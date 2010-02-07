Меньшее зло после Ющенко

Этот текст совершенно не нужен читателям. Но он может пригодиться историкам
Единственный момент - данный текст, как и многие другие, может не выжить для истории. Но уж это зависит, во-первых, от того, кого мы сегодня приведем к власти, а во-вторых, от того, ЧТО мы позволим тому, кого к этой самой власти приведем. В 1980-х в космос запускались беспилотные межпланетные аппараты; их траектории были рассчитаны так, чтобы эти аппараты инерционно вышли за границу Солнечной системы и направлялись к ближайшим звездам. Так ушли американские "Вояджер-1" и "Вояджер-2", "Пионер-10" и "Пионер-11". Через какие-то 35 тыс. лет первый из них пройдет мимо Сириуса. Интересно, кстати, что СССР подобных аппаратов не запускал. Сообщения инопланетному разуму, которые несут эти аппараты, записывались на первых прообразах лазерных дисков, а также просто в виде гравировки на сверхтвердых пластинах. Как и этот текст, сообщения "Вояджеров" и "Пионеров" могут не дойти ни до кого и никогда. Но мало ли что! Поэтому сообщаем: сегодня в 8 часов утра в Украине начинаются выборы Президента. Это - второй тур выборов, которые являются всенародными, т. е. их результат устанавливается через подсчет арифметического большинства граждан, поддержавших одного из двух кандидатов. Первый тур этих выборов состоялся 17 января текущего года. В первом туре за пост главы государства мог бороться каждый, кто сумел предоставить достаточно документов, удостоверяющих его личность, полюс 2,5 миллиона гривень. Этих граждан было 18 человек. Национальная денежная единица Украины на это время - гривня - стоила меньше доллара. Американского доллара, я имею в виду, доллара США. Короче, 2,5 млн грн стоили на тот момент куда меньше миллиона долларов. А миллион долларов в то время стоила довольно дорогая квартира в Нью-Йорке, или просто хорошая квартира в Киеве. Или, скажем, полтора миллиона бутылок более-менее качественного пива (в Париже). Или литр бензина, или же три буханки черного хлеба (в Киеве). Результаты первого тура выборов хранятся (я надеюсь) здесь. За Януковича - 35, 32 %, или же 8 млн 686 тыс. 642 человека из имеющих право голоса. За Тимошенко - 25, 05 %, то бишь 6 млн 159 тыс. 810 человек. ЗА ОСТАЛЬНЫХ КАНДИДАТОВ ГОЛОСОВАЛИ ПОЧТИ 45 % пришедших на выборы. Еще 2,2 % голосовали против всех, 1, 65 % = количество испорченных бюллетеней. В целом Центризбирком считает, что в Украине право голоса имеют более 36,5 миллионов избирателей (то есть лиц, достигших 18-летнего возраста, и не лишенных права выбора по решению суда в силу их сумасшествия либо фальшивого гражданства). А значит, в первом туре более 10 миллионов украинцев предпочли не голосовать вообще. Примерные же итоги второго тура станут известны сегодня к 20.00. Поэтому помните: как сознательное, так и случайное участие в фальсификации результатов грозит вам тюрьмой. По крайней мере, на этих выборах.