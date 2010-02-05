Ночь выборов на «Главреде»

У ніч з 7 на 8 лютого 2010 року відбувся другий етап прес-марафону «Ніч виборів на «Главреді». З 18 години вечора до 2 години ночі читачі сайту «Главред» та представники ЗМІ мали змогу спостерігати за низкою нон-стоп прес-конференцій, присвяченій головній темі року: виборам Президента України. У проекті взяли участь: -Заступник голови правління Комітету виборців України Віталій Тесленко -Президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло; -Екс-заступник голови Національного банку України Сергій Яременко; -експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Максим Борода. -Голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив Ігор Когут; -Голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко; -Член правління Асоціації правників України, представник екс-кандидата у президенти України А.С.Гриценка Денис Бугай; -Адвокат, довірена особа та уповноважена в ЦВК екс-кандидата у президенти України С.Л.Тігіпка Олександра Павленко; -Голова правління Громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська -Науковий керівник фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна. -президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор Жданов; -Російські та польські спостерігачі -начальник Центру громадських зв’язків Київської міліції Володимир Поліщук. -Директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Сергій Толстов; -в.о. директора міжнародних програм Центру Разумкова Михайло Пашков; -Науковий директор Школи політичної аналітики Національного університету «Києво-Могилянська академія» Олексій Гарань. -Експерт Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко. -Заступник директора Інституту соціології НАНУ Євген Головаха -російський політолог Андрій Окара -директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. -радник прем’єр-міністра України на громадських засадах Олег Медвєдєв; Політтехнологи: Сергій Гайдай, Дмитро Фіщенко, журналіст В’ячеслав Піховшек Партнерами прес-марафону «Ніч виборів на «Главреді» виступили Український незалежний центр політичних досліджень та Українська школа політичних студій. Общая оценка выборов от КИУ - демократично и честно По крайней мере, пока. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета избирателей Украины Виталий Тесленко на пресс-марафоне «Ночь выборов на «Главреде». По его словам, количество нарушений во втором туре по сравнению с с первым заметно возросло. Но нарушения сейчас не «системны» - скорее набор одиночных случаев. По его словам, основное число нарушений пришлось на первую половину дня, в чем играла роль нервозность и взаимная враждебность представителей кандидатов. Уже к середине дня выборов враждебность спала. Среди «интересных тенденций» этих выборов господин Тесленко назвал, прежде всего, подвоз избирателей на участки в большинстве областей страны. Преимущественно - в восточном регионе. Это осуществлялось как муниципальными, так и частными транспортными средствами (порой - автобусами, снятыми с привычных городских маршрутов). Тем не менее, это не является прямым нарушением, ведь никто не проверял голосование воспользовавшихся этим транспортом. Хотя, конечно, увеличение явки в ряде регионов играет на руку кандидату, который у них популярнее. Качество списков - стабильно низкое С первого тура, главной проблемой которого называли низкое качество избирательных списков, ничего не улучшилось. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета избирателей Украины Виталий Тесленко на пресс-марафоне «Ночь выборов на «Главреде». Ошибки прошлого в ряде случаев не были учтены. То есть люди, которые в прошлый раз не смогли найти себя в списках и шли в суд, чтобы проголосовать, снова столкнулись с той же проблемой. Не вычеркнули из списков и многих уже умерших людей. Самый оригинальный случай произошел в Мукачево. Там в первом туре не смогла проголосовать половина жителей многоквартирного дома. Их списки после первого тура отправили в комиссию на уточнение. Но вместо того, чтобы добавить новые имена в списки избирателей по этому адресу, в комиссии просто заменили старый список списком пополнений. В итоге во втором туре не смогла проголосовать уже вторая половина жителей дома. Изменения к закону о выборах на результат не повлияли – КИУ Опасения, что принятые между первым и вторым туром изменения к закону «О выборах» могут сорвать процесс волеизъявления, оказались тщетными. Об этом сообщил на пресс-марафоне «Ночь выборов на «Главреде» заместитель председателя Комитета избирателей Украины Виталий Тесленко. Теперь большинство участковых комиссий функционируют нормально. Напротив, изменения к закону в некоторых моментах помогли волеизъявлению состояться. В Донецком и Луганском регионах ряд представителей