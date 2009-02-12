Потасовки на Крещатике

Несмотря на то, что бюджет столицы Киевсовет должен был утвердить спустя две недели после принятия бюджета государственного, этого столичный парламент не сделал и спустя полтора месяца. Презентовать столичную смету должны были на сегодняшнем заседании Киевсовета. А чтобы депутаты не слишком скучали, обсуждая столбики доходов и расходов бюджета Киева, к зданию горсовета подтянулись несколько тысяч жителей столицы. Сегодня здесь состоялась если не самая масштабная, то уж точно самая «взрывоопасная» акция против политики киевского мэра и его команды. Начиналось все довольно мирно, если так можно назвать бросание яиц по окнам мэрии и издевательства над куклой, изображающей Леонида Черновецкого. А дальше – «жара» началась с того, что народ завалил железные ограждения, которые отделяли протестующих от милиционеров, стоящих на ступеньках мэрии. Участники акции, стоящие с тыла толпы, напирали на передних в ритм боя больших барабанов. Когда преграда между простыми киевлянами и столичной властью в лице милиции исчезла, по всей длине милицейского кордона стали завязываться небольшие потасовки. Сначала милиционеров просто дергали за форменную одежду, потом с одного из правоохранителей сорвали шапку. Когда в ответ милиционеры начали отмахиваться резиновыми дубинками, у них стали их банально вырывать из рук, а потом – и охаживать милицейские ряды длинными древками партийных флагов. Менее агрессивно настроенные участники акции просто взывали к совести милиционеров: «С кем вы? За чьи деньги живете?». «Не марайтесь об него!» – кричала одна из протестующих желающим задать взбучку милиционеру, ищущего за пределами милицейского кордона ранее сорванную с головы шапку. «Я четыре месяца зарплату не получаю, мне детей кормить нечем, – тихо, но уверенно говорил милиционерам другой мужчина. – Еще немного, и я вас руками рвать буду». Милиционеры молча внимали. Мужчина обнадеживающе добавил: «Это мы еще не все пришли. Вот еще вкладчики присоединятся…» После первой волны протеста народ отошел от кордона, зачем-то унося с собой отобранные железные ограждения. Какое-то время люди просто приплясывали под звуки барабанов, но вдруг… Из синего автобуса с репродукторами зазвучали звуки недавно презентованного диска хитов советской эстрады в исполнении Леонида Черновецкого. Актив протестующих, обескураженный таким продолжением акции, сначала принялся в такт стучать по железным бокам автобуса. Двое угрюмых охранников решили не вмешиваться. Спустя считанные минуты к автобусу подбежали сразу несколько десятков самых буйных протестантов. Они начали раскачивать автомобиль, да так активно, что еще несколько мгновений – и автобус наверняка перевернулся бы на стену мэрии. Стоящая сбоку бабуля (наверняка не одна из «любимых бабушек» Черновецкого) кричала: «Не сюди, хлопці! В іншу сторону валіть!» Может, в этом и был смысл, но тут на помощь автобусу Черновецкого пришли милиционеры, не без усилий очистив территорию вокруг него. Народ снова отошел на прежние позиции. Сложно сказать, что произошло бы во время третьего штурма защитных редутов мэрии, если бы из здания Киевсовета не вышел Виталий Кличко. «Нынешней киевской власти осталось недолго!» – сообщил он. Далее депутат-боксер попросил протестующих сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации: власть-де только и ждет, чтобы возле мэрии пролилась кровь. Кстати, следует отдать должное киевским милиционерам: кто-кто, а они были предельно спокойными, и их роль в сегодняшнем протесте свелась лишь к сдерживанию чересчур агрессивных порывов толпы. И в том, что кровь на этом митинге не пролилась, есть и немалая заслуга правоохранителей. Позже к протестующим вышел секретарь Киевсовета Олесь Довгий: он пообещал провести в сессионный зал нескольких желающих выступить перед столичными депутатами. Но то ли желающих оказалось слишком много, то ли милиция таки не смогла удержать человеческий поток, ринувшийся в холл мэрии, но внутрь здания Киевсовета попало больше сотни человек, и они не смогли поделить между собой трибуну столичного парламента… Страсти улеглись и на улице перед мэрией, акция потихоньку закончилась. Подробнее о происходящем сегодня в стенах Киевсовета читайте в расширенном репортаже на «Главреде» завтра.