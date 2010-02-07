Юлия Тимошенко голосовала за счастье

«Мы должны построить счастливое государство, чтобы каждый человек мог получить в нем то, что он хочет», - сказала Тимошенко после голосования.Политик отметила, что сегодня народ избирает не только президента, но и свое будущее на десятки лет.Фото А.Прокопенко