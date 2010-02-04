Донецк на низком старте

Политические конкуренты оттачивают мастерство

Если первый тур выборов в Донбассе прошел относительно спокойно, то приближение второго привнесло заметное оживление в жизнь штабов кандидатов в президенты. Причем не только тех, кто непосредственно будет участвовать в решающей воскресной схватке, но и тех, кто выбыл из гонки еще 17 января.

Фальсификации против админресурса

Не успела еще ЦИК объявить официальные результаты первого тура выборов, как Донетчина уже начала готовиться ко второму. Причем в активном «затачивании оружия» против конкурентов участвовали не только штабисты двух противоположных сторон, но и рядовые дончане, массово изобличая всевозможные происки представителей кандидатов на должность главы государства.

В частности, на суд общественности свою проблему вынес секретарь избирательной комиссии на участке № 50 в г. Харцызске Донецкой области Юрий Соболь, который в первом туре представлял кандидата в президенты Юлию Тимошенко. Во втором туре он этого делать не будет, поскольку сотрудники штабов Юлии Владимировны массово заставляли своих представителей заниматься фальсификациями. Мол, сразу после первого тура выборов в городском штабе Харцызска собрали всех членов комиссий от Юлии Тимошенко, перед которыми провели инструктаж, как следует портить бюллетени. «Приходит старушка - слепая, больная - вот ей можно подсунуть, что угодно, и будет порченный бюллетень. Я знаю, что такая технология уже была откатана. Я видел 5 бюллетеней - они были испорчены», - поделился с журналистами Юрий Соболь.

По его словам, он лично пытался «предотвратить это преступление», обращаясь к представителям штаба Тимошенко, но не был ими услышан. Зато его охотно выслушали в областном штабе Виктора Януковича и даже предоставили возможность выступить на пресс-конференции.

При этом, как отметил глава Донецкого областного штаба Виктора Януковича Александр Касянюк, заявление Соболя - это далеко не первое «разоблачение» сторонников Тимошенко. «У нас есть информация по Мариуполю - штаб кандидата в президенты Тимошенко. Называют цифру: 1200 гривен мы вам оплачиваем, при условии, если будут подготовлены два акта о нарушениях на данном избирательном участке, плюс определенное количество испорченных бюллетеней для голосования», - рассказывает Касянюк.

По его словам, уже есть целый перечень технологий фальсификаций, разработанных штабистами ЮВТ. Основные среди них - вброс в урну для голосования на дому лишнего бюллетеня, так называемые «карусели», а также неявка членов комиссий в день голосования. В доказательство последнего утверждения пресс-служба Донецкого областного отделения Партии регионов опубликовала заявление, в котором говорится о том, что 2 февраля доверенное лицо от Юлии Тимошенко, ректор Донецкого института искусственного интеллекта Анатолий Шевченко, принес представление о выводе 259 человек членов участковых избирательных комиссий и представление на введение в состав этих же комиссий 336 человек. В списке якобы были сплошь жители Западной Украины, которые, как выяснилось в ходе проверки, даже не подозревали, что Юлия Тимошенко отправила их срывать выборы в Донбассе.

«Поступают сигналы из разных городов и районов области. Наша задача - не упредить какую-то ситуацию по срыву выборов на определенном участке. Наша задача, чтобы выборы 7 февраля на территории Донецкой области прошли честно», - настаивает штаб Януковича. По словам А.Касянюка, у него даже есть списки людей, которым обещали заплатить, если они проголосуют за Юлию Тимошенко.

В свою очередь, в штабе Юлии Тимошенко эти заявления опровергают, утверждая, что… это наоборот Партия регионов все фальсифицирует. Традиционное обвинение «тимошенковцев»: штаб Януковича уже открыто применяет административный ресурс. Мол, губернатор области Владимир Логвиненко на последней коллегии облгосадминистрации отдельно собрал мэров городов региона, которым и дал указания, как проводить второй тур. По информации штаба Тимошенко, Логвиненко вместе со своим замом Людмилой Давыденко якобы «проинструктировали» городских голов, как организовывать транспорт для подвоза людей на участки и как обеспечить едва ли не стопроцентную явку.

«Регионалы» вовсю, беззастенчиво, не слишком прячась, раскручивают маховик административного ресурса в области для того, чтобы обеспечить максимально высокий процент своему кандидату», - жалуются «тимошенковцы». Сторонники Виктора Янукович в ответ просто молчат.

Кандидаты для Швейцарии

Совсем другая атмосфера царит в штабах выбывших кандидатов. Да, как это ни удивительно, штабы эти все еще действуют, хотя дозвониться в них непросто. «У нас пока затишье, никаких команд не было. Работа идет в нормальном режиме, но не таком плотном, как раньше», - делится с «Главредом» представитель штаба Сергея Тигипко Евгений Кудряшов. Однако, по его же словам, нельзя говорить, что «штабисты» работают в расслабленном состоянии. Напротив - все начали разрабатывать планы на предстоящие местные, а затем и парламентские выборы.

