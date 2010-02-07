Милиция готова охранять новый «Майдан»

Об этом сообщил начальник Центра общественных связей Киевской милиции Владимир Полищук, принявший участие в пресс-марафоне«Ночь выборов на «Главреде». По его словам, глава киевской милиции Виталий Ярема приказал офицерам в случае обнаружения общественных акций подходить к их организаторам, знакомиться и давать номера своих мобильных телефонов, чтобы они могли обратиться к милиции в случае каких-то проблем или выявления правонарушений. «Милиция будет защищать право граждан на мирные собрания» - говорит господин Полищук. Какое-то ограничение собраний возможно лишь в том случае, если действия их участников будут прямо вредить безопасности остальных и общественному правопорядку. Владимир Полищук напомнил, что суд запретил проведение каких-либо акций собственно на майдане Независимости, но вся остальная территория города свободна для сборов.