от БЮТ не пришли на выборы или пошли из них до завершения работы. Некоторые мотивировали это «бросанием» со стороны областного штаба. Сами областные штабы БЮТ оправдывали это тем, что в представители в комиссиях приходилось брать кого-либо, кто вообще соглашался, говорит Тесленко. Среди нарушений, которые таки имели место, Тесленко назвал попытки «каруселей» и выноса бюлетеней. Но абсолютное большинство из них удалось пресечь благодаря быстрому вмешательству наблюдателей, СМИ, избирателей и работников милиции. Одной из особенностей этого тура КИУ также считает высокий процент голосований на дому - 5-5,5% против 3-3,5% в предыдущем туре. Но это, по словам Тесленко, можно объяснить погодными условиями и тем, что после первого тура ряд избирателей осознали преимущества такого способа голосования. Соцстандарты будут обеспечены несмотря ни на что - Жалило Обязательства правительства по социальным выплатам будут выполняться. Такое мнение во время пресс-марафона «Ніч виборів на «Главреді» высказал президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило. «Обязательства будут выполняться, прежде всего, потому, что они не такие уж и значительные и потому что есть возможность структурировать их», - сказал он. Эксперт Международного центра перспективных исследований Максим Борода добавил, что правительство «будет вынуждено обеспечить социальные обязательства». Эксперт убежден, что при любой политической ситуации в стране «Кабмин не пойдет на то, чтобы понижать социальные стандарты», - сказал он. По словам Бороды, базовые социальные выплаты могут быть обеспечены «за счет других социальных обязательств, которые не выполнялись ранее», а также за счет внешних займов и денежной эмиссии. Бюджет-2010 будут латать так же, как и бюджет-2009 - эксперты 2010 год станет годом поступления и инвестиционных, и кредитных ресурсов в Украину. Такое мнение во время пресс-марафона «Ночь выборов на «Главреде» высказал президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило. «Это позволит рефинансировать, реструктуризировать и сбалансировать негативное сальдо по капитальному балансу», - уверен эксперт. Жалило добавил, что прогнозы дефолта Украины – в большей мере «политические, нежели реалистические». Эксперт Международного центра перспективных исследований Максим Борода добавил, что с точки зрения выполнения Государственного бюджета текущий год может быть более сложным, чем предыдущий. Эксперт напомнил, что «внешние займы были основой выполнения бюджета 2009 года» и, скорее всего, понадобятся для выполнения Бюджета-2010. Борода добавил, что на сегодняшний день внутренние и внешние источники денежных средств исчерпались – «в мире меньше свободных денег, они подорожали, и здесь будет много вопросов», - сказал он. Новому президенту порекомендовали переключиться с электората на бизнес Ключевым источником выхода Украины из финансово-экономического кризиса является ее собственный внутренний ресурс. Об этом на пресс-марафоне «Ночь выборов на «Главреде» заявил экс-заместитель главы Национального банка Украины Сергей Яременко. Эксперт отметил, что на сегодняшний день в украинском политикуме преобладает тезис о борьбе с последствиями кризиса по примеру 1998 года. «Но сегодняшняя ситуация отличается от ситуации 1998 года», - подчеркнул Яременко. По его словам, «ключевым источником может быть только внутренний ресурс – в этом ключевое отличие нынешней модели от предыдущей». «Это огромная задача для любой власти на будущий период», - добавил он. «Главным приоритетом сегодня должна стать стабилизация и поиск новых резервов, новых ресурсов экономичного роста», - отметил принимавший участие в пресс-марафоне президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило. По мнению Жалило, в отличие от предвыборного периода, на протяжении которого «власть работала с электоратом», после президентских выборов она должна будет обратить особое внимание на сотрудничество с бизнесом, «от которого зависит восстановление или формирование новой модели экономики Украины». «Третий тур» невозможен - Колиушко «Третий тур» президентских выборов 2010-го года невозможен. Такое мнение в эксклюзивном комментарии «Главреду» высказал президент Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко. В кулуарах пресс-марафона «Ночь выборов на «Главреде» г-н Колиушко заявил, что «не видит возможности» для отмены итогов второго тура выборов. «Хотел бы подчеркнуть, что в 2004 году решение Верховного Суда было обосновано фактами системных и массовых нарушений избирательного права. Однако сегодня мы не имеем информации о таких нарушениях», - сказал Игорь Колиушко. «Разумеется, информация о нарушениях поступает, но эти нарушения явно не столь системны, как в 2004 году, и к тому же допускаются обеими сторонами», - подчеркнул эксперт. Прогнозируя развитие событий в том случае, если проигравшая