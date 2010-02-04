Премьером будет Тигипко, Турчинов, Азаров. Или Тимошенко

Кто бы ни стал победителем президентских выборов, он (или она) в первые же дни президентства неизбежно столкнется с необходимостью разрешения нескольких вопросов. В частности, он (или она) должен будет принять решение относительно кандидатуры нового премьер-министра, а также, в случае необходимости, подумать о дальнейшей судьбе нынешней Верховной Рады. Кроме того, ни он, ни она не смогут забыть о финансово-экономическом кризисе, который напомнит о себе уже совсем скоро.

О том, какими будут действия президента Януковича и президента Тимошенко, в пресс-центре «Главреда» рассказал руководитель Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.



Андрей Ермолаев: «В 2010 году президентские выборы не ставят окончательную точку в вопросе о власти и конфигурации власти в силу ограниченных полномочий президента согласно действующей Конституции, в силу специфической ситуации, которая сложилась во взаимоотношениях ветвей власти, состояния парламента, в котором нет на момент выборов стабильного, устойчивого коалиционного большинства и нет внятного сложившегося взаимодействия парламента и парламентской коалиции с Кабинетом Министром. Поэтому любой победитель с первых дней будет решать ключевую проблему: как завершить реконфигурирование власти для того, чтобы начал работать властный механизм.

Тут существует несколько путей. Путь, который кажется самым простым: победитель начинает вести переговоры с существующими фракциями в парламенте на предмет создания коалиции, которая бы поддержала правительство и программу, которую предлагает президент-победитель. Собственно, об этом пути говорят оба кандидата.

Каковы ресурсы этого пути как первого варианта? В случае победы Тимошенко все кажется линейным. Об этой простоте все время говорят представители БЮТ, что чуть ли не с первых дней будет налажена работа. Они отталкиваются от того факта, что коалиция, которая сейчас существует в большей степени на бумаге и на страницах газет, оживет, будет пополнена голосами со стороны бывших оппонентов, и таким образом не только на бумаге, а и в реальном голосовании коалиция сможет работать. А значит, можно будет вносить предложения по обновлению Кабинета Министров, утверждать бюджет, утверждать программу правительства.

Вместе с тем, у этого варианта есть и свои риски. Первый и главный риск: Юлия Тимошенко как премьер на протяжении последних двух лет продемонстрировала довольно жесткую, эгоистическую политику, склонность к авторитарному стилю управлению. Поэтому еще за месяц-полтора до первого дня голосования прозвучал вполне понятный и всеми легко воспринятый тезис, что в случае победы Тимошенко как президента, по всей видимости, сохранится костяк нынешнего Кабинета Министров. И логично, что обязанности премьера будет исполнять доверенное лицо Тимошенко - нынешний вице-премьер господин Турчинов. Более того, в случае, если бы не удалось договориться о коалиционной поддержке или возникли бы какие-то шатания в парламенте, то вот это состояние - исполняющего обязанности премьера, первого вице-премьера - даже позволило бы решать тактические проблемы.

Но, как показали последующие события, у этого варианта есть большой риск, связанный с тем, что признание монополии Тимошенко и ее команды на исполнительную власть таким суррогатным способом невозможно со стороны ее новых политических оппонентов. В частности, вряд ли на такой вариант согласится партия «Наша Украина». Вряд ли с таким вариантом согласится Народная партия Костенко. По всей видимости, против такого варианта будут и представители партии «Единый центр».

Грубо говоря, такой вариант не только не укрепит, а наоборот, разбалансирует даже тот состав коалиции, который есть. Рассчитывать в таком случае на поддержку со стороны бывших оппонентов вообще не приходится.

Я думаю, не случайно поэтому Тимошенко сразу после первого тура, как волшебник из рукава, достает предложение одному из наиболее успешных участников первого тура выборов - Сергею Тигипко - о премьерстве. С одной стороны, это была резкая смена правил игры. Потому что до первого тура кандидат в президенты Тимошенко настаивала на своей программе, а после первого тура вдруг возникла совершенно новая интерпретация будущей политики исполнительной власти - что эта политика может быть микшированной, что она может опираться на программы других кандидатов. Более того, она как президент готова даже доверить антикризисную политику, политику реформ новому кандидату в премьеры.

