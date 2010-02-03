Страх и ненависть в Верховной Раде

Веселье в Верховной Раде началось задолго до назначенного на 10 утра внеочередного заседания, инициированного «регионалами» для принятия в целом изменений к закону о выборах. Напомним, ПР предлагала устранить обязательный для избиркомов кворум в 2/3 членов комиссий, необходимый для принятия ими решений.Как выяснил «Главред», ряд «регионалов» провели ночь прямо «под куполом», чтобы не дать бютовцам возможности заблокировать работу Рады и сорвать заседание. В то же время, по кулуарам еще с девяти утра ползли самые невероятные слухи. Например, о том, что «регионалы» ночью принесли в парламент «болгарку» и пытались выпилить центральную дверь в сессионный зал, куда их якобы не пускали. Впрочем, тщательный осмотр этой самой двери и опрос охранников убедил «Главред», что эта информация - «утка» чистой воды. Потом это подтвердил и близкий к фракции БЮТ источник – оказывается, «бело-сердечные» сознательно запустили «дезу», чтобы лишний раз демонизировать оппонентов в глазах общественности.А вот факт блокирования трибуны и президиума парламента представителями ПР сомнению не подлежал – благо «Главред» видел его собственными глазами. Впрочем, блокирование было «мягким» – на трибуне и в президиуме находилось от силы полтора десятка бдительно охраняющих стратегические объекты зала «сине-белых». Бютовцы, в свою очередь, в атаку не шли и выжидали на местах.Руководство парламента прошло на свои рабочие места без особых проблем.Владимир Литвин предложил нардепам пройти процедуру регистрации. Бютовцы и лояльные к ним нунсовцы на это предложение не отреагировали никак. Впрочем, кворум набрался и без них – зарегистрировались 237 карточек. На лице пристально следившего за информационным табло и.о. главы фракции БЮТ Андрея Кожемякина отразилось разочарование. Литвин объявил о начале рассмотрения «регионального» законопроекта, Кожемякин запросил получасовой перерыв. Литвин на секунду замялся, но на выручку ему пришел «регионал» Ярослав Сухой. «Какая может быть пауза, если вас в зале нет!» - обратился он к Кожемякину. Спикер мигом сориентировался и предложил провести перерегистрацию. Тут уж бютовцам деваться было некуда, и число зарегистрированных карточек возросло до 345.Литвин объявил перерыв и пригласил глав фракций к себе в кабинет на согласительный совет. Оставшиеся в зале депутаты времени не теряли – «регионалы» массово потянулись к трибуне, аналогично действовали и бютовцы. В итоге через несколько минут диспозиция выглядела следующим образом: президиум был под контролем «регионалов», а трибуну удерживали представители БЮТ. Изменить соотношение сил попытался бютовец Владимир Бондаренко, использовав всю мощь своего немаленького тела. Дорогу в президиум ему преградил «регионал» Андрей Клюев, после чего между ними возникла небольшая потасовка, которую, впрочем, быстро разняли.В зале появилось фракционное и общепарламентское руководство. Последовавшая далее дискуссия наглядно продемонстрировала, что никакого компромисса на «согласиловке» достигнуто не было. «Регионалы», поддержанные спикером, требовали рассмотрения всех предложенных ко второму чтению поправок (числом 232), а бютовцы вопили о нарушении всех возможных законов, напирая на отсутствие решения профильного комитета и необходимость выждать положенный по закону срок в две недели для подачи всех поправок (в первом чтении закон был рассмотрен лишь на прошлой неделе).Бютовка Ольга Боднар обратилась к спикеру: «Вы что, не читали письмо, которое я вам официально вчера поздно вечером направила?» «Не знаю, как вы, а я ночью не письма читаю, а другим занимаюсь», - парировал Владимир Михайлович. Боднар не унималась: «Я не знаю, откуда вы сравнительную таблицу ко второму чтению достали, может вы ее на улице нашли, и рассматривать закон сейчас антиконституционно», - на высоких тонах заявила она. «Рассматриваем первую поправку», - откровенно «попуская» госпожу Боднар, монотонным голосом ответил спикер.