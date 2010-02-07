Меньшее зло после Ющенко

7 февраля 2010, 07:07

Этот текст совершенно не нужен читателям. Но он может пригодиться историкам

Единственный момент - данный текст, как и многие другие, может не выжить для истории. Но уж это зависит, во-первых, от того, кого мы сегодня приведем к власти, а во-вторых, от того, ЧТО мы позволим тому, кого к этой самой власти приведем. В 1980-х в космос запускались беспилотные межпланетные аппараты; их траектории были рассчитаны так, чтобы эти аппараты инерционно вышли за границу Солнечной системы и направлялись к ближайшим звездам. Так ушли американские "Вояджер-1" и "Вояджер-2", "Пионер-10" и "Пионер-11". Через какие-то 35 тыс. лет первый из них пройдет мимо Сириуса. Интересно, кстати, что СССР подобных аппаратов не запускал. Сообщения инопланетному разуму, которые несут эти аппараты, записывались на первых прообразах лазерных дисков, а также просто в виде гравировки на сверхтвердых пластинах. Как и этот текст, сообщения "Вояджеров" и "Пионеров" могут не дойти ни до кого и никогда. Но мало ли что! Поэтому сообщаем: сегодня в 8 часов утра в Украине начинаются выборы Президента. Это - второй тур выборов, которые являются всенародными, т. е. их результат устанавливается через подсчет арифметического большинства граждан, поддержавших одного из двух кандидатов. Первый тур этих выборов состоялся 17 января текущего года. В первом туре за пост главы государства мог бороться каждый, кто сумел предоставить достаточно документов, удостоверяющих его личность, полюс 2,5 миллиона гривень. Этих граждан было 18 человек. Национальная денежная единица Украины на это время - гривня - стоила меньше доллара. Американского доллара, я имею в виду, доллара США. Короче, 2,5 млн грн стоили на тот момент куда меньше миллиона долларов. А миллион долларов в то время стоила довольно дорогая квартира в Нью-Йорке, или просто хорошая квартира в Киеве. Или, скажем, полтора миллиона бутылок более-менее качественного пива (в Париже). Или литр бензина, или же три буханки черного хлеба (в Киеве). Результаты первого тура выборов хранятся (я надеюсь) здесь. За Януковича - 35, 32 %, или же 8 млн 686 тыс. 642 человека из имеющих право голоса. За Тимошенко - 25, 05 %, то бишь 6 млн 159 тыс. 810 человек. ЗА ОСТАЛЬНЫХ КАНДИДАТОВ ГОЛОСОВАЛИ ПОЧТИ 45 % пришедших на выборы. Еще 2,2 % голосовали против всех, 1, 65 % = количество испорченных бюллетеней. В целом Центризбирком считает, что в Украине право голоса имеют более 36,5 миллионов избирателей (то есть лиц, достигших 18-летнего возраста, и не лишенных права выбора по решению суда в силу их сумасшествия либо фальшивого гражданства). А значит, в первом туре более 10 миллионов украинцев предпочли не голосовать вообще. Примерные же итоги второго тура станут известны сегодня к 20.00. Поэтому помните: как сознательное, так и случайное участие в фальсификации результатов грозит вам тюрьмой. По крайней мере, на этих выборах.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять