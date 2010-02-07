Киев отплатит Москве прагматичной монетой

В частности, директор международных программ Центра Разумкова Михаил Пашков заявил, что «внешняя арена не должна быть сценой для сведения внутренних счетов». При этом эксперт имел в виду традицию украинских политиков выносить внутренние дрязги на международный уровень. «Можно ли представить, чтобы в последние выборы США Байден приехал в Киев и стал жаловаться на Хилари Клинтон?» - риторически спросил аналитик. По мнению г-на Пашкова, новый Президент должен нанести первый визит в Москву, а следующий – в Брюссель.