборчих округів Запорізької, Луганської, Донецької областях зазначалося, що виборча документація була доставлена в окружну комісію із порушенням вимог закону. Зокрема, були розпечатані пакети із виборчою документацією, не збігалася кількість бюлетенів, зазначена на пакетах, поданих за кожного кандидата, із відомостями протоколу про підрахунок голосів. Окремі дільничні виборчі комісії підписували або перепідписували протокол дільничної виборчої комісії, безпосередньо, в приміщенні окружної виборчої комісії. Разом з тим, є факти, коли скарги розглядалися не на засіданні виборчої комісії, а вже після підрахунку голосів і складання відповідного протоколу.Відповідні думки членів виборчої комісії були надані Центральній виборчій комісії, але, на жаль, Центральна виборча комісія, враховуючи ту більшість голосів, яка на сьогодні наявна в Центральній виборчій комісії, такі окремі думки не розглянула і не надала їм відповідної оцінки.