Я не комментирую политический смысл таких коррекций, но вариант привлечения на пост премьера известного политика, не представляющего БЮТ, может действительно изменить ситуацию в парламенте. Это может рассматриваться как определенный компромисс, и не только коалиция может сохраниться, ей могут помочь голосами другие депутаты.

Но тут есть и обратная сторона, которая на самом деле является еще более сдерживающим фактором, нежели вариант сохранения нынешнего состава правительства во главе с Турчиновым. Дело в том, что привлечение лидера извне ставит вопрос об ответственности за то положение дел в стране, которое получает обновленная власть. Тигипко или любой другой молодой политик, который может рассматриваться в качестве компромиссного предложения для многих, будет выглядеть как своеобразная витрина, за которой в любом случае стоит волевая позиция президента-победителя.

Если молодой лидер соглашается с ролью витрины, тогда вопросов нет. Но если же речь идет об амбициозном проекте, будет поставлен вопрос, на кого вешать ответственность за наследие, кто имеет право на моральные, политические, экономические оценки той ситуации в стране, которая сложилась на первое полугодие.

Здесь возможно, что эти косметические меры могут очень быстро привести к появлению правительства, которое, по сути, находится не в идеологической, а в содержательной оппозиции к президенту-победителю. Потому что возникает старый закон правил трех конвертов: если ты начинаешь свою политику и получаешь мандат, ты должен бороться за себя, за свое реноме, за свои взгляды. Вот эта угроза может сдерживать саму Тимошенко, несмотря на ее обещание и предложение.

Но самое главное, что позиционирование такого правительства во главе с каким-то молодым реформатором в качестве компромисса предполагает и некую новую общую платформу, которую президенту нужно будет предлагать политическим силам в парламенте, что на самом деле может не столько объединить, сколько усугубить конфликт, потому что это вынудит всех начать дискуссию о последовательности, о демократичности, наследии «помаранчевых» и «непомаранчевых» лет.

Я уже не говорю о том, что есть некоторые содержательные расхождения в позициях Тимошенко как возможного будущего президента и политика, который может приглашаться извне.

Мне кажется, что Тимошенко будет склонна, несмотря на предыдущие декларации, в случае победы опираться на старую проверенную команду, которая давно уже превратилась в команду анонимную, в команду исполнителей. А процесс переговоров для публики будет превращен в некий публичный процесс с целью затягивания, оттягивания.

На мой взгляд, для Тимошенко выходом из ситуации будет такой вариант: сохранение хрупкого статус-кво, который возникнет после выборов в существующей «бумажной» коалиции, сохранение правительства, которое будет выглядеть главной гарантией срочных антикризисных мер, чтобы не нарушать власть.

Я думаю, что для нее важно будет также и инициировать потом досрочные парламентские выборы. Сейчас, учитывая риски, связанные с этой рейтинговой чехардой, выборы выглядят крайне рисковыми, потому что можно потерять. Другое дело, имея властный ресурс, имея возможности вновь мобилизовать избирателей в пользу власти, которая, начинает спасать страну, и имея разбалансированный и постоянно конфликтный парламент, можно ставить цель, например, к концу года все-таки переизбрать парламент, опираясь на гипотезу, на расчет об успехе новой партии власти с большим процентом, и продвигать на этих выборах своих потенциальных союзников. Но с определенными условиями, определенными договорами, как работать будущей власти в случае переизбрания.

Я знаю, что на неформальном уровне многие политики признают, что хотя Юлия Тимошенко декларирует свое нежелание выборов парламента, на самом деле в случае победы она тоже пойдет на эти выборы. Просто не будет с ними спешить, это может быть конец 2010, начало 2011 года. Но в любом случае, как любой победитель, она будет искать способ, как создать выгодную, управляемую конфигурацию.



