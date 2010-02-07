«Третий тур» невозможен - Колиушко

В кулуарах пресс-марафона «Ночь выборов на «Главреде» г-н Колиушко заявил, что «не видит возможности» для отмены итогов второго тура выборов. «Хотел бы подчеркнуть, что в 2004 году решение Верховного Суда было обосновано фактами системных и массовых нарушений избирательного права. Однако сегодня мы не имеем информации о таких нарушениях», - сказал Игорь Колиушко. «Разумеется, информация о нарушениях поступает, но эти нарушения явно не столь системны, как в 2004 году, и к тому же допускаются обеими сторонами», - подчеркнул эксперт. Прогнозируя развитие событий в том случае, если проигравшая сторона призовет своих приверженцев к массовым протестам, г-н Колиушко сказал: «Если эти люди будут митинговать мирно – все кончится тем, что они немного померзнут. Если же кто-то станет хулиганить – быстро явится милиция». При этом эксперт предположил, что результаты выборов будут окончательно объявлены в последний день отпущенного законом срока, то есть 17 февраля. Как сообщал «Главред», адвокат Денис Бугай полагает, что «третий тур» все еще возможен. Во-первых, считает юрист, подлежать обжалованию могут процедурные нарушения, если таковые будут допущены Центризбиркомом. В таком случае ЦИК придется снова пересчитать голоса и принять повторное решение об установлении результатов выборов, подчеркнул адвокат. Второй же вариант – невозможность установить достоверные результаты выборов на большинстве участков. «В таком случае, полагаю, суд будет действовать согласно прецеденту 2004 года, то есть может объявить «третий тур», - сказал юрист.