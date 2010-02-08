Если бы Янукович не расслаблялся, его победа была бы более убедительной

Такое мнение во время пресс-марафона «Ніч виборів на «Главреді» высказал политтехнолог Сергей Гайдай.



«Второй тур Тимошенко провела не с той активностью, с которой могла, у нее был ресурс, но она его не использовала», - сказал он.



Вместе с тем, по мнению политтехнолога Дмитрия Фищенко, разрыв между результатами Юлии Тимошенко и Виктора Януковича мог бы быть большим, если бы «Янукович не расслаблялся». По словам политтехнолога, во время кампании Янукович допускал множество ошибок. В частности, «делал ляпы та ток-шоу», в то время как его оппонент на выборах провела удачный ребрендинг.



Журналист Вячеслав Пиховшек добавил, что Тимошенко практически «не работала с людьми, проголосовавшими за Тигипко» и ограничилась лишь предложением ему поста премьера. Кроме того, «Юлия Тимошенко переоценила свои силы в убеждении людей», - сказал он.



По словам Пиховшека, «теперь все будет зависеть от рассмотрения дел в судах и митингов».