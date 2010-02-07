«Опора» зафиксировала многочисленные нарушения избирательного процесса

В числе нарушений - массовая агитация скрытого характера, биллборды с надписями «Украина для людей» в цветах и стилистике, ранее используемых одним из участников гонки. Его штаб, правда, объясняет это выходками конкурентов, но госпожа Айвазовская выразила сомнения в правдивости подобных упреков. «Очень уж массовый характер носит это явление - конкуренты должны были бы очень расщедриться» - говорит она. Из позитивных моментов председатель «Опоры» отметила большую опытность и профессионализм членов участковых комиссий по сравнению с первым туром. «Новый избирательный закон, хотя ОС «Опора» его и критиковала, на практике оказался стоящим шагом. Норма, согласно которой в случае неявки представителей какого-то кандидата в комиссию, их подменили бы делегаты от местной власти, заставила этих представителей проявить невиданную активность.