сторона призовет своих приверженцев к массовым протестам, г-н Колиушко сказал: «Если эти люди будут митинговать мирно – все кончится тем, что они немного померзнут. Если же кто-то станет хулиганить – быстро явится милиция». При этом эксперт предположил, что результаты выборов будут окончательно объявлены в последний день отпущенного законом срока, то есть 17 февраля. Как сообщал «Главред», адвокат Денис Бугай полагает, что «третий тур» все еще возможен. Во-первых, считает юрист, подлежать обжалованию могут процедурные нарушения, если таковые будут допущены Центризбиркомом. В таком случае ЦИК придется снова пересчитать голоса и принять повторное решение об установлении результатов выборов, подчеркнул адвокат. Второй же вариант – невозможность установить достоверные результаты выборов на большинстве участков. «В таком случае, полагаю, суд будет действовать согласно прецеденту 2004 года, то есть может объявить «третий тур», - сказал юрист. «Третий тур» еще возможен - эксперт После завершения подсчета голосов избирателей во втором туре президентских выборов возможны два сценария судебного обжалования результатов голосования. Об этом в ходе пресс-марафона «Ніч виборів на «Главреді» заявил адвокат, член правления «Спілки правників України» Денис Бугай, представитель экс-кандидата в Президенты Украины Анатолия Гриценко. По его словам, проигравшая сторона будет обжаловать результаты выборов в судах по двум возможным мотивам. Во-первых, полагает адвокат, подлежать обжалованию могут процедурные нарушения, если таковые будут допущены Центризбиркомом. В таком случае ЦИК придется снова пересчитать голоса и принять повторное решение об установлении результатов выборов, подчеркнул адвокат. Второй же вариант – невозможность установить достоверные результаты выборов на большинстве участков. «В таком случае, полагаю, суд будет действовать согласно прецеденту 2004 года, то есть может объявить «третий тур»,- сказал юрист. «Опора» зафиксировала многочисленные нарушения избирательного процесса Общественная сеть «Опора» зафиксировала многочисленные нарушения избирательного процесса. Об этом сообщила председатель сети Ольга Айвазовская во время пресс- марафона «Ночь выборов на «Главреде». В числе нарушений - массовая агитация скрытого характера, биллборды с надписями «Украина для людей» в цветах и стилистике, ранее используемых одним из участников гонки. Его штаб, правда, объясняет это выходками конкурентов, но госпожа Айвазовская выразила сомнения в правдивости подобных упреков. «Очень уж массовый характер носит это явление - конкуренты должны были бы очень расщедриться» - говорит она. Из позитивных моментов председатель «Опоры» отметила большую опытность и профессионализм членов участковых комиссий по сравнению с первым туром. «Новый избирательный закон, хотя ОС «Опора» его и критиковала, на практике оказался стоящим шагом. Норма, согласно которой в случае неявки представителей какого-то кандидата в комиссию, их подменили бы делегаты от местной власти, заставила этих представителей проявить невиданную активность. Президент столкнется с нехваткой легитимности – Бекешкина Кто бы ни стал президентом, он столкнется с определенной нехваткой легитимности, потому что фактически не будет президентом всей страны. Так говорят научный руководитель фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина и президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов, принявшие участие в пресс-марафоне «Ночь выборов на «Главреде». В отличие от Ющенко, которому на момент инаугурации доверяло больше половины украинцев, новый президент будет иметь очень низкий кредит доверия. И единственный вариант его завоевать, по словам Ирины Бекешкиной - начать работать над вопросами, которые одинаково тревожат население на Востоке и на Западе. Это, согласно социологическим исследованиям: 1) Преодоление экономического кризиса; 2) Борьба с коррупцией; 3) Реформы - медицинская, пенсионная, налоговая и пр.; 4) Защита уязвимых слоев населения; 5) Отмена депутатской неприкосновенности и налоговых льгот. Хотя это, отмечает эксперт, скорее вопросы премьерской ответственности, народ, который еще не научился различать сферы полномочий, предъявляет эти требования именно к президенту. Поэтому президенту лучше ориентироваться именно на эти вопросы. Ну а самое худшее, что он может сделать - попытаться утвердить «свои и только свои» нормы или прибегнуть к политическому реваншизму. При таком уровне поддержки в обществе подобные действия могут стать роковыми для любого победителя выборов. Обжалование выборов будет, но вряд ли повлияет на результат - Жданов По закону, можно обжаловать выборы только на отдельных участках. Но если верить результатам экзит-полов, то для покрытия разрыва между Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем штабу первой понадобится обжаловать результаты