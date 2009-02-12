СБУ показала застенки

Оправдываться - дело неблагодарное и малоэффективное. Руководство СБУ решило, что обвинения в продаже ценной недвижимости в центре Киева проще не опровергать, а просто показать все свои активы прессе. Итак, впервые в истории Украины журналистам показали недра Управления «К», департамент аналитического обеспечения, «ситуативную комнату», спортзал, столовую, ведомственный госпиталь и поликлинику. 10.00 утра, пресс-секретарь главы СБУ Марина Остапенко собирает журналистов в пресс-центре СБУ на Владимирской, 35. Первый пункт «журналистской проверки» - дом на улице Малоподвальной, 29. Если кто не знает, именно там находится одно из важнейших подразделений спецслужбы – легендарное Управление «К», которое занимается борьбой с коррупцией и организованной преступностью. Именно в этом мало привлекательном здании, обложенном ужасной советской плиткой, идет «жестокая борьба с коррупцией». Перед входом в помещение для журналистов поставили неприглядный белый микроавтобус «Фольксваген», который, на поверку, оказался целым мобильным штабом СБУ. Дело в том, что автомобиль напичкан разнородным электронным фаршем - ноутбуками, приборами дистанционного слежения и всевозможной связи, прослушивания радиоразговоров, глушения мобильной связи и, само собой, оружием. Скромненький на вид бусик, по словам работников спецслужбы, способен самостоятельно контролировать приличный участок границы и отслеживать любой объект, заподозренный в контрабанде и других «нехороших делах». Наличие немалого арсенала оружия позволяет мобильной группе самостоятельно проводить штурмы и захваты отслеживаемых объектов. Короче, интересно до не могу, а главное, все это можно потрогать, пощупать и подержать в руках. Прямо как в каком-то американском боевике. По словам СБУшников, таких машин по Украине до десятка. «Хотелось бы больше, да средства не позволяют», - сетовал один из руководителей Управления «К». Попасть в само Управление «К» простому смертному сложновато. Несколько редутов контроля и оперативники, расхаживающие по коридорам, бдят за спокойствием управления. Журналистов пропускают, но огромное количество не очень довольных СБУшников, следящих, чтоб журналисты часом не забрели куда не надо, напоминают, что экскурсия не в музее. Первым делом нас ведут в аналитический центр Управления «К». Название громкое, но на вид оно просто похоже на небольшую комнатку с четырьмя компьютерами и двумя принтерами. Правда, возможности этих компов потрясают - на экране первого в режиме онлайн фиксируется передвижение грузовых судов, которые входят в акваторию Украины. Конечно, не всех, а только тех, которые заподозрили в контрабанде. На экране вяло передвигаются черные и красные точечки – видно, подозрительных контрабандистов немало. В ежеминутно обновляемой базе данных можно узнать абсолютно всю информацию о передвижениях всех судов в Украине – Кто? Когда? Сколько? Почем и куда завез? Кто оформил груз и так далее. На другие компьютеры стекается схожая информация, правда, уже о сухопутных перемещениях транспорта и физических лиц через украинские границы. Чтоб не быть голословным, «спецы» тут же рассказали одному из журналистов всю историю его пересечений границ за последние три года. Журналистская братия не растерялась и начала просить информацию о таких же путешествиях народных избранников, но, как оказалось, обнародовать такие данные можно только с согласия человека. Хотя всем понятно, что при желании нужные люди всю подобную информацию знают. На выходе из аналитического центра в голове вертелся только один вопрос – а почему с такими возможностями у нас еще существует контрабанда? Но, понятно, это не вопрос к молодым парням, которые работают в аналитической комнате. Далее «молодые люди в черном с микрофонами в ушах» повели журналистов в комнату, где нам показали все, что конфисковала СБУ за последнее время, такой себе мини-музей. О ценности его экспонатов говорило уже то, что на входе в комнату стояли бойцы «Альфы» в боевом снаряжении. К слову, руководители