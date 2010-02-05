«Старые клячи»

5 февраля 2010, 10:35

Первый тур президентских выборов выкинул из украинского «политикума» политический балласт

Как по мне, один из главных позитивных итогов для украинской политической системы от первого тура президентских выборов — это очистка политического пространства от лишних персон. Дорога в светлое будущее Украины была завалена политическими тушами. 17 января произошла санация — часть туш была выброшена на свалку (истории).

{1-} Перед первым туром я составил свой рейтинг политического выживания 16 кандидатов в президенты (о Тимошенко и Януковиче речь не шла; не пойдет и сегодня).

Рейтинг был составлен на основе синтеза показателей по пяти факторам: (1) политической истории кандидата, (2) рейтингу его политического имиджа и потенциальных возможностей, (3) усредненному рейтингу на основе соцопросов ноября-декабря 2009 года, (4) активности предвыборной кампании и (5) формы ангажированности от спонсора кандидата (согласно кулуарной информации).

Итак, пришло время сравнить этот рейтинг с официальными результатами первого тура — это поможет понять перспективы, возможности и личностные ресурсы каждого из политиков.

Подчеркиваю, что цифры моего рейтинга — это НЕ ПРОГНОЗ и не рейтинг доверия. Это предел, не достигнув которого кандидат снижает свой политический статус и переходит в низшую лигу — уходит в забвение и небытие. Или наоборот — становится крутым и востребованным политиком.

Таким образом, первая цифра — моя оценка минимального рейтинга, через черточку — официальный результат в первом туре. А также — некоторые рассуждения о будущем кандидатов в президенты.

1. Богословская Инна Германовна — 3 || 0,41
2. Бродский Михаил Юриевич — 1 || 0,06
3. Гриценко Анатолий Степанович — 3 || 1,2
4. Костенко Юрий Иванович — 1 || 0,22
5. Литвин Владимир Михайлович — 5 || 2,35
6. Мороз Александр Александрович — 1,5 || 0,38
7. Пабат Александр Викторович — 1 || 0,14
8. Протывсих Василий Васильевич — 0,5 || 0,16
9. Ратушняк Сергей Николаевич — 0,5 || 0,12
10. Рябоконь Олег Васильевич — 0,5 || 0,03
11. Симоненко Петр Николаевич — 5 || 3,54
12. Супрун Людмила Павловна — 2 || 0,19
13. [Тимошенко Юлия Владимировна]
14. Тигипко Сергей Леонидович — 7 || 13,05
15. Тягныбок Олег Ярославович — 6 || 1,43
16. Ющенко Виктор Андреевич — 6 || 5,45
17. [Янукович Виктор Федорович]
18. Яценюк Арсений Петрович — 6 || 6,96

Богословская Инна Германовна — 3 || 0,41
Видит Бог, Инна Германовна еще летом имела чрезвычайно большой потенциал (она сама знает, какой). Такого не было ни у какого другого кандидата, ни у «Ю», ни у «Я». У нее были очень серьезные шансы стать тем, кем она хотела стать, — лидером зарождающегося «креативного класса». Но она осталась той, кем мы ее хорошо знаем, — по программам «Шустер», «Свобода слова» и по скандальным пресс-конференциям. Я не могу себе представить людей, которые в будущем вложат свои деньги в Инну Германовну, в какую-нибудь ее партию или политический проект (разве что это будут меценаты). Даже если речь пойдет о сугубо политтехнологическом проекте, в котором она должна будет отбивать электорат у других политиков (например, стать анти-Юлей), — неэффективно отбивает.

Бродский Михаил Юрьевич — 1 || 0,06
Михаил Юрьевич Бродский когда-то придумал для себя девиз: «Карлсон вернулся!». У него отсутствуют амбиции стать фронтменом какого-то большого политического проекта, поэтому его результат в первом туре и не ожидался большим — он не станет ударом по его будущему в политике и в околополитических кругах. Сало как сало, результат как результат. В любом случае, амплуа «Карлсон» или «Поручик Ржевский» остается актуальным, а его лидерство в этой нише пока никто не отрицал.