на 300-400 участках. При том, что оппонент тоже будет оспаривать результаты, которые вышли не на его пользу, - заявил президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов во время пресс-марафона «Ночь выборов на «Главреде». Низко оценивает эксперт и возможность «нового Майдана». Ведь главным фактором, который повлек массовый выход на Майдан-2004, было ощущение «обокранности» широкой общественности избирателей и их уверенность в фальсификациях со стороны команды Януковича. В настоящий момент такого нет, отмечает Жданов. Новая коалиция при Януковиче будет быстро – Жданов Достоверность образования новой парламентской коалиции в случае подтверждения победы Януковича очень высока. Так говорит президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов, который принял участие в пресс-марафоне «Ночь выборов на «Главреде». Причина - то, что «регионалам» не так и трудно договориться с действующим составом Рады. Камень преткновения - это семь депутатов-«нашеукраинцев». Если «регионалам» удастся убедить их одобрить вступление «Нашей Украины» в новую коалицию - она будет образована достаточно быстро. Национальный экзит-пол законен и объективен – наблюдатели Международные наблюдатели считают Национальный экзит-пол в Украине законным и объективным. Об этом Екатерина Козеренко ( Москва), Яцек Гаман и Йоанна Конэчна-Саламатин заявили во время пресс-марафона «Ночь выборов на «Главреде». По словам наблюдателей, 25% отказов от ответов на вопросы анкет социологов способны существенно повлиять на результаты опроса. Ранее сообщалось, что наблюдатели из ЕС и РФ провели мониторинг соцопроса на выходе из избирательных участков. Таковых участков было 9, все – на территории Киева. Милиция готова охранять новый «Майдан» В случае возникновения нового «Майдана», милиция обязуется его охранять. Об этом сообщил начальник Центра общественных связей Киевской милиции Владимир Полищук, принявший участие в пресс-марафоне«Ночь выборов на «Главреде». По его словам, глава киевской милиции Виталий Ярема приказал офицерам в случае обнаружения общественных акций подходить к их организаторам, знакомиться и давать номера своих мобильных телефонов, чтобы они могли обратиться к милиции в случае каких-то проблем или выявления правонарушений. «Милиция будет защищать право граждан на мирные собрания» - говорит господин Полищук. Какое-то ограничение собраний возможно лишь в том случае, если действия их участников будут прямо вредить безопасности остальных и общественному правопорядку. Владимир Полищук напомнил, что суд запретил проведение каких-либо акций собственно на майдане Независимости, но вся остальная территория города свободна для сборов. Милиция заявляет, что в Киеве нарушений не было, были эксцессы В Киеве порядок на избирательных участках обеспечивали 4,5 тысячи стражей правопорядка. Это не учитывая тех, кто поддерживал покой на улицах и просто готовился к предотвращению эксцессов. Было задействовано даже 5 групп взрывотехники, полк «Беркута», полк патрульной службы и полк Государственной службы охраны. Об этом сообщил на пресс-марафоне «Ночь выборов на «Главреде» начальник Центра общественных связей Киевской милиции Владимир Полищук. По его словам, со стороны штабов обоих кандидатов грубые нарушения выявлены не были. Но были обнаружены мелкие, как то остаточная и скрытая агитация. Было и несколько «случайных» эксцессов. А именно: - забрасывание одного из участков дымовыми шашками ультранационалистической молодежью; - флешмоб полуобнаженных представительниц женского движения FEMEN на участке, где голосовал Виктор Янукович; - задержание представителей штаба Арсения Яценюка, подметавших улицы перед участками и агитировавших не поддерживать ни одного из кандидатов. После выяснения подробностей их деятельности все были отпущены. Кроме того, Полищук сообщил о: - задержании милицией в сотрудничестве с СБУ ранее осужденного гражданина из Донецкой области, имевшего себе взрывчатку. Правда, не с целью применения, а с целью продажи; - обворованном наблюдателе из Канады. Вора удалось поймать, кошелек - вернуть. Относительно слухов о ручках с исчезающими чернилами и о подвозе к городу неизвестных граждан в большом количестве господин Полищук рекомендовал поинтересоваться у областной милиции, откуда поступали подобные сообщения. В самой столице такие слухи не подтвердились. Киев отплатит Москве прагматичной монетой Новый президент Украины вынужден будет проводить более прагматичный курс в отношениях с Россией. Такое мнение выразили политологи, приглашенные на пресс-марафон «Ночь выборов на «Главреде». В частности, директор международных программ Центра Разумкова Михаил Пашков заявил, что «внешняя арена не должна быть сценой для сведения внутренних счетов». При этом эксперт имел в виду традицию украинских политиков выносить внутренние дрязги на международный