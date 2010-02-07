Национальный экзит-пол законен и объективен – наблюдатели

Об этом Екатерина Козеренко ( Москва), Яцек Гаман и Йоанна Конэчна-Саламатин аявили во время пресс-марафона «Ночь выборов на «Главреде». По словам наблюдателей, 25% отказов от ответов на вопросы анкет социологов способны существенно повлиять на результаты опроса. Ранее сообщалось, что наблюдатели из ЕС и РФ провели мониторинг соцопроса на выходе из избирательных участков. Таковых участков было 9, все – на территории Киева.