Впрочем, голосовать было некому – основные парламентские силы находились в окрестностях трибуны. Бютовцы для приличия еще посопротивлялись минут десять, потом смирились с поражением и согласились на рассмотрение каждой поправки по отдельности с соблюдением всей процедуры. Поняв, что ничего интересного в ближайшее время не будет, народные избранники плавно начали покидать трибуну, президиум и сессионный зал вообще. Впрочем, на защиту системы «Рада», центр управления которой находится на втором этаже, «регионалы» на всякий случай все же командировали Эльбруса Тадеева.Потянулись долгие и лишенные всякого смысла парламентские часы. В затягивании времени особенно усердствовал нунсовец Юрий Кармазин, автор не менее четверти всех двух с копейками сотен поправок. Он методично докладывал о сути каждой из них, а периодически даже колотил кулаком по столу и к чему-то «призывал». Впрочем, все его усилия были тщетны – ни одна из поправок не набрала и десятка голосов.Оставшиеся «под куполом» депутаты разбрелись по кулуарам, курилкам и буфету. Все были в ожидании возможного силового варианта – по слухам, при голосовании закона в целом бютовцы намеревались силой отбить у «регионалов» стратегические объекты в зале и сорвать принятие закона. «Страшновато мне как-то...» - поделился с «Главредом» один из «бело-сердечных» депутатов. «А вы чего боитесь – сегодняшней драки или будущего страны?» - спросил «Главред». «Нет, драки не боюсь, а вот за страну страшно, если Янукович победит». А вот его коллеги по фракции боялись как раз возможного физического противостояния. «Чтобы трибуну разблокировать, надо, чтобы минимум человек тридцать атаковало, из них минимум десяток гарантировано получили по морде. А столько героев у нас нет – ради этого закона с выбитыми зубами ходить мало кто настроен», - сказал «Главреду» источник в БЮТе.Унылые часы ожидания побоища несколько разнообразил брифинг видного «регионала» Николая Азарова. «Ваши оппоненты заявляют, что в случае принятия закона комиссии будут расколоты – условно говоря, глава комиссии от Януковича собирает «своих» в коридоре избиркома, а секретарь-бютовец - в гардеробе. И какое из решений тогда будет легитимным?» - поинтересовался «Главред» у Николая Яновича. «Меня удивляет, как умные люди «ведутся» на всякую чушь… В любом избиркоме есть только одно место, где можно по закону проводить собрание», - заверил Азаров. Об очевидной ситуации, когда в кинозале сельского клуба соберутся «тимошенковцы», а в буфете – «януковичи», Николай Янович предсказуемо умолчал…Будет драка или не будет – этот вопрос терзал всю парламентскую тусовку. За ответом «Главред» обратился к одному из бютовцев, который обычно бывает в курсе подобных дел. «У «регионов» не хватает двух голосов, они сейчас торгуются с «заукраинцами» и «Единым центром». А Литвин, - народный избранник предвосхитил напрашивающийся вопрос, - у своих карточки отобрал и голосовать не будет».Примерно к 210-й поправке в зал начали подтягиваться депутаты. «Регионалы» опять заняли президиум, бютовцы спокойно смотрели на них со своих мест.Наконец дело дошло до голосования законопроекта в целом. «Регионалы», видя, что голосов может не хватить, расползлись по всему залу, не гнушаясь заходить и в сектора оппонентов. Юрий Кармазин защитил соседнее место, «принадлежащее» отсутствующему депутату от «Единого центра», от посягательств нескольких «регионалов». Другой депутат от ПР, пользуясь неприкрытым тылом бютовского сектора, зашел туда с явным намерением как-нибудь проголосовать, но получил по рукам (в прямом смысле) от бютовца Николая Ковзеля. «Ану, иди сюда!» - рванулся к оппоненту соратник Януковича. Однако близстоящие депутаты столкновения все же не допустили. Как показало дальнейшее течение событий, все еще было впереди.