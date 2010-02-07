Соцстандарты будут обеспечены несмотря ни на что - Жалило

«Обязательства будут выполняться, прежде всего, потому, что они не такие уж и значительные и потому что есть возможность структурировать их», - сказал он.Эксперт Международного центра перспективных исследований Максим Борода добавил, что правительство «будет вынуждено обеспечить социальные обязательства». Эксперт убежден, что при любой политической ситуации в стране «Кабмин не пойдет на то, чтобы понижать социальные стандарты», - сказал он.По словам Бороды, базовые социальные выплаты могут быть обеспечены «за счет других социальных обязательств, которые не выполнялись ранее», а также за счет внешних займов и денежной эмиссии.