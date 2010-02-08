БЮТ готовит «радикальные меры»

БЮТ не намерен выводить людей на Майдан, по крайней мере, до завтрашнего утра. Об этом во время пресс-марафона в «Главред-медиа» заявил представитель избирательного штаба Юлии Тимошенко, советник премьер-министра Украины Олег Медведев. «Никаких Майданов и третьих туров не будет», - сказал он. Вместе с тем, Медведев добавил, что БЮТ намерен определиться с «радикальными мерами» сразу же после окончания подсчета голосов, в понедельник утром. По его словам, в ближайшее время штаб БЮТ намерен разработать план дальнейших действий.