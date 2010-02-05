Финальные битвы Тимошенко

В последние дни Юлия Тимошенко сделала несколько заявлений, в которых фактически заочно не признала результаты выборов еще до начала самого голосования.
Это чревато тем, что избрание следующего президента Украины, как ожидается, не закончится 7 февраля.
Очевидно, что Тимошенко проигрывать президентскую гонку не собирается. А если ее поражение будет становиться все более очевидным, то Юлия Владимировна изо всех сил постарается не дать выиграть эти выборы Януковичу.
Примерно так же по-боевому настроен и Янукович, который во второй раз после 2004 года не хочет «сдавать» свою победу. Пока Виктор Федорович, по мнению «регионалов», приближается к решительной победе, его команда пытается убрать и предотвратить любые препятствия на победном пути своего лидера.
После появления в начале этой недели результатов закрытых социологических опросов, оказавшихся не благоприятными для ЮВТ, в штабе БЮТ, по словам наших информированных собеседников, серьезно рассматривался вариант срыва голосования на ряде участков путем вывода своих членов из их состава. Как известно, для принятия решений избирательных участков необходим кворум в составе по меньшей мере 2/3 их членов.
В ПР это предусмотрели и в прошлую среду в результате долгого и сложного дня , который не обошелся без драк и брани, все-таки приняли поправки к закону о президентских выборах. Согласно нововведениям, теперь кворума для принятия решений участковых комиссий (а следовательно и их беспрепятственной работы) не нужно. Не удержав этот форпост, вечером в тот же день Юлия Владимировна сделала заявление, в котором вообще назвала еще не состоявшиеся выборы нелегитимными. Сказать, что подобное заявление утверждает в мысли о том, что Юлия Владимировна сама как будто нюхом чует свое поражение, – это не сказать ничего.
Тезис о нелегитимности второго тура президентских выборов она повторила на следующий день утром во время пресс-конференции в Кабмине. «После первого тура, который был проведен на старой законодательной базе, и мировое сообщество, и большинство политиков, аналитических центров в Украине, политических партий признали, что выборы состоялись относительно честно. Теперь об относительно честных выборах говорить уже не приходится», - отрезала Тимошенко и призвала Президента не подписывать закон с этими поправками. Сейчас целесообразности самих поправок касаться не будем. Поскольку принятие законов в угоду ситуативным политическим интересам вообще отдельная тема. Не подписывать этот документ не помогли даже призывы советника премьер-министра Украины на общественных началах, а в прошлом многолетнего докладчика мониторингового комитета ПАСЕ Ханне Северинсен. Через несколько часов после пресс-конференции премьера пресс-служба президентского Секретариата отчиталась – Ющенко все же подписал поправки к закону о выборах президента.
В данном контексте призывы Тимошенко к мировому сообществу и «всем, всем, всем» в очередной раз подтвердили отчаяние самого премьера.
В четверг утром, пока Тимошенко давала пресс-конференцию, автор этих строк из информированных источников узнал о возможности того, что следующим шагом Юлии Владимировны после подписания Ющенко поправок может стать снятие своей кандидатуры с выборов. В 15:00 эту же версию выдвинула и «регионалка» Анна Герман, заявив, что с помощью такого шага ЮВТ попытается избежать собственного поражения на выборах.
Если проанализировать подобный сценарий развития событий, то данный шаг с позиции Тимошенко, хоть и производит впечатление отчаяния ЮВТ, но выглядит не таким уж необдуманным.
Если представить, что в настоящий момент Тимошенко снимает свою кандидатуру с президентских выборов, то ЦИК должен снять ее с регистрации и поставить штамп «выбыл» напротив ее фамилии в бюллетне. Тогда Янукович остается в гонке один. И, чтобы стать президентом, ему необходимо набрать более чем 50% голосов избирателей, которые примут участие в голосовании.
Для Тимошенко это безусловно риск. Но в случае такого развития событий призывы Виктора Ющенко и Арсения Яценюка к своим избирателям о голосовании против всех кандидатов прибавляются к аналогичным призывам Тимошенко. Простая арифметика показывает, что единение по графе «не поддерживаю ни одного из кандидатов» может почти не дать Януковичу шансов набрать больше 50% голосов. Если в таком формате Виктор Федорович не выигрывает выборы, то ЦИК должен внести в парламент представление о назначении повторных президентских выборов.