Гриценко Анатолий Степанович — 3 || 1,2
«Первый непроходной» кандидат Анатолий Гриценко разочаровал, но разочаровал не своим результатом, а своей бездарной кампанией. Даже странно, будучи мужем такой жены, так дешево (в концептуальном отношении) слиться. Поэтому стало ясно, что у него есть один-единственный ресурс. Это не газета жены и тестя, не интеллектуальный ресурс Центра им. Разумкова, не собственная типа программа развития Украины, не поддержка армии и офицерского корпуса. Его ресурс — это амплуа «приличного человека». Мне трудно сказать, насколько такое амплуа органично для него и отвечает его сущности, но в течение определенного времени он еще сможет капитализировать свой имидж.

Костенко Юрий Иванович — 1 || 0,22
Эти люди — условно говоря, «коллективный Костенко» — пытаются монополизировать дискурс украинства и определять, что «очень украинское», а что «антиукраинское». Проблема не в том, что Костенко любит Украину. Проблема в том, что он ее любит со слабых позиций, и свою слабость он пытается приписать всей Украине — навязать ей дискурс ущербности и неполноценности (иногда это делается под лозунгом борьбы с неполноценностью и второстепенностью).

Слоганы серии Костенко «Выбирай украинское, потому что оно свое» - едва ли не наихудший креатив всей этой рекламной кампании. И в этих слоганах — вся концептуальная ограниченность этих руховско-тарасюковско-костенковско-ющенковских украинофилов.

Сильные, продвинутые, субъектные политики написали бы, например, так: «Выбирай украинское, потому что благодаря нашим с тобой усилиям оно станет лучшим в мире».

Мизерный результат свидетельствует о том, что Костенко покидает актуальный политический процесс. Никакие спонсоры в него больше не вложатся, никакой электорат не проголосует за его партию. Его шанс остаться в политике — находиться в каком-то предвыборном блоке на вторых ролях.

Литвин Владимир Михайлович — 5 || 2,35
Результат Литвина свидетельствует лишь о двух вещах. Первая: этой стране Литвин не нужен. Или так: Литвин нужен не этой, а какой-то другой стране. И не факт, что эта загадочная страна расположена именно на этом глобусе. Второе: именно из-за этой неутешительной правды Литвин будет делать что угодно — грызть землю, отстреливаться до последнего патрона или, как Александр Матросов, бросаться на дзот, чтобы не допустить роспуска Верховной Рады, поскольку у него нет больше шансов переизбраться и провести в Верховную Раду еще один Блок Литвина.

Есть ли для него политическая жизнь после Верховной Рады? Кроме его маргинальной партии, у него есть, как минимум, несколько интересных запасных квазиполитических площадок — Академия наук, Киевский университет и «Украинский Форум». Но очень трудно представить людей, которые готовы будут когда-либо в будущем расщедриться на бессодержательную желто-красную билбордную рекламу с мужчиной, чье выражение лица напоминает орла с государственного герба США.

Мороз Александр Александрович — 1,5 || 0,38
Когда-то я его считал надеждой нации. Когда-то я считал подонками всех тех, кто оказывает ему сопротивление и поддерживает Леонида Кучму.

Мороз подал хороший пример, как можно чуть ли не из пророка и надежды нации превратиться в политическую золу — теперь его результат можно сравнивать не с результатом Литвина или Яценюка, а с результатами Пабата и Василия Протывсиха. У Мороза были шансы спасти свою репутацию еще в 2006 году — нужно было объяснять, что свой роковий шаг он предпринял для того, чтобы помирить «Витю» и «Юлю». Теперь он оказался абсолютно никому не нужным. Если бы он не участвовал в этих выборах, в скором будущем он мог бы еще как-то «разводить» спонсоров на финансирование СПУ. Теперь — более чем сомнительно.

Пабат Александр Викторович — 1 || 0,14
Александр Викторович Пабат создал какой-то очередной фронт спасения страны. Его окружение утверждало, что весь их креатив был украден штабом Яценюка. Если бы Яценюк действительно представлял бы какую-то угрозу для Януковича или Тимошенко, тут бы Пабата и включили — как анти-Яценюка. Но анти-Яценюком стал сам Яценюк.

