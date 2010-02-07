Ющенко проголосовал быстро

Виктор Ющенко общался с журналистами минуту.
После того, как Виктор Ющенко вбросил свой бюллетень в урну, он пообщался со СМИ примерно одну минуту. Тем самым действующий Президент установил своеобразный рекорд по лаконичности собственных заявлений.
На избирательный участок №1 223-го территориального избирательного округа, расположенный в помещении Совета профсоюзов на майдане Незалежности, журналисты начали сходиться еще с 8 утра. Ющенко, который там должен был проголосовать, ожидали к 10:00.
В этот раз на участке, где голосовал Ющенко, обошлось без конфликтов с членами избирательной комиссии, как это было время первого тура. Как сообщалось раньше, тогда у главы комиссии были претензии к телевизионщикам, занявшим половину площади помещения для голосования, заступая от наблюдателей столы для выдачи бюллетеней. Теперь президентская охрана учла опыт голосования Ющенко 17 января – натянула для телекамер ограничительную ленту, за которую они не должны были заступать.
Кстати, на второй тур этот участок получил нового председателя. Куда делся старый председатель, как рассказали «Главреду» члены комиссии, они и сами не знают. «То ли в соответствующем штабе его решили заменить, то ли он сам решил уйти с этой должности», - терялись они в догадках.
А между тем у входа в комнату для голосования люди из президентской охраны обсуждали ближайшие планы гаранта. «...потом летим в Польшу. Там поговорим о Бандере. А дальше в Грузию...», - рассказывал о графике Президента на ближайшее время один из собеседников.
Появление на участке пресс-секретаря Президента Ирины Ванниковой в половине десятого, а через 15 минут после нее и заместителя председателя Секретариата Президента Марины Ставнийчук должно было засвидетельствовать, что Президент уже на подходе. Традиционные вспышки фотокамер, как всегда, ознаменовали появление в помещении гаранта. И в этот раз Президент не изменил своей привычке опаздывать. Хотя теперь и не было часового опоздания, как три недели назад, но и 15- минутного ожидания было достаточно, чтобы журналисты начали устраиваться поудобнее и набираться терпения. Ющенко улыбался, но не слишком, а вообще был спокойным и традиционно старался держаться с достоинством.
Несмотря на то, что Ющенко обычно ходит голосовать со своими старшими и младшими детьми, а иногда и внуками, сегодня он решил прибыть на избирательный участок лишь в компании своей жены Екатерины. Когда Ющенко с супругой подошли к столам за бюллетенями, наступила мертвая тишина. Хотя еще минуту назад в помещении, где находились несколько десятков журналистов, было как в улье.
Перед тем, как осуществить волеизъявление, Виктор Андреевич подошел к нескольким наблюдателям, стоящим рядом, и пожал им руку. Среди них был и известный судья из США Богдан Футей, являющийся одним из главных представителей украинской диаспоры в Северной Америке. В свое время, когда Ющенко положил начало дискуссии о внесении изменений в Конституцию Украины, то в США консультироваться к Футею летала Марина Ставнийчук. Во втором туре выборов Богдан Футей зарегистрировался как наблюдатель от Украинского конгрессового комитета Америки.
«Первый тур выборов был честным и справедливым. Надеюсь, что так будет и сегодня. Есть определенные поправки к закону о президентских выборах, но увидим, изменят ли они что-то», - отметил наблюдатель «Главреду». Несмотря на то что голосование на участке проходило спокойно, господин Футей рассказал нам об определенных опасениях относительно сегодняшнего волеизъявления. «Сейчас существуют определенные опасения относительно голосования на дому, относительно внесения избирателей в списки в день голосования, а также по поводу того, что теперь для принятия избирательной комиссией собственных решений не нужен кворум», - отметил он.
…После того, как вбросил свой бюллетень в урну, Ющенко подошел к телекамерам. «Уважаемые коллеги, будут ли у вас какие-то вопросы?» - взяла инициативу в свои руки Ванникова. Но Президент сегодня, очевидно, не желал отвечать на вопросы журналистов и, опередив их, начал говорить сам.
«Добрый день. Доброго дня всем присутствующим. Я хотел сказать два вещи. Первая вещь, которая, по-видимому, касается самого важного, если мы говорим о сегодняшнем дне, - Украина должна научиться проводить честные законные выборы. И потому задача номер один для сегодняшнего дня – продемонстрировать, собственно говоря, украинцам самим себе, что мы можем демократически передавать власть. Я думаю, что эта задача превыше всего. Вторая, очевидно, касается содержательной части. Я уже по этому поводу высказывался. Думаю, что украинцам будет стыдно за свой выбор, но это также демократия. Благодарю», - едва успев начать, Ющенко резко завершил подход к СМИ и поспешил к выходу. И на этом пути его не остановили ни возгласы «Виктор Андреевич...», ни попытки что-то спросить вдогонку.