Такой вариант, безусловно, выгоден Ющенко – в случае его осуществления пребывание Виктора Андреевича на посту главы государства продлевается по меньшей мере на полгода. Пока парламент соберется и проголосует за то, сколько дать дней на предвыборную кампанию (90 или 120 дней) и на когда назначить саму дату выборов, дата повторных президентских выборов может совпасть с майскими выборами в органы местного самоуправления.
К концу четверга возможность такого снятия своей кандидатуры с президентских выборов опроверг член ЦИК Андрей Магера. «Право подачи заявления об отмене регистрации кандидата завершается за пять дней до дня голосования, это значит, что таким правом можно было воспользоваться максимум в понедельник», - сказал он. Впрочем, можно предположить, что для талантливых юристов ЮВТ «провести» необходимые изменения через суд может не составить труда. «Регионалов» в данном случае может остановить лишь то, что на апелляцию им физически не хватит времени.
Если же этого сделать не удастся или Тимошенко сама передумает снимать свою кандидатуру, то у окружения БЮТ в «загашнике» есть еще варианты не дать Януковичу победить. Как удалось узнать «Главреду» из близких к Генпрокуратуре источников, якобы в ночь выборов БЮТ планирует устроить масштабную провокацию в ЦИК. По словам наших источников, если этот сценарий все же будет реализован, то весьма вероятно, что без силового развития событий тут не обойдется. Чего, таким образом, может добиться сама ЮВТ? По меньшей мере – отсрочки подсчета голосов, а значит и объявления результатов выборов. А если повезет, то и вообще срыва подсчета голосов и инициирования необходимости нового волеизъявления.
Не исключено и то, что информационный «слив» инициирован самими «регионалами», которые пытаются этот сценарий предотвратить.
По словам «регионалов», вчера вечером бютовцы караулили у типографии, в которой была напечатана газета «Голос Украины» с известными поправками к закону о президентских выборах. В комментарии для «Главреда» нардеп от ПР Василий Горбаль сказал, что бютовцы все же были, но в другом месте – в типографии «Пресса Украины». В то же время, новый номер «Голоса Украины» был напечатан в типографии «Мега-полиграф». Вице-премьер Александр Турчинов тут же назвал это провокацией Партии регионов. Как известно, сегодняшний номер газеты «Голос Украины» с поправками к закону о выборах президента таки увидел свет. В милиции опровергли информацию о том, что бютовцы будто бы препятствовали печатанию упомянутого выпуска «Голоса Украины». В столичной милиции со ссылкой на охрану типографии «Мега-полиграф» сказали, что никаких эксцессов не было и газета печаталась без каких-либо проблем.
«В действительности нужно отдать должное владельцу и руководству предприятия, которые очень сознательно отнеслись к печатанию газеты. Мы буквально в телефонном режиме выяснили, что все нормально, очередной номер газеты был напечатан и тираж пошел в распространение», - отметил Горбаль, в телефонном режиме следивший за тем, чтобы эти поправки «регионалов» были напечатаны. В то же время, на месте в самой типографии за беспрепятственной печатью газеты следил другой «регионал» - Владислав Лукьянов.
Очевидно, стоит ожидать, что ПР, опасаясь превентивных шагов со стороны соратников Тимошенко, будет и дальше изо всех сил охранять свои маленькие и большие победы. Так, эта история с дежурством у типографии, где печатается «Голос Украины», вполне может повториться уже после 7 февраля, когда «Урядовий кур’єр» и «Голос Украины», которые в соответствии с законом полномочны публиковать официальные результаты выборов, или соответствующие типографии будут заблокированы представителями и одной, и другой силы.
Тут может не обойтись даже без драк нардепов из ПР с их коллегами из БЮТ. Но дело в том, что на помощь БЮТ, а официально для восстановления правопорядка, на место события могут прибыть орлы Юрия Луценко. Словом, патовая ситуация, когда Тимошенко и Янукович будут ни победителями, ни лузерами, может продолжаться еще какое-то время. А тем временем ситуация будет решаться в судах.
