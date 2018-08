Как Стрижака «послали» в Россию

Вооружившись Основным Законом, своим решением от 1999 года, логикой и гражданским долгом, служители Фемиды должны были выяснить, какой язык должен применяться в школах на уроках и переменах. С результатом их труда можно ознакомиться здесь Напомним, в сентябре прошлого года Кабмин дополнил Положение об общеобразовательном учебном заведении двумя лаконичными пунктами:- в государственных и коммунальных учебных заведениях язык обучения – украинский, и все рабочее время учителя должны пользоваться исключительно им;- а в школах с обучением на языках нацменьшинств могут применяться и изучаться, наряду с украинским, и другие языки.Как отмечалось на сайте Минобразования, эти изменения вызваны исключительно желанием поспособствовать изучению родного языка и подготовке учащихся к тестам.Постановление ожидаемо наделало много шума, а Интернет буквально «взорвался» комментариями об ущемлении «великого и могучего». С мнениями сторон на этот счет «Главред» уже знакомил своих читателей ранее:Далее по инициативе 52 депутатов Партии регионов за дело взялся КС. Там «мовный» шедевр Кабмина не оценили и признали неконституционным один пункт об использовании в школах только украинского языка в рабочее время. Как отметил на пресс-конференции судья-докладчик, применение языков может регулироваться исключительно законом. Поэтому Кабмин вышел за рамки своих полномочий, урегулировав этот вопрос постановлением.Со вторым пунктом Положения – языком обучения является украинский, наряду с которым могут применяться, изучаться и другие языки – проблем не возникло. Кабмин воспроизвел норму Конституции, что не является нарушением, заключил Стрижак.Как всегда, не обошлось без «классики жанра» от КС – не давать исчерпывающих ответов на острые вопросы. «», – заявил глава КС.Из чего можно было заключить, что надо читать закон, отслеживать комментарии – может, что-то и прояснится. А так чтобы прямо в решении подробно и обстоятельно это все описать, – не дождетесь!Далее между судьей-докладчиком и журналистами произошел следующий диалог:– Мы живем в свободной стране, и КС это еще раз подтвердил… Все говорят, на каком хотят языке, – разглагольствовал Стрижак. – What do you … in russian language in ukrainian scool? – спросила журналистка СТБ Наталия Соколенко, чем вызвала аплодисменты присутствующих.– Thank you very mach, – понял намек Стрижак. – Это говорит о том, уважаемые, что я имею право, как гражданин, использовать язык, который я считаю необходимым. Могу с вами на английском языке говорить, могу на русском. Я не вижу в этом проблемы. Вы тут, извините за непарламентское выражение, ищете политику в моем выступлении, – обуяло «благородное негодование» судью.Напомним, в решении КС 1999 года четко, со ссылкой на нормы закона, сказано: «положения Конституциигосударственный – украинский язык как язык официального общения должностных лиц при выполнении ими служебных обязанностей, в работе, делопроизводстве… а также в учебном процессе в государственных и коммунальных учебных заведениях». Но нынешний состав КС ссылается на отсутствие порядка применения украинского языка, установленного законом. А когда у парламентариев «зачешутся руки и языки» – неизвестно.Но это и не главное в этой истории. Важнее то, как искусно КС уже второй раз за время кампании подыграл драматургам штаба Януковича. Первый раз – когда решение о неправомочности Совета судей Украины назначать судей на админдолжности появилось аккурат в день окончания полномочий председателя Высшего Админсуда. Перипетии этой борьбы «Главред» подробно освещал ранее И второй раз – с решением о языках после того, как Партия регионов пообещала оправдать языковые ожидания Донецка.Можно только догадываться, что убедило КС в необходимости принятия этого решения за пять дней до решающего голосования – искреннее безразличие к государственному языку, либо святая уверенность, что Янукович уже победил. Но факт остается фактом: каким бы ни был вердикт, лидер «регионалов» в выигрыше.Если бы КС признал постановление Кабмина конституционным – штаб ПР объявил бы всеобщую мобилизацию почитателей «Анны Ахметовой и поэта Чехова» под лозунгом «не допустим бойкота русского языка».Признание постановления частично неконституционным, как в нашем случае, – повод утереть нос Тимошенко, которая утверждала, что никакой язык на самом деле лидеру «регионалов» не нужен. А вот для Леди Ю языковой вопрос – «ни Богу свечка, ни чёрту кочерга», то есть к ее рейтингу ничего не прибавляет.К слову, вся кампания Януковича была построена таким образом, что сделать русский язык вторым государственным хлопотно – нужно вносить изменения в Конституцию, проводить референдум. Поэтому ставка была сделана на новый закон о языках, который оболваненным избирателям предложат вместо зарплат и пенсий в марте-апреле (проблема языка в Украине стоит на 17-м месте среди других проблем нашей страны, и волнует всего 3% населения, утверждает Вакарчук со ссылкой на соцопросы).А государственный язык пусть остается украинский – кому от этого плохо? «», - пообещал лидер ПР.А если ничего принять не получится (в коалиции с «нашеукраинцами») и все закончится пустыми разговорами, «говорящие головы» ПР неизъяснимо «мудро» объяснят «бело-синим» избирателям, почему Янукович не сумел принять меры.Под занавес пресс-конференции неизвестный, но очень бойкий журналист проводил Стрижака пожеланием-напутствием: «чемодан – вокзал – Россия».Спустя несколько часов глава КС передал через пресс-службу ответный «привет». К счастью, словарь, чтобы его прочесть, не понадобился. Комментарий был на украинском: «КС действовал вне рамок политики, в том числе – и особенно – по этому делу. Каким бы ни было решение, оно всегда будет вызывать у кого-то определенные сомнения».