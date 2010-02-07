Общая оценка выборов от КИУ - демократично и честно

По его словам, количество нарушений во втором туре по сравнению с с первым заметно возросло. Но нарушения сейчас не «системны» - скорее набор одиночных случаев. По его словам, основное число нарушений пришлось на первую половину дня, в чем играла роль нервозность и взаимная враждебность представителей кандидатов. Уже к середине дня выборов враждебность спала. Среди «интересных тенденций» этих выборов господин Тесленко назвал, прежде всего, подвоз избирателей на участки в большинстве областей страны. Преимущественно - в восточном регионе. Это осуществлялось как муниципальными, так и частными транспортными средствами (порой - автобусами, снятыми с привычных городских маршрутов). Тем не менее, это не является прямым нарушением, ведь никто не проверял голосование воспользовавшихся этим транспортом. Хотя, конечно, увеличение явки в ряде регионов играет на руку кандидату, который у них популярнее.