Очевидно, что Тимошенко проигрывать президентскую гонку не собирается. А если ее поражение будет становиться все более очевидным, то Юлия Владимировна изо всех сил постарается не дать выиграть эти выборы Януковичу.
Примерно так же по-боевому настроен и Янукович, который во второй раз после 2004 года не хочет «сдавать» свою победу. Пока Виктор Федорович, по мнению «регионалов», приближается к решительной победе, его команда пытается убрать и предотвратить любые препятствия на победном пути своего лидера.
После появления в начале этой недели результатов закрытых социологических опросов, оказавшихся не благоприятными для ЮВТ, в штабе БЮТ, по словам наших информированных собеседников, серьезно рассматривался вариант срыва голосования на ряде участков путем вывода своих членов из их состава. Как известно, для принятия решений избирательных участков необходим кворум в составе по меньшей мере 2/3 их членов.
В ПР это предусмотрели и в прошлую среду в результате долгого и сложного дня , который не обошелся без драк и брани, все-таки приняли поправки к закону о президентских выборах. Согласно нововведениям, теперь кворума для принятия решений участковых комиссий (а следовательно и их беспрепятственной работы) не нужно. Не удержав этот форпост, вечером в тот же день Юлия Владимировна сделала заявление, в котором вообще назвала еще не состоявшиеся выборы нелегитимными. Сказать, что подобное заявление утверждает в мысли о том, что Юлия Владимировна сама как будто нюхом чует свое поражение, – это не сказать ничего.
Тезис о нелегитимности второго тура президентских выборов она повторила на следующий день утром во время пресс-конференции в Кабмине. «После первого тура, который был проведен на старой законодательной базе, и мировое сообщество, и большинство политиков, аналитических центров в Украине, политических партий признали, что выборы состоялись относительно честно. Теперь об относительно честных выборах говорить уже не приходится», - отрезала Тимошенко и призвала Президента не подписывать закон с этими поправками. Сейчас целесообразности самих поправок касаться не будем. Поскольку принятие законов в угоду ситуативным политическим интересам вообще отдельная тема. Не подписывать этот документ не помогли даже призывы советника премьер-министра Украины на общественных началах, а в прошлом многолетнего докладчика мониторингового комитета ПАСЕ Ханне Северинсен. Через несколько часов после пресс-конференции премьера пресс-служба президентского Секретариата отчиталась – Ющенко все же подписал поправки к закону о выборах президента.
В данном контексте призывы Тимошенко к мировому сообществу и «всем, всем, всем» в очередной раз подтвердили отчаяние самого премьера.
В четверг утром, пока Тимошенко давала пресс-конференцию, автор этих строк из информированных источников узнал о возможности того, что следующим шагом Юлии Владимировны после подписания Ющенко поправок может стать снятие своей кандидатуры с выборов. В 15:00 эту же версию выдвинула и «регионалка» Анна Герман, заявив, что с помощью такого шага ЮВТ попытается избежать собственного поражения на выборах.
Если проанализировать подобный сценарий развития событий, то данный шаг с позиции Тимошенко, хоть и производит впечатление отчаяния ЮВТ, но выглядит не таким уж необдуманным.
Если представить, что в настоящий момент Тимошенко снимает свою кандидатуру с президентских выборов, то ЦИК должен снять ее с регистрации и поставить штамп «выбыл» напротив ее фамилии в бюллетне. Тогда Янукович остается в гонке один. И, чтобы стать президентом, ему необходимо набрать более чем 50% голосов избирателей, которые примут участие в голосовании.
Для Тимошенко это безусловно риск. Но в случае такого развития событий призывы Виктора Ющенко и Арсения Яценюка к своим избирателям о голосовании против всех кандидатов прибавляются к аналогичным призывам Тимошенко. Простая арифметика показывает, что единение по графе «не поддерживаю ни одного из кандидатов» может почти не дать Януковичу шансов набрать больше 50% голосов. Если в таком формате Виктор Федорович не выигрывает выборы, то ЦИК должен внести в парламент представление о назначении повторных президентских выборов.
