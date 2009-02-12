Как увольнялся Пинзеник

Черная кошка между Виктором Пинзеником и Юлией Тимошенко пробежала еще перед Новым годом. Как утверждали источники в Секретариате Президента, Виктор Михайлович не воспринимал подхода Юлии Владимировны к формированию бюджета на 2009 год. По их утверждениям, Пинзеник считал недопустимым принимать бездефицитный бюджет без каких-либо признаков экономии государственных финансов в преддверии экономического кризиса, масштабы которого были видны специалистам уже тогда. Принять бюджет, отстаиваемый Пинзеником, для Тимошенко было невыгодно с чисто политической точки зрения. Сокращение роста ВВП, двузначные показатели прогноза инфляции, урезание социальных выплат и признание отсутствия контроля над курсовой политикой страны давали бы в руки оппозиции слишком сильный козырь, а в предвыборный год Тимошенко посчитала это недопустимым. Трения между членами правительственной команды не были тайной для подавляющего большинства членов коалиции. «Ему нужно выбрать, кого он больше любит, маму или папу» – в шутку описывал в конце декабря положение Пинзеника один из влиятельных бютовцев. Следует отдать министру должное: уже перед Новым годом он был готов уйти в отставку без скандала, по собственному желанию. Сославшись на объективное ухудшение состояния здоровья. Однако такой сценарий мог нарушить шаткое перемирие внутри коалиции: уход из правительства лидера ПРП может заставить дистанцироваться от политики Кабмина и остальных членов этой партии в Верховной Раде. С одной стороны, шестеро депутатов – не так уж и много. Но с другой стороны, в коалиции, в состав которой реально входит заметно меньше положенных 226 депутатов, и так каждый голос на счету. Посему Тимошенко пыталась удержать Пинзеника – и лично, и через коллег по партии. Пинзеник сначала согласился, хотя, как известно, представлять в парламенте бюджет, в котором его предложения практически не были учтены, отказался, сославшись на болезнь. Впрочем, тогда миссию главы Минфина взяла на себя сама Юлия Владимировна. Бюджет – не без скандала – был утвержден минимальными 226 депутатскими голосами. Казалось, кризис отношений Тимошенко и Пинзеника миновал… Ситуацию изменила публикация знаменитого теперь уже «письма Пинзеника», описывающего ужасающее состояние украинской экономики. По легенде, письмо это было направлено премьеру, однако она не обратила на него никакого внимания. Зато более чем чутко отнеслись к сему документу на Банковой: он должен был доказать даже самым отъявленным фанатам правительства, что его экономическая политика бездарна и ведет Украину к пропасти. Версий появления этого письма две. Согласно первой из них, источником «информационного слива» стал Секретариат Президента. Там якобы взяли реальное письмо Виктора Михайловича, и, скажем так, добавили ему черных красок. Согласно другой – передал журналистам его сам Пинзеник, якобы не выдержав игнорирования своих предупреждений главой Кабмина. Какая из этих версий ближе к истине, «Главреду» на данный момент неизвестно. Впрочем, это и не столь важно. Главное – что для себя определилась Юлия Тимошенко: она уверена, что «подставил» ее и ее Кабмин лично Виктор Пинзеник. На этом фоне Пинзеник из-за проблем с давлением слег в Феофанию, откуда на протяжении последних дней пытался добиться аудиенции или хотя бы телефонного разговора с премьер-министром. Однако Тимошенко уже определилась со своим отношением к Виктору Михайловичу, и сконтактировать с премьером ему не удалось. Окончание этой истории последовало сегодня: находясь в Феофании, Пинзеник написал заявление с просьбой об отставке и передал его в аппарат Верховной Рады через своего помощника. Развернутое объяснение своего шага Виктор Михайлович разместил на сайте Минфина (примечательно, что текста заявления Пинзеника до сих пор нет на инетрнет-портале Кабмина). Заметим, через час заявление Пинзеника таинственным образом исчезло и с сайта пока еще его ведомства… Что будет дальше? Очевидно, за отставку Пинзеника должна будет проголосовать Верховная Рада. В принципе, на протяжении последних недель украинский политикум и так живет слухами о возможных ротациях в Кабмине – и фигура Пинзеника действительно называлась в числе первых «на вылет». Разве что наиболее вероятной формальной причиной ухода главы Минфина называли все-таки состояние здоровья… Известен и претендент на так или иначе освободившееся место Пинзеника – это нынешний сопредседатель Совета инвесторов при Кабмине - Сергей Тигипко. Возможность такой замены согласны обсуждать и «пээрписты»: в качестве компенсации за портфель министра финансов они требуют аж два других поста в Кабмине, но ведь это только начало торга… Впрочем, нельзя забывать, что в схеме замены Виктора Михайловича Сергеем Леонидовичем есть одно «но»: в парламенте наберется 226 голосов для увольнения первого, но пока нет столько же голосов для назначения второго. И вообще, отсутствие у коалиции реального большинства в сессионном зале, по слухам, является причиной того, почему кадровые вопросы до сих пор не внесены в парламент. «Рабочий» вариант решения этой проблемы – убеждение той части «регионалов», которая уже сейчас не стесняется время от времени демонстрировать несогласие с генеральной линией партии. На случай, если сделать этого не удастся, Тимошенко располагает резервным планом: вместе с Пинзеником свое кресло может потерять нынешний глава Минюста Николай Онищук (лояльный к Банковой министр юстиции, обязанный визировать все акты Кабмина). А дальше – правительство будет работать с двумя вакантными министерскими постами, ведь и.о. на этих должностях Тимошенко вполне устраивают. Конечно, из этой ситуации нужно будет искать выход – и скорее рано, чем поздно: ведь если два кресла в Кабмине будут пустовать в течение двух месяцев, Банковая может счесть это достаточным основанием для роспуска парламента, а это – никому не нужный лишний «напряг». У Тимошенко уверены: в данном случае проблемы будут решаться по мере их поступления… P.S.Когда материал был уже готов, заместитель руководителя фракции БЮТ и заместитель главы партии «Реформы и порядок» Сергей Соболев прислал «Главреду» заявление, в котором рассказал, что Виктор Пинзеник подал в отставку с поста главы Министерства финансов для того, чтобы остановить провокации со стороны оппозиции и Секретариата Президента против правительства Юлии Тимошенко. «Благодаря этому шагу Виктора Пинзеника попытки использовать фамилию министра финансов для противопоставления премьер-министру и правительственной команде будут прекращены. Партия «Реформы и порядок» была и будет составной частью единой команды БЮТ», - заявил Сергей Соболев.