Особенно это характерно, правда, не для сторонников Тигипко, а для представителей Арсения Яценюка, которые намерены на местных выборах 30 мая взять реванш. «Результатами первого тура мы довольны не очень, но с другой стороны, 67 тысяч проголосовавших за Яценюка в Донецкой области - это седьмой результат по Украине в количественном соотношении. Это нормальный фундамент для участия в местных выборах, на которые мы смотрим с оптимизмом», - сообщили «Главреду» в пресс-службе «Фронта перемен».

Аналогичные планы и у представителей Блока Литвина: «Мы сейчас готовимся к местным выборам, мы подвели итоги, сделали выводы», - говорит глава штаба Владимира Литвина в Донецкой области Игорь Аровин. Правда, настроение у сторонников «нужного Украине человека» не столь радужное, как в штабах других выбывших кандидатов: по словам Аровина, результат их кандидата в первом туре - это «шок, которого никто не ожидал». «Получить такой результат… Даже в страшном сне он не мог присниться ни по Донецкой области, ни в целом по всей Украине», - грустно говорит он. Грусть эта легко объяснима: центральное руководство нещадно ругало «литвиновцев» в Донбассе за низкий результат. На вопрос корреспондента «Главреда» о том, были ли претензии «свыше», Игорь Алексеевич целых семь раз повторил слово «конечно». «Это прежде всего наша, наша, наша, наша недоработка. Но я единственное - не понимаю, в чем и как. Анализ делаем, выводы еще пока не сделали… Где? Вроде бы комиссии укомплектованы, люди подобраны, агитация шла», - жалуется он. «Наверное, в условиях кризиса, как пишут классики избирательного жанра, нужен немногословный тиран. А Литвин как раз наоборот подпадает под типаж интеллектуального миротворца. А эти люди в кризис не востребованы. Вот если бы где-то в Бельгии или Швейцарии были выборы, наверное, из всех кандидатов Литвин бы набрал больше всего голосов», - добавляет он.

Уроки патриотизма

Впрочем, результат в первом туре и подготовка ко второму - не единственная тема, обсуждаемая в штабах выбывших кандидатов. Куда более неприятная тема - кадровые перестановки, уже случившиеся или только готовящиеся в этих структурах.

Единственные, кого угрозы увольнений не касаются - представители штаба Тигипко, поскольку Сергей Леонидович полностью удовлетворен результатом в Донбассе. А вот остальным повезло не так сильно.

«В общественной организации «Фронт перемен» изменений никаких нет - что в области, что по городам и районам… В политической же партии и в городском руководстве будут перестановки, и вообще в данный момент структура находится в процессе реформирования», - говорят у Яценюка, признаваясь, что такое решение «в определенной степени связано» именно с результатами выборов.

У Владимира Литвина тоже не скрывают, что новая метла может «вымести» из состава представителей Блока нерадивых работников. «Безусловно будут, безусловно будут, безусловно будут (кадровые перестановки. - Ред.). У нас назначен исполком, и в конце месяца у нас будет конференция, а на конференции, конечно, будут кадровые изменения», - отметил Игорь Аровин.

Впрочем, как утверждают рядовые дончане, выборы на Донетчине и не могли принести иных результатов ни одному «второстепенному» кандидату - слишком уж велики ставки двух главных «китов» гонки. И, по-видимому, второй тур голосования исключением не станет. Дончане твердо намерены выбирать на этих выборах «своего президента», к чему призывают многочисленные плакаты, выполненные в стилистике Партии регионов, и развешенные на улицах городов области. При этом сами «регионалы» уверены, что желание дончан проголосовать именно за их кандидата растет с каждым днем. «Явка в Донецкой области во втором туре - это 90% голоса за Виктора Федоровича… Мы проводили и социологические опросы, и блиц-опросы перед вторым туром. Желание людей (проголосовать за Януковича. - Ред.) высоко», - говорит Касянюк.

Кстати, несмотря на то, что ни один политолог Украины до сих пор не может четко ответить на вопрос, кому будут отданы голоса избирателей, в первом туре проголосовавших за выбывших кандидатов, в Донецке его уже давно отыскали. «В любом вопросе присутствует местный патриотизм. Я надеюсь, что большая часть тех, кто отдал свои голоса за Сергея Тигипко и Арсения Яценюка, проголосуют за Виктора Федоровича Януковича», - считает донецкий городской голова Александр Лукьянченко. Горожане мнение руководителя разделяют, думая, что голосовать все же нужно «за своего», потому что он якобы понимает их лучше других, и потому что «свое» в данном случае «ближе к сердцу». Еще одна вероятная причина – а просто другого выхода нет. Так, на встрече Виктора Януковича с избирателями его родного города Енакиево организаторы по неведомым никому причинам взяли и заперли зал, в котором находилось несколько сотен людей, слушавших лидера. Видимо, из опасений, что кто-то надумает сбежать, не дослушав. Так что есть вероятность, что и во втором туре жители области будут просто «заперты» в своих - и так не слишком больших - возможностях выбирать.