Такой вариант, безусловно, выгоден Ющенко – в случае его осуществления пребывание Виктора Андреевича на посту главы государства продлевается по меньшей мере на полгода. Пока парламент соберется и проголосует за то, сколько дать дней на предвыборную кампанию (90 или 120 дней) и на когда назначить саму дату выборов, дата повторных президентских выборов может совпасть с майскими выборами в органы местного самоуправления.
К концу четверга возможность такого снятия своей кандидатуры с президентских выборов опроверг член ЦИК Андрей Магера. «Право подачи заявления об отмене регистрации кандидата завершается за пять дней до дня голосования, это значит, что таким правом можно было воспользоваться максимум в понедельник», - сказал он. Впрочем, можно предположить, что для талантливых юристов ЮВТ «провести» необходимые изменения через суд может не составить труда. «Регионалов» в данном случае может остановить лишь то, что на апелляцию им физически не хватит времени.
Если же этого сделать не удастся или Тимошенко сама передумает снимать свою кандидатуру, то у окружения БЮТ в «загашнике» есть еще варианты не дать Януковичу победить. Как удалось узнать «Главреду» из близких к Генпрокуратуре источников, якобы в ночь выборов БЮТ планирует устроить масштабную провокацию в ЦИК. По словам наших источников, если этот сценарий все же будет реализован, то весьма вероятно, что без силового развития событий тут не обойдется. Чего, таким образом, может добиться сама ЮВТ? По меньшей мере – отсрочки подсчета голосов, а значит и объявления результатов выборов. А если повезет, то и вообще срыва подсчета голосов и инициирования необходимости нового волеизъявления.
Не исключено и то, что информационный «слив» инициирован самими «регионалами», которые пытаются этот сценарий предотвратить.
По словам «регионалов», вчера вечером бютовцы караулили у типографии, в которой была напечатана газета «Голос Украины» с известными поправками к закону о президентских выборах. В комментарии для «Главреда» нардеп от ПР Василий Горбаль сказал, что бютовцы все же были, но в другом месте – в типографии «Пресса Украины». В то же время, новый номер «Голоса Украины» был напечатан в типографии «Мега-полиграф». Вице-премьер Александр Турчинов тут же назвал это провокацией Партии регионов. Как известно, сегодняшний номер газеты «Голос Украины» с поправками к закону о выборах президента таки увидел свет. В милиции опровергли информацию о том, что бютовцы будто бы препятствовали печатанию упомянутого выпуска «Голоса Украины». В столичной милиции со ссылкой на охрану типографии «Мега-полиграф» сказали, что никаких эксцессов не было и газета печаталась без каких-либо проблем.
«В действительности нужно отдать должное владельцу и руководству предприятия, которые очень сознательно отнеслись к печатанию газеты. Мы буквально в телефонном режиме выяснили, что все нормально, очередной номер газеты был напечатан и тираж пошел в распространение», - отметил Горбаль, в телефонном режиме следивший за тем, чтобы эти поправки «регионалов» были напечатаны. В то же время, на месте в самой типографии за беспрепятственной печатью газеты следил другой «регионал» - Владислав Лукьянов.
Очевидно, стоит ожидать, что ПР, опасаясь превентивных шагов со стороны соратников Тимошенко, будет и дальше изо всех сил охранять свои маленькие и большие победы. Так, эта история с дежурством у типографии, где печатается «Голос Украины», вполне может повториться уже после 7 февраля, когда «Урядовий кур’єр» и «Голос Украины», которые в соответствии с законом полномочны публиковать официальные результаты выборов, или соответствующие типографии будут заблокированы представителями и одной, и другой силы.
Тут может не обойтись даже без драк нардепов из ПР с их коллегами из БЮТ. Но дело в том, что на помощь БЮТ, а официально для восстановления правопорядка, на место события могут прибыть орлы Юрия Луценко. Словом, патовая ситуация, когда Тимошенко и Янукович будут ни победителями, ни лузерами, может продолжаться еще какое-то время. А тем временем ситуация будет решаться в судах.