Юлия Тимошенко голосовала за счастье

Премьер-министр, кандидат в президенты Юлия Тимошенко голосовала в Днепропетровске.
На избирательный участок Юлия Владимировна пришла вместе с мужем Александром и дочерью Евгенией.
«Мы должны построить счастливое государство, чтобы каждый человек мог получить в нем то, что он хочет», - сказала Тимошенко после голосования.
Политик отметила, что сегодня народ избирает не только президента, но и свое будущее на десятки лет.
Фото А.Прокопенко
«Мы должны построить счастливое государство, чтобы каждый человек мог получить в нем то, что он хочет», - сказала Тимошенко после голосования.
Политик отметила, что сегодня народ избирает не только президента, но и свое будущее на десятки лет.
Фото А.Прокопенко