отделов СБУ сегодня исполняли не свойственные им функции гидов. С небольшими заминками, но на государственном языке, эти люди рассказывали о доблести украинских спецслужб. В комнате-музее добра было полным-полно – начиная от экспозиции холодного и огнестрельного оружия, гранат, «базук» и заканчивая конфискованными наркотиками. Показали журналистам и легендарные системы прослушивания телефонных разговоров, конфискованные у преступников за последние два года. Семь аппаратов для прослушки выглядели не очень впечатляюще – маленький ноутбук с ящичком силового блока. Но они могут творить чудеса – одна установка может одновременно слушать до 30 телефонных каналов. Но главная гордость спецслужбы, представленная в этой комнате, – аппарат для обнаружения наркотических средств. Состоял он из ноутбука, подключенного к нему прибора размером с коробку от мобильного телефона, к которой подсоединена трубка с длинной иголкой на конце. Всовываете эту иголку в сумку подозреваемого – и через 20 секунд компьютер выдает химический состав ее воздуха. На поверку, одной из журналисток на входе бросили в сумку пакетик, который некоторое время лежал возле кокаина. Аппарат безошибочно определил наличие молекул кокаина в сумке. Прибор впечатляет, но таких у службы, по словам оперативников, маловато. Конечно, все увиденное немного не дотягивало до возможностей спецслужб в американских фильмах, но ведь то фильмы, а это наяву, и реально работает. Следующий пункт экскурсии по секретным помещениям СБУ – департамент аналитического обеспечения. Мы пересекли Малоподвальную улицу и вошли через блок-пост во внутренний двор СБУ на Владимирской. Миновав бывшую внутреннюю тюрьму КГБ, где в свое время сидели Вячеслав Чорновил и Василь Стус, а нынче находится хозяйственный департамент и другие технические службы, нам показали спортивный зал СБУ. Правда, внутрь не завели, сообщив, что внутри он ничем не отличается от подобных заведений. В центре внутреннего двора стоит старинное дореволюционное здание, в котором и расположился информационно-аналитический департамент. Как и другие строения во дворе – все они принадлежат СБУ, и никому продавать их никто не собирается. «Это наши здания, здесь работают реальные люди, и никто помещения не продавал», - сообщила нам Марина Остапенко. Группами по пять человек сотрудники СБУ подняли на лифте журналистов на четвертый этаж информационного департамента. Именно там находится святая святых спецслужбы – «ситуативная комната», помещение, где принимаются важнейшие в службе решения. На четвертом этаже перестают работать мобильные телефоны – срабатывают глушители. Нас ведут по коридору, по правую и левую руку размещены прозрачные кабинеты, в которых за компьютерами сидят на вид простые офисные сотрудники. Казалось бы, офис - и все тут, чего удивительного. Заместитель начальника аналитического департамента объясняет, что слева по коридору сидят аналитики, которые работают с открытыми источниками информации, справа – те, кто анализирует секретные данные. Вместе они составляют ежедневные отчеты о ситуации в стране, внутренних и внешних угрозах Украине. «Интернета здесь нет, помещения экранированы, вынести отсюда информацию невозможно», - рассказывают журналистам. В конце коридора дверь, за ней «ситуативная комната». Площадь комнаты небольшая, где-то 20-25 квадратов. В центре – полукруглый стол, который смотрит на большие экраны на стене. В противоположных углах два стола с компьютерами. Там же две большие колонки – на одной из них стоит портрет Президента Виктора Ющенко. К слову, портретами Президента обильно украшены все без исключения помещения в СБУ. На вид комната - неприглядная, старенькие мониторы, но принимаются здесь самые важные решения, комната полностью обезопасена от утечки информации и прослушки. На экранах фрагменты вчерашнего отчета об угрозах страны – из того, что можно разобрать – информация о съезде Донецкой федеративной республики, информация о Закарпатье и Севастополе. Журналистам также показали компьютерную графику схем трагедий в Скнилове и в Крыму, когда наша ракета сбила российский самолет. «На этом графике мы видим, что