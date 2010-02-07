«Третий тур» еще возможен - эксперт

Об этом в ходе пресс-марафона «Ніч виборів на «Главреді» заявил адвокат, член правления «Спілки правників України» Денис Бугай, представитель экс-кандидата в Президенты Украины Анатолия Гриценко. По его словам, проигравшая сторона будет обжаловать результаты выборов в судах по двум возможным мотивам. Во-первых, полагает адвокат, подлежать обжалованию могут процедурные нарушения, если таковые будут допущены Центризбиркомом. В таком случае ЦИК придется снова пересчитать голоса и принять повторное решение об установлении результатов выборов, подчеркнул адвокат. Второй же вариант – невозможность установить достоверные результаты выборов на большинстве участков. «В таком случае, полагаю, суд будет действовать согласно прецеденту 2004 года, то есть может объявить «третий тур»,- сказал юрист.