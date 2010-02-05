Алексей Резников: «Наиболее вероятный сценарий выборов – повторение 2004 года»

Легитимность избранного на выборах президента будет под вопросом.

Пока мы записывали интервью, телефон Алексея Резникова буквально разрывался. Звонили журналисты, политики и чиновники. Все они пытались разобраться в ажурных хитросплетениях юридической избирательной паутины. Разгадка головоломки – в интервью «Главреду».



Юлия Тимошенко накануне заявила, что в случае подписания Президентом изменений к закону о выборах она соберет Майдан. Алексей Юрьевич, вы во второй Майдан верите?

Нет, не верю. Информация из уст одного кандидата о желании что-то сделать не всегда соответствует действительности. Как, впрочем, и информация любого из кандидатов.



Новые изменения к закону о выборах действительно открывают путь к массовым фальсификациям?

Парламент открыл дорогу для бардака, манипуляций на выборах, предоставил гораздо больше оснований впоследствии признавать результаты выборов нелегитимными и обжаловать их. То есть легитимность избранного на выборах президента, если они состоятся, будет под большим вопросом.



Почему?

Эти изменения мне не нравятся по нескольким причинам. Причина первая: народные депутаты-юристы, буквально десять дней назад комментировавшие призывы представителей кандидата Юлии Тимошенко изменить избирательное законодательство между так называемым первым и вторым туром голосования, говорили избирателям, что менять законодательство «по дороге» нельзя.



А потом взяли и проголосовали за те изменения, которые им выгодны. Возникает подозрение, что делается это не ради защиты победы, а для какого-то очередного хода. Публично же объявляется, что таким образом устраняются возможности злоупотреблений со стороны другого кандидата.



Причина вторая: существует вероятность, что в день голосования глава избирательной комиссии соберет одну комиссию, а секретарь - другую часть комиссии. Соответственно, будет два протокола комиссий. И кто в этом случае будет ставить печать? Грубо говоря, работа комиссий будет саботироваться вплоть до полного отсутствия работы.



Легитимным будет считаться то из двух собраний, у которого будет печать?

Нет, я так не сказал. Вопрос легитимности все равно будет оставаться спорным. Просто доверие к протоколам участковых комиссий, которые потом поступят в окружные комиссии, а дальше уже в ЦВК, естественно, будет выше к тем, на которых будет стоять мокрая печать. А печать одна!



И я не удивлюсь, если в ближайшее время появятся иски и заявления об утере печатей, как это было совсем недавно в Высшем административном суде.

Получается, что Партия регионов фактически подложила мину под легитимность своего кандидата в президенты, которого, как они считают, выберет народ?

Я бы сказал, что авторы законопроекта и проголосовавшие за него депутаты не только Партии регионов, но и Блока Литвина, коммунистов и части «Нашей Украины» приняли решение сгоряча. Они так боялись саботажа выборов, что, не просчитав ситуацию на пару шагов вперед, из одного болота вошли в другое.



То есть со страху Юле подыграли?

Они, конечно, Юлии Владимировне лучше не сделали. Просто забрали у нее один из инструментов.



В одном из своих предыдущих ответов вы засомневались в том, что выборы состоятся. На чем основаны сомнения?

Знаете, очень странно было слышать нервозные комментарии представителей Партии регионов сразу же после событий, связанных с принятием поправок к закону. Если люди получили результат, который хотели получить, почему они нервничают?



Да потому что ящик Пандоры открыт! Закон и раньше был не идеален, а после внесения в него изменений оснований ставить под сомнение легитимность избрания президентом любого из кандидатов увеличилась.



Каков механизм признания выборов несостоявшимися?

Закон гласит, что на отдельных участках признать результаты выборов недействительными можно, в силу наступления определенных условий. И случаи эти описаны: уничтожение урн, вбрасывание бюллетеней больше, чем на десять процентов, и т.д.



Далее, «гениальные» и «светлые» головы - соавторы закона - выписывая их и рассчитывая, очевидно, на победу своего кандидата, написали, что уже на уровне окружных комиссий признать выборы в округе недействительными нельзя. И прямо выписали этот запрет в законе. То есть, памятуя события декабря 2004 года, они, видимо, решили, что только в таком случае суд не сможет признать выборы недействительными по всей Украине.



Я с этим не согласен, поскольку запрет признавать недействительными выборы на территории отдельно взятого округа не означает, что нельзя признать выборы недействительными на территории всей Украины. Такой возможности, прямо записанной в законе о выборах президента, и в 2004 году не было.



Тогда Верховный Суд принял свое решение, исходя из принципа верховенства права. А принцип верховенства права может быть применен, невзирая на отсутствие в законе прямой нормы, позволяющей признать выборы недействительными.



Если будет признано, что нарушения избирательного закона в день голосования имели системный и массовый характер, не позволяющий установить результаты волеизъявления граждан, то суд должен будет постановить решение о признании результата выборов в Украине недействительными.



А судьи кто?

Общие нормы Кодекса административного судопроизводства говорят, что слушает коллегия Высшего административного суда. Сейчас существует дискуссия о том, что было якобы распоряжение о назначении какой-то своеобразной коллегии. Одна из версий, что будет слушать весь Административный суд - около шестидесяти человек.



Процесс будет публичным. Административно надавить или коррумпировать 31 человека из 60 в такой ситуации довольно сложно. Поэтому гарантий ни у одной из сторон, что, пообещав какие-то деньги или другие блага, они получат нужное решение, не будет.