Однако Пабат, несмотря на выброшенные на свою раскрутку достаточно большие деньги, так и не стал частью украинского «политикума» — то есть политической элиты и политической тусовки. Он — классический маргинальный начинающий политик, который хочет кого-то спасать, кого-то вести в светлое будущее, но еще не решил — кого именно и в каком направлении находится то самое светлое будущее. Главное — процесс, а не результат.

С тем результатом, который он получил, он может продолжиить политическую карьеру только в двух случаях: или его возьмут куда-то в исполнительную власть (как вариант — на проходное место в чужой список в новую Верховную Раду в случае досрочных выборов), где он смог бы ярко заявить о себе, или выдвинуть какую-то очень мощную идею развития Украины. Третий путь — это вечный маргинал во главе с какой-то карманной партией, которая финансируется из собственного бизнеса.

Протывсих Василий Васильевич — 0,5 || 0,16
Василий Васильевич Протывсих, незаконный ребенок свинарки по фамилии Лидия Степановна Вона, оказался совершенно никаким кандидатом, креатива которого не хватило даже на прикольный биллборд. А эта кампания, как никакая другая, давала множество материала для шуток, стеба, иронии. Если бы хотел, Протывсих мог бы стать народным героем — как баба Параска. Но, очевидно, законные «родители» Протывсиха «родили» его не для стеба, а с четким политтехнологическим заданием — увеличить количество людей Януковича в избирательных комиссиях.

Даже если свою миссию он выполнил и все свое получил, за его кампанию должно быть стыдно не только перед избирателями, но и перед собственной семьей.

Ратушняк Сергей Николаевич — 0,5 || 0,12
Сергей Ратушняк был интересен своим спонсорам как технический кандидат с одною-единственной функцией — мочить Яценюка по «пятому пункту». Но Яценюк сам себя уничтожил, поэтому подстраховка со стороны Ратушняка оказалась лишней.

Но одно его участие в президентских выборах в самом Ужгороде может увеличить его перспективы на ближайших местных выборах. Потому что никаких других перспектив в политике у него нет.

Рябоконь Олег Васильевич — 0,5 || 0,03
У его был шанс заявить о себе — как о представителе нового и амбициозного поколения украинского общества. Поколение, которое устало от неопределенности и идиотизма действующих политиков.

Но вместо этого Рябоконь прибавил к своей коллекции понтов и фалоимитаторов еще один «гаджет» — мол, я еще и на президента избирался. Общественный потенциал этого молодого человека показал, что он может существовать в политике, но даже не на вторых, а на третьих-четвертых ролях.

Симоненко Петр Николаевич — 5 || 3,54
Трудно поверить, что когда-то, еще совсем недавно, всего с десяток лет назад, на выборах 1999 года, он держал в своих руках и Кучму, и тогда почти всесильного Мороза, и всех-всех-всех. Лично я приложил усилия, чтобы из Москвы ему позвонили всевозможные Зюгановы-Купцовы и капали на «мозги» — мол, «Петя, снимайся, ты не пройдешь!». Теперь же он не только Кучму с Морозом — даже и партию в руках не держит (но поменял ее на симпатичную журналистку). Поскольку проект КПУ — это не сильная крупная корпорация, а небольшое ООО, коммунизм в Украине будет теплиться ровно до пенсии Симоненко.

Супрун Людмила Павловна — 2 || 0,19
Людмила Павловна Супрун гордится тем, что у нее наименьший в политической тусовке негативный рейтинг и что никто из опрошенных не может представить ее диктатором и узурпатором. Перспективы как избираемого политика у нее нет (то же касается и НДПУ), но все ее таланты и ориентированность на принципы «физической экономики» могут помочь ей, последовательнице академика Вернадского, проявиться в исполнительной власти. Если президентом станет Тимошенко, Людмила Павловна непременно будет каким-то министром.

