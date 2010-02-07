Выборы пойдут в суды

К сожалению, идеальный вариант, при котором кандидаты не пытались бы продолжить избирательную гонку уже в судебных инстанциях, не стал реальностью. Об этом свидетельствует ряд заявлений представителей Блока Юлии Тимошенко, в частности о возможном обжаловании выборов на Донбассе, а также попытка обжаловать саму новую редакцию закона «О выборах» в Конституционном суде. Возможна даже попытка повторить Майдан-2004 с судом и митингами одновременно. «Но тут история может повториться в виде фарса» - предупреждает эксперт. «Ведь на этом «Майдане» вряд ли будут петь песни, а киевляне вряд ли будут носить его участникам суп и теплые вещи», - добавляет Юлия Тищенко.