уровень. «Можно ли представить, чтобы в последние выборы США Байден приехал в Киев и стал жаловаться на Хилари Клинтон?» - риторически спросил аналитик. По мнению г-на Пашкова, новый Президент должен нанести первый визит в Москву, а следующий – в Брюссель. Выборы пойдут в суды Выборы пойдут в суды. Такое мнение высказала во время пресс-марафона «Ночь выборов на «Главреде» эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко. К сожалению, идеальный вариант, при котором кандидаты не пытались бы продолжить избирательную гонку уже в судебных инстанциях, не стал реальностью. Об этом свидетельствует ряд заявлений представителей Блока Юлии Тимошенко, в частности о возможном обжаловании выборов на Донбассе, а также попытка обжаловать саму новую редакцию закона «О выборах» в Конституционном суде. Возможна даже попытка повторить Майдан-2004 с судом и митингами одновременно. «Но тут история может повториться в виде фарса» - предупреждает эксперт. «Ведь на этом «Майдане» вряд ли будут петь песни, а киевляне вряд ли будут носить его участникам суп и теплые вещи», - добавляет Юлия Тищенко. Массовые фальсификации маловероятны – Головаха Такое мнение высказал на пресс-марафоне «Ночь выборов на «Главреде» социолог, заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха. Сравнивая нынешние выборы президента Украины с выборами 2004 года, он подчеркнул, что «тогда было в несколько раз больше нарушений». В то же время г-н Головаха выразил мнение, что нынешние выборы сфальсифицировать нельзя. «Тот, кто попытается это сделать, столкнется со слишком уж сложным, многослойным контролем», - подчеркнул эксперт. «Тандем» в Украине невозможен Два политолога - директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик и россиянин Андрей Окара - поспорили во время пресс-марафона «Ночь выборов на «Главреде». По мнению Андрея Окары, возможность сценария, при котором Юлия Тимошенко и Виктор Янукович, а также элита, окружающая их, смогут договориться и раздельно править страной, достаточно велика. В этом, считает Окара, поможет украинская традиция полиархии, известная в народе как «многогетьманство». Виталий Кулик, в свою очередь, возразил российскому коллеге. По его мнению, определенные группы в окружении Юлии Тимошенко и Виктора Януковича ведут войну, в которой уничтожение одной стороны является обязательным критерием выживания другой. Например, «группа Портнова» и «группа Фирташа». И компромисс между ними является невозможным по определению. Оспаривать выборы - уже непоследовательно По мнению политолога Виталия Кулика, которое он высказал во время пресс-марафона «Ночь выборов на «Главреде», Юлия Тимошенко уже потеряла время, когда можно было бы «поднять народ» ради обжалования результатов выборов. Настаивать на многочисленных нарушениях в ходе выборов, по его мнению, нужно было до публикаций результатов экзит-полов, которые все как один утвердили поддержку Януковича. А также до выступлений наблюдателей, которые признали выборы как такие, которые состоялись без принципиальных нарушений. Сейчас же времени на формирование «второго Майдана» уже нет - как нет и соответствующего общественного настроения. БЮТ готовит «радикальные меры» БЮТ не намерен выводить людей на Майдан БЮТ не намерен выводить людей на Майдан, по крайней мере, до завтрашнего утра. Об этом во время пресс-марафона в «Главред-медиа» заявил представитель избирательного штаба Юлии Тимошенко, советник премьер-министра Украины Олег Медведев. «Никаких Майданов и третьих туров не будет», - сказал он. Вместе с тем, Медведев добавил, что БЮТ намерен определиться с «радикальными мерами» сразу же после окончания подсчета голосов, в понедельник утром. По его словам, в ближайшее время штаб БЮТ намерен разработать план дальнейших действий. Если бы Янукович не расслаблялся, его победа была бы более убедительной Во втором туре президентских выборов Юлия Тимошенко не использовала весь свой ресурс. Такое мнение во время пресс-марафона «Ніч виборів на «Главреді» высказал политтехнолог Сергей Гайдай. «Второй тур Тимошенко провела не с той активностью, с которой могла, у нее был ресурс, но она его не использовала», - сказал он. Вместе с тем, по мнению политтехнолога Дмитрия Фищенко, разрыв между результатами Юлии Тимошенко и Виктора Януковича мог бы быть большим, если бы «Янукович не расслаблялся». По словам политтехнолога, во время кампании Янукович допускал множество ошибок. В частности, «делал ляпы та ток-шоу», в то время как его оппонент на выборах провела удачный ребрендинг. Журналист Вячеслав Пиховшек добавил, что Тимошенко практически «не работала с людьми, проголосовавшими за Тигипко» и ограничилась лишь предложением ему поста премьера. Кроме того, «Юлия Тимошенко переоценила свои силы в убеждении людей», - сказал он. По словам Пиховшека, «теперь все будет зависеть от рассмотрения дел в судах и митингов».