В случае победы Януковича. Во-первых, в отличие от Тимошенко, имя действующего премьера, который будет после его победы, известно: это Юлия Тимошенко. От этого некуда деваться. Более того, совершенно правы те коллеги, которые говорят, что вопрос роспуска парламента и вопрос быстрой смены правительства не так прост, как кажется. По всей видимости, одним из первых шагов Виктора Януковича на посту президента, кроме каких-то решений и инициатив, будет требование, которое, скорее всего, будет поддержано и его фракцией и, возможно, рядом других политических сил, об отчете правительства.

Наряду с требованием отчета правительства – предложение о переговорах по поводу возможного состава антикризисного правительства и возможной коалиции. Мне кажется, что создание какой-то качественной, стабильной коалиции, которая бы сотрудничала с Виктором Януковичем, сейчас маловероятно. Может фигурировать несколько политических сил, идущих на компромисс – и Блок Литвина, и коммунисты, и, возможно, часть фракции «Наша Украина». Но в любом случае эта конструкция очень неустойчива, потому что и состояние отношений, и качественный состав фракций, и взаимное недоверие, и самое главное - создание коалиции, в основе которой, скорее, желание выжить, нежели желание и готовность к содержательному политическому сотрудничеству, делает эту конструкцию временной.

Что может быть? Как вариант, может быть коалиция «на один день». Речь идет о создании, согласно требованиям Конституции и законодательства, коалиции с целью формирования правительства по преодолению кризиса. Такая коалиция не будет требовать развернутой, глубокой, идеологически обоснованной платформы действий. Она вообще может быть ограничена только одной-двумя задачами: сформировать исполнительную власть, принять бюджет и какой-то еще набор задач, не обязывающих участников коалиции сотрудничать навсегда, а решить только эти 3-4 проблемы.

Такой сценарий опирается на один важный конституционный момент: у нас существует норма Конституции, согласно которой в случае, если в парламенте нет коалиции, президент имеет право распускать парламент. Но там нет императивного обязательства это делать. Более того, у нас есть специфический опыт существования коалиции нынешней, когда коалиция существует только на бумаге, а реально ее участники либо занимают оппозиционную нишу, либо занимают нейтральную позицию. Примерно такой же вариант, когда создается формат как добрый жест в отношении президента.

Кого можно ожидать в таком правительстве? Вряд ли это правительство возглавит какая-то контраверсийная фигура, в отношении которой сложилось много негативных стереотипов. Более того, я не думаю, что в руководство такого правительства пойдут политики, которые сейчас на слуху и которые позиционируются как политики перспективы. Слишком высока опасность: поддержка в парламенте условная, ответственность большая. Далеко не все задачи, которые сейчас возникают перед правительством, можно будет решить популярными, приемлемыми способами, а всем хочется быть реформаторами с перспективой-2015. Поэтому я думаю, в случае с первым правительством Виктора Януковича речь будет идти условно о правительстве антикризисном.

Называется фигура Николая Азарова – мне кажется, она очень вероятна. Во-первых, потому что Николай Азаров в глазах многих политических сил, независимо от каких-то симпатий, выглядит как политик-технократ, готовый к управлению, политик, компетенция которого связана с финансовой, бюджетной сферой. Плюс все понимают, что он не является каким-то амбициозным вождем, от которого можно ждать эпатажей или политических демаршей. Это политик с очень хорошей исполнительной дисциплиной. Никто не будет ожидать от Азарова неожиданностей.

Можно также учитывать, что в таком составе правительства могут появиться и символические фигуры на постах вице-премьеров с целью дальнейшей раскрутки. Это будет короткое правительство, возможно, правительство одного бюджетного года – 2010, потому что оно возьмет на себя этот удар и принятия наследия, и принятия мер, связанных с бюджетной политикой.

