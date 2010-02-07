Президент столкнется с нехваткой легитимности – Бекешкина

В отличие от Ющенко, которому на момент инаугурации доверяло больше половины украинцев, новый президент будет иметь очень низкий кредит доверия. И единственный вариант его завоевать, по словам Ирины Бекешкиной - начать работать над вопросами, которые одинаково тревожат население на Востоке и на Западе. Это, согласно социологическим исследованиям: 1) Преодоление экономического кризиса; 2) Борьба с коррупцией; 3) Реформы - медицинская, пенсионная, налоговая и пр.; 4) Защита уязвимых слоев населения; 5) Отмена депутатской неприкосновенности и налоговых льгот. Хотя это, отмечает эксперт, скорее вопросы премьерской ответственности, народ, который еще не научился различать сферы полномочий, предъявляет эти требования именно к президенту. Поэтому президенту лучше ориентироваться именно на эти вопросы. Ну а самое худшее, что он может сделать - попытаться утвердить «свои и только свои» нормы или прибегнуть к политическому реваншизму. При таком уровне поддержки в обществе подобные действия могут стать роковыми для любого победителя выборов.