Тем временем, многострадальный закон был все-таки принят – «за» отдали свои голоса 233 нардепа, в том числе депутаты от «ЕЦ» и «За Украину!» - очевидно, ПР все же сумела их убедить в важности проведения «честных и прозрачных выборов» в «сине-белой» версии. «Йес!» - заорал Ярослав Сухой. Бютовцы грустили, но ничего не предпринимали.Литвин закрыл заседание, и народные избранники потянулись на выход. «А где же обещанная драка?» - спрашивали друг друга явно огорченные журналисты. Но они впали в уныние слишком рано – впереди еще было много интересного.Возле восточного выхода из сессионного зала сгрудились бютовцы и нунсовцы всех мастей – как голосовавшие «за», так и их оппоненты. Бютовец Остап Семерак что-то настойчиво выговаривал члену «ЕЦ» Ивану Стойко. Стойко в ответ в грубой форме, но на украинском языке, обвинил оппонента в нетрадиционной сексуальной ориентации и бросил в него сравнительными таблицами к только что принятому закону (а это кипа бумаг весом в полкило). Депутаты ринулись друг на друга как молодые петушки, но были остановлены более уравновешенными коллегами. К сражению подключился бютовец Владимир Бондаренко, обвинявший Стойко в том, что тот «за десять тысяч долларов продал страну». Стойко, очевидно, ответил Владимиру Дмитриевичу что-то нелицеприятное, поскольку тот моментально швырнул в него еще одну папку со сравнительными таблицами. На этом конфликт по линии Бондаренко-Стойко был исчерпан, но параллельно зародился новый – между бютовцем Михаилом Волынцом и единоцентристом Владиславом Тополовым. Депутаты, ожесточенно бранясь, вывалились из зала прямо под прицелы десятка телекамер. «Юля ваша сколько банков украла, а?!» - вопрошал Тополов. «Та нет у нее никаких банков, ты лучше подумай, сколько ты сам украл», - отвечал Волынец. «Не крал я ничего, а ты за своей декларацией следи», - нашелся Тополов. «Воры!» - буркнул Волынец, «Гнида!» - не полез за словом в карман Тополов. Тут бютовец решил прекратить «высокоинтеллектуальную» дискуссию и молча удалился.Таким образом, судьба проекта сейчас целиком и полностью в руках Президента. «Главред» еще днем на брифинге поинтересовался у Николая Азарова: «Вы уверены, что Президент подпишет закон, если его все-таки примут? У вас есть с ним какие-то договоренности по этому поводу?». «Президент может делать что захочет», - отрезал Азаров. «Так есть договоренности или нет?» - настаивал «Главред». «Следующий вопрос», - махнул рукой Николай Янович.В свою очередь, заместитель главы Секретариата Президента Игорь Попов сразу после принятия закона уверил журналистов, что решение будет принято только завтра, после того как закон официально поступит к гаранту на подпись, добавляя, что, по его мнению, в документе есть и плюсы, и минусы.Впрочем, весьма сомнительно, что «регионалы» прилагали бы такие неимоверные усилия к принятию закона, если бы с Президентом не было хоть намека на какую-то договоренность. Если такое соглашение есть, то страна сделает еще один шаг к погружению выборов в пучину хаоса – обе стороны получат мощное средство для раскола избирательных комиссий.…Реакция Юлии Тимошенко на очередную проигранную битву последовала очень быстро. «Несколько часов тому назад в Верховной Раде состоялось экстраординарное событие. За три дня до президентских выборов в Закон «О выборах Президента Украины» были внесены изменения, которые полностью разрушают выборы Президента. Делают их фальшивыми, нечестными, неконтролируемыми», - заявила Тимошенко. И пообещала чрезвычайные меры. Как минимум – срочное обращение к послам иностранных государств относительно того, что «выборам в Украине пришел конец».