А что касается следующего шага, то мне все-таки кажется, что Янукович будет искать возможность и способ, после эффективных антикризисных действий, сформировать более политически сбалансированное правительство, которое может выполнять функцию правительства-реформатора. В случае, если будет парламентский компромисс и доверие получит антикризисное, технократическое правительство, то эти предложения могут готовиться либо на конец года, на новый бюджетный год, либо могут быть связаны с подготовкой плана и программы презентации реформ, о которых заявлено, на конец 2010-начало 2011 года.

Что касается второго варианта– если победитель вообще будет не в состоянии разобраться с положением в парламенте, и нормального, внятного варианта формирования правительства не будет. С Януковичем уже есть определенный ответ – досрочные парламентские выборы, сегодня и сейчас. Технологически задача очень сложна, потому что успеть провести переговоры, «раздать всем сестрам по серьгам» и организовать выборы на 30 мая очень сложно. Поэтому с определенной оговоркой можно рассматривать вариант быстрых выборов в мае-июне. В таком случае, по всей видимости, «быстрого правительства» Януковича вообще не возникнет до этих выборов. Скорее всего, все эти 2-3 месяца будут потрачены на перетягивание каната и выяснение отношений между президентом и существующим правительством Тимошенко. Все это будет сопровождаться вначале большими внутрипарламентскими баталиями, демаршами, но как только начнется выборный процесс, все пойдут на выборы.

Вместе с тем, сразу после выборов – а такие выборы объективно приведут к существенной реконфигурации сил в парламенте, - появляется шанс на создание действительно «длинного» правительства. Поэтому эти 2-3 месяца важны – когда можно рисковать своей репутацией. Я думаю, рисковать своей репутацией тяжело в марте, но можно рисковать в июле. Это разные пространства – психологические и политические.

Я вполне допускаю, что по итогам таких выборов Янукович пойдет на создание более широкой коалиции, в которой будет многополюсная ситуация, уже не будет монополии Партии регионов, но будет возможность сформировать правительство «длинное», которое одновременно с какими-то антикризисными декларациями, связанными с бюджетной политикой, налоговой политикой, внешними долгами может заявлять сразу и о своих реформаторских планах. Тогда действительно мы можем там увидеть много политиков, не связанных с Партией регионов.

Что касается Юлии Тимошенко, то я думаю, ее не смутит вариант бардака в парламенте по той причине, что она просто сможет какое-то время работать с правительством исполняющих обязанности, и этот вариант, мне кажется, рассматривать не имеет смысла. Ее даже в какой-то степени будет устраивать то, что в ручном управлении исполнительная власть, а в парламенте бардак и в руках у нее находится такая важная «красная кнопка» как право на роспуск.

Я считаю, что для страны, несмотря на консерватизм наших политиков, их нежелание что-то менять, досрочные выборы сейчас – это благо. Лучше расплатиться еще двумя-тремя месяцами политических схваток, противоборства, но выйти на новую парламентскую конфигурация и искать широкий компромисс там и утверждать формулу коалиции перемен, коалиции, которая будет не только антикризисной, но и реформаторской, нежели создавать суррогатные альянсы сейчас, которые построены не столько на доверии, сколько на страхе потерять власть. Страх – это очень неустойчивая конструкция в сотрудничестве. В страхе всегда есть тот, кто боится – рано или поздно он или убежит, или подведет.



«Главред»: Кто на посту премьер-министра мог бы быть наиболее эффективным антикризисным менеджером?



Андрей Ермолаев: Это самый сложный вопрос, который можно было задать. У нас по-разному трактуется кризис, а соответственно и по-разному трактуются способности антикризисных менеджеров. В каком-то смысле и какой-нибудь генерал-самодур, который умеет командовать дивизией, мог бы быть антикризисным менеджером: он просто построит страну за десять дней, если расставит везде наряды. Если понимать кризис как просто отсутствие гражданской дисциплины и неумение ходить строем.

