«Тандем» в Украине невозможен

По мнению Андрея Окари, возможность сценария, при котором Юлия Тимошенко и Виктор Янукович, а также элита, окружающая их, смогут договориться и раздельно править страной, достаточно велика. В этом, считает Окара, поможет украинская традиция полиархии, известная в народе как «многогетьманство». Виталий Кулик, в свою очередь, возразил российскому коллеге. По его мнению, определенные группы в окружении Юлии Тимошенко и Виктора Януковича ведут войну, в которой уничтожение одной стороны является обязательным критерием выживания другой. Например, «группа Портнова» и «группа Фирташа». И компромисс между ними является невозможным по определению.