Поэтому я склонен утверждать, что судьи вынесут решение реальное. Они будут спорить, они будут дискутировать, они будут голосовать, но решение вынесут, исходя из того, как стороны будут презентовать свою позицию и насколько действительно обоснованными будут утверждения одних или других об имеющих место нарушениях. И, соответственно, аргументы противной стороны, что нарушений не было.



Но! Наличие или отсутствие нарушений — это еще не повод признать выборы недействительными. Нужно доказать существенность этих нарушений, и существенность должна быть такова, чтобы было очевидно, что невозможно достоверно установить волеизъявление граждан, а именно результаты выборов.



Тогда суд с легким сердцем применяет принцип верховенства права и, невзирая на то, есть в избирательном законе соответствующая норма или нет, исходя из конституционного права избирателей быть избранными, постановит решение, аналогичное решению 2004 года.



Во время рассмотрения этого дела в открытом режиме абсолютно очевидно, что как минимум одна из сторон будет применять информационную атаку на суд. Дело Сирош vs Пасенюк будет возобновлено вновь. Насколько это может повлиять на легитимность решения суда?

Никакого значения не имеет в этой ситуации, кто является председателем Высшего административного суда. Все судьи должны собраться и сказать: «Мы готовы слушать это все вместе» и взять на себя ответственность за судьбу страны. Это будет разумно и правильно. И даже если в кодексе написано, что «коллегия из пяти человек», то прямого запрета, что коллегия может быть в большем составе, нет.



В конце-концов, существует такой механизм, как «отвод суда». Наверное, было бы корректно, коль есть две фигуры, фигурирующие в силу политических интриг в связи с ВАСУ, судьям Пасенюку и Сирошу просто взять самоотвод и не участвовать в рассмотрении этого дела.



Решение Высшего административного суда будет окончательным и не будет подлежать обжалованию. Центральная избирательная комиссия обязана будет соответственно отреагировать. Либо признают, что выборы не состоялись, и тогда будут ходатайствовать перед парламентом о назначении новых выборов. Либо примут решение, как в 2004 году – о проведении или назначении нового повторного голосования. Думаю, это наиболее вероятный сценарий в нынешней ситуации.



Риск проиграть у Тимошенко сегодня больше, чем у Януковича…

Поэтому она должна сегодня играть в себя будущую — Тимошенко завтра, а не Тимошенко сейчас. А Тимошенко завтра — это все еще премьер. Тимошенко послезавтра — это все еще исполняющий обязанности премьера, и ее так просто из кресла не вышибешь. Тимошенко послепослезавтра — это БЮТ на местных выборах, а Тимошенко после послепослезавтра — это парламентские выборы, куда ей точно нужно заходить, и это лидер оппозиции к этому президенту.



И даже если не будет досрочных парламентских выборов, то они будут в 2012 году. Два года пролетят так быстро, что мы даже заметить не успеем. А экономика сделает свое дело. И доверие к президенту, которого мы изберем через несколько дней, исчезнет ровно через пару месяцев. Вот президент с премьером какое-то время будут друг друга обвинять, а закончится дело большой коалицией - ПР и БЮТ.



Но Януковичу, в случае его победы на выборах, не составит большого труда создать коалицию из депутатов-перебежчиков!

Составит.



Почему?

Потому что коалицию, как мы помним, формируют не депутаты, а фракции.



Но уже сейчас говорят, что 37 человек из НУНС готовы создавать коалицию с ПР…

Вы помните анекдот, когда один еврей пришел к врачу и говорит: «Доктор, я хотел бы иметь секс с женщиной шесть раз за ночь». «Простите, сколько вам лет?» — спрашивает доктор. - «Семьдесят четыре». Врач говорит: «Вы меня извините, ради Бога, но физиологически это уже невозможно. Я могу вам прочесть целую лекцию, почему половая активность у мужчин к семидесяти двум годам сильно снижается. Дай Бог, чтобы вы это делали раз в месяц». «А мой сосед по лестничной клетке, которому семьдесят четыре, говорит, что он это делает семь раз за ночь», - парирует пациент. «Послушайте, отец, мне неловко, но все же, кто вам мешает? Говорите и вы», - заключил медик.



Это я к тому, что разговоры о готовности создать новую коалицию совсем не значат, что она будет создана. Должно быть соответственное решение большинства фракции НУНС. Иными словами, должна измениться власть в НУНС, должен быть изменен лидер фракции, должны подписаться тридцать восемь депутатов о том, что они таки да, меняют расклад и: пункт первый — выходят как фракция из коалиции, разваливая существующую.



После чего они должны будут проголосовать внутри фракции, обязать нового главу фракции подписать соглашение о вступлении в новую коалицию.



А удержать большинство во фракции НУНС гораздо легче Юлии Владимировне, будучи сегодня премьером.



Вы хотите сказать, что проигрыш Тимошенко на президентских выборах - это ее победа?

Проигрыш на президентских выборах — это возможность очень серьезно и долго потом выигрывать дальше. Выигрыш же сейчас на президентских выборах - гораздо более сомнительный для ее дальнейшей победы.



Потому что любой, кто бы ни стал сегодня президентом, завтра будет иметь такую оппозицию в стране, которая не снилась Кравчуку, Кучме и Ющенко вместе взятым.



Алексей Юрьевич, кому более из троих: Януковичу, Тимошенко или Ющенко выгодна неразбериха вокруг выборов?

Наверное, Виктору Андреевичу. Наверное, вот тут уже вопрос психологии, это не юриспруденция. То есть хочется еще побыть Президентом, есть же возможность указы издавать, награды вручать, присваивать звания героические и так далее. То есть тут вопрос соблазна, вот этого ощущения власти определенной. Ну, и проигрывающему, конечно.

