Тимошенко ударила в набат

4 февраля 2010, 15:17

Юлии Тимошенко пора готовиться то ли к новому Майдану, то ли к следующим выборам. Но она пока не решила, что важнее.

В среду Верховная Рада с подачи «регионалов» приняла изменения к закону о выборах президента. Согласно предыдущему варианту закона, местным избиркомам для принятия решений необходимо было постоянно иметь кворум. Каждая комиссия могла принять решение только в присутствии не менее двух третей ее членов. Новые изменения эту норму ликвидировали.

В Раде в день этого голосования не обошлось без блокирования, столкновений и ругани. В свою очередь, эксперты (в частности, Комитет избирателей Украины) нововведения раскритиковали. Во-первых, теоретически это может парализовать работу комиссий, где, например, председатель и секретарь представлены от разных кандидатов. Во-вторых же, никакими правовыми факторами подобное решение объяснить невозможно. В конце концов, работали ведь комиссии по данному закону в первом туре, и вполне успешно.

Сами инициаторы поправки – то есть «регионалы» - и не скрывали, что руководствуются исключительно политической целесообразностью. «У втором туре президентских выборов каждая комиссия будет представлена представителями обоих кандидатов в равном составе. Следовательно, любая сторона имеет возможность сорвать выборы в отсутствие кворума», - объяснила пресс-служба ПР сегодня утром. А «Істерична заява Тимошенко про те, що вчорашні дії Верховної Ради з підривають справедливість виборчого процесу – не що інше, як волаюча неправда» (под «волаюча», очевидно, следует понимать «кричуща». - Авт.).

В поддержку своей точки зрения соратники Януковича заявили, что представителей Тимошенко ее штабы уже отозвали из комиссий в Одессе, Донецке и Крыму. Юлия Тимошенко, впрочем, имела на этот счет свою точку зрения, которую и донесла до граждан, выступив в 11 утра в пресс-клубе Кабмина.



По ее словам, незаконным было уже само голосование, более того – даже проект соответствующих изменений подан был на рассмотрение депутатов вопреки правилам. «У цьому не приймали участь ні комітети профільні, ні народні депутати, які працюють у цих комітетах. Порівняльні таблиці, будь-які документи складалися без участі депутатів. Таких безпрецедентних порушень розгляду законопроектів ще в Україні за всі часи я не пам’ятаю. Закон практично протягували!», - стала объяснять Тимошенко.

По ее мнению, указанный законопроект «по суті, відкриває магістральний шлях до повної фальсифікації виборів». В частности, заявила премьер, ее представителей уже начинают выдавливать из комиссий «регионалы», которые таким образом хотят получить полный контроль над комиссиями и свободно сфальсифицировать выборы в «своих» регионах. По словам Тимошенко, ее людей уже «выбросили» из двух комиссий – в Джанкое (Крым) и Краматорске (Донецкая область).

Но что с этим делать, Юлия Тимошенко, похоже, не понимала.

Лидер БЮТ говорила как будто и с традиционной для себя экспрессией, но в ее голосе слышалась не сталь, а мрачный свинец. Это было заметно даже по обострению акцента и возросшему количеству руссизмов, что в случае с Тимошенко служит реальным признаком волнения и/или большой усталости.



Хуже, впрочем, было с содержанием речи. Создавалось четкое впечатление, что премьер либо совсем не готовилась к этому выступлению, либо так и не решила, что она, собственно, хотела сказать.

«Після першого туру, які були проведені на старій законодавчій базі, і світова спільнота, і більшість політиків, аналітичних центрів в Україні, політичних партій, визнали, що вибори відбулися відносно чесно», - теряя слова, спешно говорила Тимошенко. – «Тепер про відносно чесні вибори говорити вже не доводиться».

Из последней фразы вытекало, что премьер осознает: поправки к закону в действие таки вступят. Так оно и случилось: через два часа по завершении пресс-конференции пресс-служба Президента сообщила, что Виктор Ющенко их подписал.

Тем не менее, Тимошенко несколько раз призывала Ющенко этого не делать, напомнив ему в том числе и 2004 год, когда она вместе с ним «боролась против такой же тотальной фальсификации».

Технологически это могло бы выглядеть так, что Тимошенко, опасаясь возможного поражения на выборах, уже сегодня цементирует свой электорат, – дабы на следующих выборах (в местные советы и в ВР) иметь возможность напоминать ему об «украденной победе». Так же, в конечном итоге, поступил после Оранжевой революции тот же Янукович.

Но видно было, что Тимошенко упрямо не хочет допускать мысли о возможном поражении. Поэтому она еще и еще раз апеллировала то к Ющенко, то к международному сообществу, а то и к народу. Вот только убедительности этим призывам хронически не хватало.



«Я вчора зустрілася з ОБСЄ і послом Європи», - заявила Тимошенко. – «І сьогодні оприлюдню відкритий лист до Ради Європи, щоб вони дали оцінку цьому закону». Однако что именно должны дать все эти встречи и письма, было непонятно.

«Якщо цей закон вступить в силу руками діючого Президента, і якщо нам не вдасться вже в технічному порядку забезпечити чесне волевиявлення громадян, ми будемо піднімати людей, у цьому немає ніяких сумнівів», - также заявила премьер.

«Якщо Янукович хоче чесної боротьби, ми готові з ним конкурувати. Якщо ж він хоче фальсифікацій, ми здатні дати йому такий…» - Тимошенко поискала в памяти слово «відсіч», не нашла и продолжила: - «…такий отпор, якого він ще ніколи в житті не бачив! Навіть в 2004 році!».

Именно эти цитаты, как нетрудно было предположить, первыми попали на новостийные ленты информагентств. Однако и они оказались неподготовленными! Потому что дальше, отвечая на вопрос о том, какую именно цель поставят перед призванным на Майдан народом, Тимошенко лишь смогла заявить: «Це стане зрозуміло, коли почнеться процес голосування». И немедленно снова выразила свое contra spem spero, что Ющенко не подпишет закон.

Ясное дело, таким образом не только революцию, но и обычные массовые беспорядки не организуешь. Как бы ни убеждала Юлия Владимировна, что эта революция состоится.

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