система наводки нашего зенитного комплекса перепутала учебную цель с пассажирским Ту-154. Такое совпадение почти нереально», - комментируют журналистам картинку на экране. Вот в таком виде руководство получает оперативные данные о подобных ситуациях в стране в этой комнате. В голову пришла только одна мысль – да, хороши наши военные, ведь министр Кузьмук сколько еще твердил, что ракета не наша, а вот компьютерная графика в СБУ уже была…. Насмотревшись на СБУшные секретные помещения, журналисты вместе с Мариной Остапенко и группой сопровождения направились к Ирининскому переулку, где расположена столовая СБУ. Проходим еще один корпус, чтобы выйти из «городка СБУ». На стенах еще сохранились указатели советских времен – «1 этаж», гласит русскоязычный указатель. Между двумя жилыми домами в Ирининском переулке, под номером 1/3 находится столовая и отель СБУ. Как рассказала Марина Остапенко, здание это СБУ никогда не принадлежало, оно взято в долгосрочную аренду у КГГА. Само собой, на входе в столовую несколько редутов охраны. Дальше огромный зал столовой, мест так на 200. Возле дверей столовой распорядок работы - с 8.00 до 10.00, с 13.00 до 15.00 и с 17.00 до 19.00. Cтоловая обширная, опрятная, аккуратные столики с мягкими стульчиками. Цены – коммунистические. Пирожки по 30-50 копеек, борщ – 1,5 грн., отбивные и шницели по 3,5 гривни. Провожатые объясняют – «Зарплаты у нас в службе просто мизерные, от 1200 гривен. Дороже кормить сотрудников не можем». К слову, помещения столовой расположены на двух этажах. Выше – помещения отеля СБУ. Дальше по программе – поездка на улицу Липскую, где расположен госпиталь и поликлиника СБУ. Как говорят недоброжелатели, СБУ как будто и там пытается какие-то здания продать. По дороге Марина Остапенко рассказывает, что кроме медучреждений в Киеве, в собственности СБУ есть ведомственные санатории в Крыму и Карпатах. Ни один из них не передан кому бы то ни было, все на балансе СБУ. На дворе кризис, и СБУ сейчас половину путевок продает на коммерческой основе, родственникам работников СБУ - скидки. Приезжаем – поликлиника на месте, принимает больных. Госпиталь на месте, работает. Экскурсию по медгородку проводит главврач госпиталя Михаил Захараш, тот самый, который первым в Украине начал проводить электросваривание живых мягких тканей. И тут как будто все помещения на месте. «Работники СБУ, ветераны службы и их родственники спокойно лечатся, все идет нормально, хотя финансируют нас только на 30%», - резюмирует господин Захараш. Возвращаемся на улицу Владимирскую в центральное управление СБУ. Журналистов проводят в кабинет №308, кабинет главы Службы безопасности. Валентин Наливайченко уделил журналистам несколько минут, пожаловался на финансовое обеспечение службы. «Зарплаты сотрудникам оставили на прошлогоднем уровне. Бюджет СБУ на 90% состоит из зарплат работникам. Мы превращаемся в какую-то социальную службу. Ничего не выделено на оснащение оперативной службы, на закупку современного оборудования и антитеррористического подразделения. Но ничего, мы будем и дальше работать. Сегодня утром СБУ изъяла три килограмма опасного синтетического амфитамина. Сегодня мы задержали заместителя руководителя управления МЧС в Донецкой области, в ранге генерала, он брал взятку в размере 150 тысяч гривен» - рассказал журналистам Валентин Наливайченко. Он также заявил, что в последнее время в прессе распространяется информация об отчуждении помещений СБУ по улице Малоподвальной, Ирининской, Липской и в Георгиевском переулке. «Все указанные помещения используются СБУ и даже не рассматривались в контексте их возможного отчуждения», - рассказал Валентин Александрович. Конечно, путешествие по секретным управлениям СБУ было впечатляющим. Трудно сказать, позволяют ли секретные службы других стран вот так спокойно журналистам разгуливать по своим объектам. С другой стороны, журналистам показали только то, что можно показывать, хотя и это уже немало. Начало положено, может, позже покажут больше, если в пылу политической борьбы обвинения в разбазаривании имущества СБУ будут продолжаться. Фото – пресс-служба СБУ, Виталий Червоненко