На самом деле, то, что Украина сейчас находится в кризисе, это результат не только неэффективной деятельности 2009 года, но это еще и результат реализации крайне противоречивой модели экономики, которая реализовывалась в тандеме Ющенко и Тимошенко. Причем, такими рывками-шагами, начиная с 2005 года. Эта модель потребительского капитализма, в основе которой открытый внешний рынок, высокая зависимость от финансового кредитования – причем, корпоративного сектора и внутреннего рынка, - превышение совокупных расходов - и корпоративного сектора, и рядовых обывателей - над реальными доходами и общенациональными, и индивидуальными, ограничение возможностей внутреннего производителя и постепенный конъюнктурный поиск эффективного экспорта, который сейчас все больше ограничен сырьем.

Тут можно приводить пример не столько в сфере промышленности, сколько в сфере сельского хозяйства. Мы все больше скатываемся к высоко индустриализированному сырьевому аграрному хозяйству. А это в итоге приводит к сокращению видов продукции, к ограничению возможностей производителей, которые ориентированы на внутренний рынок, к кризисному положению производителей, которые работают с внутренним рынком, к все большему уровню эксплуатации рабочей силы. Потому что кредитные иглы в итоге реально приводят к тому, что человек теряет заработную плату из-за огромных процентов - и прямых, и косвенных.

В итоге антикризисная политика в рамках потребительского капитализма, если мы занимаемся спасением этой модели, может привести только к новому витку долговой зависимости и к еще большей либерализации внешней торговли.

Другое дело, если мы рассматриваем антикризисную политику как смену модели, как переход от потребительского капитализма к производственному. Тут есть набор текущих мер, потому что стране нужно дать дыхание сегодня и сейчас. То, что мы называем антикризисными мерами по восстановлению производства - выход из рецессии. Выход из рецессии – это просто возобновление объемов производства, восстановление доходности бюджета, выполнение основных обязательных статей для государства. А вот формирование новой структуры производителя, формирование в Украине нового разделения труда – это антикризисная политика, которая тесно совмещается с политикой реформ.

На мой взгляд, для Тимошенко и ее команды, учитывая специфику ее политических инвесторов, учитывая идеологию, которая господствовала последние два-три года, все-таки ближе модель потребительского капитализма.

Команда Януковича, с учетом опоры на производительный капитал, на крупный индустриальный капитал, на производителя конечной продукции, - а здесь мы имеем не только спор между экспортерами и импортерами, а еще и спор между теми, кто производит в системе сложного разделения труда и теми, кто производит конечную продукцию, - это политика формирования производительного капитализма.

У нее тоже есть свои издержки, потому что любые структурные реформы, которые связаны с формированием новых отраслей, – это большие потрясения для рынка рабочей силы, это новая региональная политика, потому что речь идет о выравнивании диспропорции, которая у нас существует все эти восемнадцать лет между индустриальными и сельхозрегионами.

Но, мне кажется, эта политика более перспективна. Она будет не менее противоречива в плане социальных последствий, но она просто имеет большие перспективы, в отличие от сохранения модели потребительского капитализма.

Я должен признать, что в 2009 году правительство Тимошенко действительно пыталось заявить о приоритетах в реальном секторе. Такие попытки были, но хочу обратить внимание, что эти попытки связаны не столько с наработками правительства, сколько с ответом на те запросы, которые стали предметом общенациональной дискуссии. Например, авиастроение. Ведь не одно десятилетие идет дискуссия: сохранять авиацию, объединятся, создавать с россиянами большой международный концерн, создавать компанию, что делать с наработанными технологиями, которые в одном экземпляре реализованы в виде единичной продукции для выставок. И в этом отношении, мне кажется, в этих решениях было больше конъюнктуры на потребу дня, нежели долгосрочного расчета.

То же связано с идеей единого ядерного цикла, ведь это не проблема этого года, этот вопрос поднимался, если я не ошибаюсь, в рамках СНБО во главе с господином Горбулиным. Вопрос, опять же, состоит в том, создается ли замкнутый цикл на технологиях, которые являются максимально близки нынешней украинской ядерной энергетике, связанной с сотрудничеством с Россией, или речь идет о перераспределении энергорынка в пользу канадских и американских инвесторов. Поэтому тут нужно правильно читать эти инициативы.

Мне кажется, это важно, потому что нет абстрактной антикризисной политики.

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