Тигипко Сергей Леонидович — 7 || 13,05
Тигипко — баловень Фортуны. Ему в жизни повезло несколько раз — он вовремя исчез на пять лет из политики. Потом он выгодно продал свой банк. Он мечтал получить на выборах третье место — он его получил, причем с существенным отрывом от четвертого.

При этом он один из немногих, кто апеллировал не только к рекламным понтам, а к каким-никаким, но осмысленным идеям развития страны (я бы их покритиковал немного, но в состоязании, в котором соревнуется лишь один участник, он обречен стать победителем). Теперь он — едва ли не ключевая фигура предвыборных договоренностей перед вторым туром.

Если президентом станет Тимошенко, он, вероятно, все-таки станет премьером. Если Янукович — станет конкурентом Януковичу, следовательно, премьером станет кто-то другой — например, Азаров.

Тягныбок Олег Ярославович — 6 || 1,43
Хотя Тягныбок и получил небольшой результат, но он один из немногих, кто апеллирует не к собственной воле к власти или желанию обогатиться, а к системе каких-никаких, но идей и системы ценностей.

Его результат был бы больше, если бы его «ядерный» электорат не отобрал в канун выборов сам Виктор Ющенко, который несколько недель вел крепкую кампанию на Галичине в сельской местности.

У Олега Тягныбока, бесспорно, есть свое будущее в политике. Сомнительно, что оно будет великим, но, вероятно, стабильным и гарантированным — на электорат в несколько процентов он может надеяться при любой погоде и любых обстоятельств. Несмотря на стабильный электорат юных идеалистов, он попал в нишу тех политиков, в существовании которых заинтересованы влиятельные внешние или внутренние силы. Например, в существовании Жириновского как «канализатора» националистического электората заинтересован Кремль. В существовании Тигныбока как «пугалки» для восточноукраинского электората всегда будут заинтересованы «донецкие», в его существовании как инструмента для демонизации Украины как таковой всегда будут заинтересованы российские или какие-то другие зарубежные заказчики. Так что свое будущее в украинской политике он уже заработал.

Ющенко Виктор Андреевич — 6 || 5,45
Результат Виктора Ющенко является рекордом как для действующего президента — так мало, кажется, никто не набирал. Но, с другой стороны, сам факт, что он честно проиграл, а не стал назначать себе «преемников», свидетельствует о росте украинской политической системы в целом.

Если в Украине сохранится полиархическая модель власти и при новом президенте, этот факт может стать политическим капиталом нового Виктора Ющенко — Ющенко пост-президента.

Ему могут внушить, что он имеет шанс провести в Верховную Раду политическую партию. Я даже могу представить этих людей с лишними деньгами и политических самоубийц, которые вложат в подобный проект кровно заработанные миллионы (не обязательно речь пойдет именно о собственной крови).

Но у него есть и более интересная перспектива — стать символом украинской полиархии и покровителем украинских исторических и художественных объектов.

Яценюк Арсений Петрович — 6 || 6,96
Тепер уже он никуда не исчезнет из украинской политики, но его судьба в ближайшие годы — быть вечным разочарованием электората.

С его нынешним потенциалом он способен неплохо раскрутить партию — и на выборах в местные советы, и в Верховную Раду.

Вопрос в том, как долго он сможет эксплуатировать свой нынешний имидж и оставаться «Навеки десятнадцатилетним», — в амплуа «вечно молодой надежды».

Таким образом, первый тур стал реальной санацией украинского «политикума». Из 16 политиков, отсеянных на первом туре выборов, шанс на полноценное продолжение политической карьеры имеют лишь двое — Тигипко и Яценюк.

Возможность продолжить карьеру в «вяло текущем» или неопределенном формате (в амплуа маргинального политика или на должности в исполнительной власти) имеют восьмеро — Бродский, Гриценко, Литвин, Пабат, Симоненко, Супрун, Тягныбок, Ющенко

Не имеют серьезных шансов на продолжение политической жизни шестеро — Богословская, Костенко, Мороз, Протывсих, Ратушняк, Рябоконь.
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