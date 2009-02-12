Потасовки на Крещатике

12 февраля 2009, 18:22

Сегодня в Киеве состоялась, пожалуй, самая жаркая акция протеста против политики столичной мэрии. Крови не пролилось, но ругательств в адрес Черновецкого и его команды пролилось достаточно.

Несмотря на то, что бюджет столицы Киевсовет должен был утвердить спустя две недели после принятия бюджета государственного, этого столичный парламент не сделал и спустя полтора месяца. Презентовать столичную смету должны были на сегодняшнем заседании Киевсовета. А чтобы депутаты не слишком скучали, обсуждая столбики доходов и расходов бюджета Киева, к зданию горсовета подтянулись несколько тысяч жителей столицы. Сегодня здесь состоялась если не самая масштабная, то уж точно самая «взрывоопасная» акция против политики киевского мэра и его команды. Начиналось все довольно мирно, если так можно назвать бросание яиц по окнам мэрии и издевательства над куклой, изображающей Леонида Черновецкого. А дальше – «жара» началась с того, что народ завалил железные ограждения, которые отделяли протестующих от милиционеров, стоящих на ступеньках мэрии. Участники акции, стоящие с тыла толпы, напирали на передних в ритм боя больших барабанов. Когда преграда между простыми киевлянами и столичной властью в лице милиции исчезла, по всей длине милицейского кордона стали завязываться небольшие потасовки. Сначала милиционеров просто дергали за форменную одежду, потом с одного из правоохранителей сорвали шапку. Когда в ответ милиционеры начали отмахиваться резиновыми дубинками, у них стали их банально вырывать из рук, а потом – и охаживать милицейские ряды длинными древками партийных флагов. Менее агрессивно настроенные участники акции просто взывали к совести милиционеров: «С кем вы? За чьи деньги живете?». «Не марайтесь об него!» – кричала одна из протестующих желающим задать взбучку милиционеру, ищущего за пределами милицейского кордона ранее сорванную с головы шапку. «Я четыре месяца зарплату не получаю, мне детей кормить нечем, – тихо, но уверенно говорил милиционерам другой мужчина. – Еще немного, и я вас руками рвать буду». Милиционеры молча внимали. Мужчина обнадеживающе добавил: «Это мы еще не все пришли. Вот еще вкладчики присоединятся…» После первой волны протеста народ отошел от кордона, зачем-то унося с собой отобранные железные ограждения. Какое-то время люди просто приплясывали под звуки барабанов, но вдруг… Из синего автобуса с репродукторами зазвучали звуки недавно презентованного диска хитов советской эстрады в исполнении Леонида Черновецкого. Актив протестующих, обескураженный таким продолжением акции, сначала принялся в такт стучать по железным бокам автобуса. Двое угрюмых охранников решили не вмешиваться. Спустя считанные минуты к автобусу подбежали сразу несколько десятков самых буйных протестантов. Они начали раскачивать автомобиль, да так активно, что еще несколько мгновений – и автобус наверняка перевернулся бы на стену мэрии. Стоящая сбоку бабуля (наверняка не одна из «любимых бабушек» Черновецкого) кричала: «Не сюди, хлопці! В іншу сторону валіть!» Может, в этом и был смысл, но тут на помощь автобусу Черновецкого пришли милиционеры, не без усилий очистив территорию вокруг него. Народ снова отошел на прежние позиции. Сложно сказать, что произошло бы во время третьего штурма защитных редутов мэрии, если бы из здания Киевсовета не вышел Виталий Кличко. «Нынешней киевской власти осталось недолго!» – сообщил он. Далее депутат-боксер попросил протестующих сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации: власть-де только и ждет, чтобы возле мэрии пролилась кровь. Кстати, следует отдать должное киевским милиционерам: кто-кто, а они были предельно спокойными, и их роль в сегодняшнем протесте свелась лишь к сдерживанию чересчур агрессивных порывов толпы. И в том, что кровь на этом митинге не пролилась, есть и немалая заслуга правоохранителей. Позже к протестующим вышел секретарь Киевсовета Олесь Довгий: он пообещал провести в сессионный зал нескольких желающих выступить перед столичными депутатами. Но то ли желающих оказалось слишком много, то ли милиция таки не смогла удержать человеческий поток, ринувшийся в холл мэрии, но внутрь здания Киевсовета попало больше сотни человек, и они не смогли поделить между собой трибуну столичного парламента… Страсти улеглись и на улице перед мэрией, акция потихоньку закончилась. Подробнее о происходящем сегодня в стенах Киевсовета читайте в расширенном репортаже на «Главреде» завтра.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
12:39
Жара +47 градусов и выше: кого и какие рекорды ждут в августе-2018
12:12
"73 рубля за доллар": как США собираются душить Россию
12:10
Суд вынес первое решение по главному подозреваемому в убийстве Олешко-Сармата
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять