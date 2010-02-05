Тимошенко призвала Софию и Любовь

5 февраля 2010, 23:32

Юлии Тимошенко удалось невозможное – примирить непримиримых христианских служителей в молитве за Украину.

На сцене мирно соседствовали глава УПЦ Киевского патриархата Филарет и епископ Васильковский УПЦ Московского патриархата Пантелеймон, а также представители «автокефалов», римо-католиков, греко-католиков, баптистов, евангелистов, «пятидесятников» и других конфессий, редко собирающиеся вместе (не хватало разве что раввина и муллы). В стужу Софийская площадь, видавшая Богдана Хмельницкого и Ярослава Мудрого, провожала на борьбу со злом кандидата в президенты Юлию Тимошенко.
Безусловно, удачной находкой драматургов кампании Тимошенко следует признать сакрализацию ее последнего обращения к народу: межконфессиональный мир на сцене символизировал дружбу между Востоком и Западом, трогательное единение церкви, государства и кандидата в президенты Тимошенко.
Дополняли патриотическую картинку флаги Украины и свечки, которые централизованно завезли на площадь и раздали собравшимся. Кто-то пришел со своим инвентарем - вышивкой на белой простыне «Юля врятує Україну».
Появление на сцене «женщины в белом» в легких туфельках, без перчаток, шарфа и головного убора было встречено ликующим скандированием «Юля, Юля!».
Стержнем ее выступления стала вечная борьба добра со злом, где премьер, безусловно, олицетворяла добро. А зло – силы, собравшиеся на соседней, Михайловской, площади и «мешающие встать в полный рост нашему народу».
Именно Софию вкупе с Любовью просила даровать украинцам премьер. Даже царь Соломон из всех предложенных Богом благ выбрал именно мудрость, дающую знания и силы выбрать правильный путь. Актуальными также были призывы-заклинания: не расслабляться, не останавливаться и не поддаваться разочарованию.
Тимошенко попросила прощения у Бога за все несправедливые и нечестные дела нынешней власти, которую, кстати, она возглавляет, и за себя лично. С горящим взором, сжатыми кулачками и надрывом в голосе Юля, казалось, раз за разом была готова «восходить на Голгофу» ради необратимого выбора Украины и светлых перспектив.
Идеи, безусловно, были хороши, но плохо переваривалась на морозе, а сакральность то и дело нарушалась долетающими с соседней площади визгами певицы Джамалы.
Представитель УПЦ МП Пантелеймон старался слишком не выпячивать политические предпочтения своего руководства, а лишь призвал непременно прийти на выборы, сделать выбор и смиренно принять результат, ибо «нет власти не от Бога». И лишь призыв выбрать достойного преемника князя Владимира и княгини Ольги можно считать легким намеком в адрес Тимошенко.
Зато предстоятель УАПЦ, митрополит Мефодий не удержался от прямой агитации за Тимошенко и призвал прийти на выборы, но не голосовать «против всех». Он также предостерег «всех православных от искушения продать свой голос», что является большим грехом. Ошибочным он назвал и поведение лузеров первого тура, которые «неоправданного призвали» или совсем не идти на выборы, или голосовать против обоих кандидатов.
Патриарх Филарет призвал отстоять независимость Украины и ее европейское, демократическое развитие. В отличие от наших предков, которые в раю добру предпочли зло, у нынешний потомков Адама и Евы есть шанс эту оплошность исправить – выбрать добро (под которым, безусловно, подразумевалась Тимошенко), ибо зло – это неволя.
Квинтэссенцией всех выступлений были напоминания о том, что выбор президента – почетное право каждого верующего, а также просьбы к Богу образумить украинцев и даровать им мудрость сделать правильный выбор. Жаль только никто не попросил образумить политиков от встрясок и провокаций после выборов.
Закончилось действо молитвой Филарета и энергетическим песенным зарядом от Нины Матвиенко. После чего Тимошенко вместе с предстоятелями уединилась в белой палатке, куда доступ прессе был воспрещен.
Не обошлось, правда, и без имиджевых потерь: когда стало известно, что выхода премьера не состоится, охранники бесцеремонно просили прессу отправиться по известному адресу. Грузинская журналистка, отсняв первую часть сюжета среди «бело-синих», безуспешно пыталась попасть к «бело-сердечным» через кордон охранников, чьи сердца молитва так и не смягчила.
Энергетика и настроение «бело-синей» площади заметно отличались. Пока на Софийской площади молились за Украину ради цели, которой еще надо достичь, на Михайловской – вовсю демонстрировали уверенность в «изъявлении народной любви» Виктору Януковичу и «оттягивались» под незамысловатые эстрадные напевы. Сам кандидат уверенно заявил, что 7 февраля «красная карточка» от украинского народа «отправит действующую власть на политическую пенсию».
Во время выступления лидер «регионалов» так и не сумел отделаться от навязчивой фобии: «Пять лет правления «оранжевых» убедили народ, что так дальше жить нельзя. 17 января большинство народа проголосовало за новую Украину, без «оранжевых», – заявил он, но так и не сказал, что, собственно, он собирается делать сам.
Под занавес Янукович изрек, что «7 февраля – день нашей победы, и поможет нам Господь Бог».
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