Фото Николая Лазаренко
На избирательный участок №1 223-го территориального избирательного округа, расположенный в помещении Совета профсоюзов на майдане Незалежности, журналисты начали сходиться еще с 8 утра. Ющенко, который там должен был проголосовать, ожидали к 10:00.
В этот раз на участке, где голосовал Ющенко, обошлось без конфликтов с членами избирательной комиссии, как это было время первого тура. Как сообщалось раньше, тогда у главы комиссии были претензии к телевизионщикам, занявшим половину площади помещения для голосования, заступая от наблюдателей столы для выдачи бюллетеней. Теперь президентская охрана учла опыт голосования Ющенко 17 января – натянула для телекамер ограничительную ленту, за которую они не должны были заступать.
Кстати, на второй тур этот участок получил нового председателя. Куда делся старый председатель, как рассказали «Главреду» члены комиссии, они и сами не знают. «То ли в соответствующем штабе его решили заменить, то ли он сам решил уйти с этой должности», - терялись они в догадках.
А между тем у входа в комнату для голосования люди из президентской охраны обсуждали ближайшие планы гаранта. «...потом летим в Польшу. Там поговорим о Бандере. А дальше в Грузию...», - рассказывал о графике Президента на ближайшее время один из собеседников.
Появление на участке пресс-секретаря Президента Ирины Ванниковой в половине десятого, а через 15 минут после нее и заместителя председателя Секретариата Президента Марины Ставнийчук должно было засвидетельствовать, что Президент уже на подходе. Традиционные вспышки фотокамер, как всегда, ознаменовали появление в помещении гаранта. И в этот раз Президент не изменил своей привычке опаздывать. Хотя теперь и не было часового опоздания, как три недели назад, но и 15- минутного ожидания было достаточно, чтобы журналисты начали устраиваться поудобнее и набираться терпения. Ющенко улыбался, но не слишком, а вообще был спокойным и традиционно старался держаться с достоинством.
Несмотря на то, что Ющенко обычно ходит голосовать со своими старшими и младшими детьми, а иногда и внуками, сегодня он решил прибыть на избирательный участок лишь в компании своей жены Екатерины. Когда Ющенко с супругой подошли к столам за бюллетенями, наступила мертвая тишина. Хотя еще минуту назад в помещении, где находились несколько десятков журналистов, было как в улье.
Перед тем, как осуществить волеизъявление, Виктор Андреевич подошел к нескольким наблюдателям, стоящим рядом, и пожал им руку. Среди них был и известный судья из США Богдан Футей, являющийся одним из главных представителей украинской диаспоры в Северной Америке. В свое время, когда Ющенко положил начало дискуссии о внесении изменений в Конституцию Украины, то в США консультироваться к Футею летала Марина Ставнийчук. Во втором туре выборов Богдан Футей зарегистрировался как наблюдатель от Украинского конгрессового комитета Америки.
«Первый тур выборов был честным и справедливым. Надеюсь, что так будет и сегодня. Есть определенные поправки к закону о президентских выборах, но увидим, изменят ли они что-то», - отметил наблюдатель «Главреду». Несмотря на то что голосование на участке проходило спокойно, господин Футей рассказал нам об определенных опасениях относительно сегодняшнего волеизъявления. «Сейчас существуют определенные опасения относительно голосования на дому, относительно внесения избирателей в списки в день голосования, а также по поводу того, что теперь для принятия избирательной комиссией собственных решений не нужен кворум», - отметил он.
…После того, как вбросил свой бюллетень в урну, Ющенко подошел к телекамерам. «Уважаемые коллеги, будут ли у вас какие-то вопросы?» - взяла инициативу в свои руки Ванникова. Но Президент сегодня, очевидно, не желал отвечать на вопросы журналистов и, опередив их, начал говорить сам.
«Добрый день. Доброго дня всем присутствующим. Я хотел сказать два вещи. Первая вещь, которая, по-видимому, касается самого важного, если мы говорим о сегодняшнем дне, - Украина должна научиться проводить честные законные выборы. И потому задача номер один для сегодняшнего дня – продемонстрировать, собственно говоря, украинцам самим себе, что мы можем демократически передавать власть. Я думаю, что эта задача превыше всего. Вторая, очевидно, касается содержательной части. Я уже по этому поводу высказывался. Думаю, что украинцам будет стыдно за свой выбор, но это также демократия. Благодарю», - едва успев начать, Ющенко резко завершил подход к СМИ и поспешил к выходу. И на этом пути его не остановили ни возгласы «Виктор Андреевич...», ни попытки что-то спросить вдогонку.
Фото Николая Лазаренко