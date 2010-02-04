Герман и Азаров рассказали сказки

4 февраля 2010, 18:10

«Регионалы» рассказали об апокалиптических сценариях.


Естественно, сегодняшнюю феерическую пресс-конференцию Юлии Тимошенко, на которой она фактически призвала к повторению Майдана, «регионалы» не могли оставить без достойного ответа. Виктор Федорович, пребывающий в Кривом Роге, уже успел отметиться кратким заявлением на тему «нормальные люди на Майдан не пойдут». Но каждое слово Лидера его соратники, как правило, вынуждены долго и нудно растолковывать, зачастую объясняя, что он «совсем не это имел в виду». Именно этим в штабе Януковича, расположенном в пятизвездочном отеле Intercontinental, решили заняться народные депутаты Анна Герман и Николай Азаров, который ради этой пресс-конференции даже отменил агитационный тур в Винницу.

Но на мероприятие он все-таки опаздывал. Дабы скоротать время, Анна Николаевна предложила: «Давайте я вам расскажу еще одну сказочку» - и принялась заверять прессу, что появившаяся информация о крупных счетах, открытых на ее имя в «Укрсоцбанке» еще в 2004 году, - «бютовская» провокация чистейшей воды. Журналисты кивали и делали вид, что полностью ей верят.

Пока все ждали Николая Яновича, «Главред» решил выяснить у сладко улыбающейся Герман, что же имел в виду Янукович, говоря о «нормальных людях». «Получается, что люди, которые идут на майдан к Тимошенко – «ненормальны», а те, кто идут к Януковичу – нормальны вполне?» - спросил «Главред». Анна Николаевна, очевидно, понимая, что ненадолго оставленный без ее присмотра Лидер откровенно ляпнул лишнее, мигом «съехала» на другую тему. «Виктор Федорович – человек не слова, а дела, и мы не должны цепляться к каждому его слову. Поверьте, после того, как он победит, вы будете судить его только по его делам», - по-прежнему улыбаясь, заверила Герман.

Наконец-то в зале появился Азаров. Их совместное с Герман заявление особой оригинальностью не отличалось. «Тимошенко хочет сорвать выборы любой ценой», «В Киев свозят людей на продажный Майдан», «Мы защитим выбор наших избирателей» и так далее. Затем перешли к вопросам журналистов. Естественно, первым делом попросили прокомментировать подписание Президентом принятых Радой в тяжких муках http://glavred.info/archive/2010/02/03/212442-4.htmlизменений к закону о выборах. «Закон вступил в действие, когда Президент его подписал», - сообщил Азаров. «Закон вступает в силу с момента опубликования», - поправили журналисты. «Все нормально, он будет оприлюднен, - Азаров сделал паузу и исправился, - то есть вступит в силу». Герман добавила, что Тимошенко своей истеричностью сама подтолкнула гаранта к такому шагу. «Тимошенко – плохой психолог», - сообщила Герман.

В целом же, за всю пресс-конференцию примечательных моментов набралось несколько. Первый - когда Герман попросила журналистов извинить Тимошенко за то, что она в своей сегодняшней речи на украинском языке сказала «приговор» вместо «вирок». В присутствии Азарова рассуждения о подобных языковых ошибках выглядели весьма забавно. Потом Азаров заявил, что бютовцы готовят очередную «грязную провокацию», впрочем, говорить о ее содержании он поначалу отказывался. В самом конце жаждущие сенсаций представители СМИ все-таки «раскололи» нардепа и он сообщил – «тимошенковцы» готовят к распространению листовку, в которой говорится о некоем секретном докладе ФСБ России на тему стремительного сокращения рейтингового разрыва между Тимошенко и Януковичем. «Я вас предупреждаю заранее, это фальшивка. Впрочем, теперь я сомневаюсь, что они на это пойдут, после того, как я вам все рассказал», - Николай Янович выглядел довольным, что «попалил» оппонентов.

Главной сенсацией явно должно было стать сообщение о том, что Тимошенко рассматривает вариант снятия своей кандидатуры на выборах. «Она лучше снимется с выборов, чем признает поражение», - уверяла Герман.

О том, зачем Юлии Владимировне может понадобиться такой сценарий, Герман молчала – ведь в этом случае, если Янукович во втором туре набирает меньше пятидесяти процентов голосов, избирательная канитель начинается сначала. Правда, верится в это мало – деньги спонсоров также имеют свойство заканчиваться.

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