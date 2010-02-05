Парад-алле второго тура

5 февраля 2010, 16:31

Второй тур президентских выборов – момент кульминации политической пятилетки

Все силы и ресурсы будут брошены на достижение победы, открывающей захватывающие перспективы перед победителем. Самое время проанализировать потенциал финалистов президентской гонки.

Пожалуй, один из важных аспектов – 10-процентное преимущество Виктора Януковича по итогам первого тура. В обозримом прошлом в цивилизованных странах ни одному серебряному призеру не удавалось наверстать упущенное и выиграть гонку во втором туре. К тому же сегодня в Украине идет не борьба идеологий, а схватка циничных и прагматично настроенных команд, лидеры которых стремятся заполучить президентскую булаву. Заметим и «феномен Тимошенко» - Юлия Владимировна имеет свойство набирать больше голосов, чем ей прогнозируют. Правда, в последние дни лидер БЮТ выглядит уставшей, в ней не видно обычно присущего ей драйва. Даже соло на телевизионных дебатах не было оглушительно успешным – Тимошенко заметно не хватало Януковича.

За Юлией Владимировной – несомненная харизма, способность «глаголом жечь сердца людей» и быстро реагировать на каверзные вопросы. Виктор Федорович на фоне леди Ю напоминает первую советскую ЭВМ рядом с новейшим ноутбуком. Зато главный оппозиционер более адекватен своему избирателю, Янукович уже несколько лет является лидером разнообразных рейтингов. Он  постоянно был впереди, тогда как Тимошенко приходилось то бороться с кризисом, то усмирять Арсения Яценюка, то дезавуировать заявления Виктора Ющенко. Электорат Януковича стабилен, и готов простить ему высказывания не только об «украинском поэте Чехове», но и прочую ересь. Тимошенко подобных вольностей не простят – она установила высокую планку ожиданий, и должна ее держать.

И еще о первом туре. В нем Виктору Федоровичу удалось зайти на территорию противника: он смог выиграть выборы в Закарпатье, улучшить свои результаты по сравнению с 2004 годом на Тернопольщине, Буковине, на Волыни. «Сердечный» «дранг нах Остен» 17 января не состоялся, и избирательному штабу БЮТ «Донбасс» предстоит серьезная работа над ошибками.  Непросто ситуация будет развиваться и в Киеве: популярность Тимошенко здесь объективно выше, но для Леонида Черновецкого, поставившего на победу Януковича, 7 февраля будет решаться вопрос срока пребывания в кресле столичного градоначальника.

Хорошо заметно, что представители политической элиты, располагающие реальными властными рычагами, если не симпатизируют Януковичу, то стараются не вмешиваться в схватку титанов. Позиция нарочитого нейтралитета Ющенко на руку президентскому тезке, ведь лидеру Партии регионов нужно отстаивать результат, а не догонять оппонента. СНБО и СБУ демонстрируют заметные симпатии к Виктору Федоровичу, а МВД после получения Юрием Луценко приставки «и.о.» к министерской должности  и нейтрализации Геннадия Москаля вряд ли станет демонстрировать явную приверженность Юлии Владимировне. Показательно, что оба финалиста выдали в эфир «армейские» заявления: Янукович заговорил о скором повышении обороноспособности Вооруженных Сил, а Тимошенко снова пообещала быстрый переход на контрактную армию и смену Военной доктрины. Но офицеры и солдаты сегодня не ждут от политиков ничего хорошего.

Острая борьба разгорелась за контроль над парламентом. Владимир Литвин – слишком опытный политический игрок, чтобы склоняться на ту или иную сторону, ситуативно сегодня играет на стороне Януковича. Владимир Михайлович не скрывает своей заинтересованности в продолжении спикерской карьеры, тесно увязывая ее со своевременным завершением полномочий Верховной Рады шестого созыва.  Так что борьба за контроль над сессионным залом любому победителю президентской кампании еще предстоит.

В судебной власти у каждого из финалистов есть свои фавориты. Решение Киевского апелляционного административного суда, запретившего 17 января голосование на дому без медицинской справки и включение граждан в списки избирателей в день выборов, показало, что юрдепартамент БЮТ не зря ест свой хлеб. Впрочем, и их коллеги-оппоненты придумывают любопытные шаги. Кстати, борьба за изменение норм закона о выборах Президента Украины, ранее устраивавших обе мегафракции, все больше напоминает мышиную возню либо отвлекающий маневр – очевидно, что судьба второго тура будет решаться в Высшем административном суде.  

Избирательные кампании обоих фаворитов носили преимущественно виртуальный характер. Ни Тимошенко, засыпавшая обещаниями города и веси, ни Янукович, появлявшийся в эфире на фоне массовки из сторонников, не представили стратегического видения будущих изменений. Оба не скрывают стремления либо расширить президентские полномочия, либо заполучить лояльного премьера, способного покорно вынести на своих плечах груз накопившихся экономических проблем. Присутствие на телевизионных каналах финалистов было паритетным, и отказ Януковича от теледебатов на Первом национальном драматизировать не стоит. Интересно, что Виктору Федоровичу удалось не напугать избирателей и не настроить против себя журналистов – он был скорее смешным, чем страшным. Зато Юлии Владимировне изменила ее традиционная лояльность в общении с прессой: она то и дело нарочито уклонялась от вопросов, перебивая представителей четвертой власти.

Ни Тимошенко, ни Януковичу не удалось добиться явной и очевидной поддержки внешних сил – США, Россия, Европейский Союз наблюдают за выборами в Украине с олимпийским спокойствием. Похоже, крупным геополитическим игрокам сегодня не до нашей страны, им куда важнее решить глобальные проблемы. Новому украинскому президенту придется практически с нуля выстраивать отношения с Москвой, Вашингтоном, Брюсселем. Кроме того, ему придется принимать непопулярные решения и быть готовым к ожесточенной борьбе за полномочия. Выборы-2010 – пожалуй, пока наиболее спокойные по ходу развития, но вызывающие наибольшие опасения с точки зрения их последствий для страны.
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