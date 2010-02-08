Поражение и растерянная команда Тимошенко

В день выборов в пресс-центре Юлии Тимошенко, который, как и во время первого тура голосования, был размещен в гостинице «Хайят», ситуация напоминала 17 января. И тогда, и теперь объявление экзит-полов, которые были явно не в пользу ЮВТ, в штабе белосердечных решили не комментировать. Между тем, само отсутствие комментариев по этому поводу уже тоже о многом говорило. А присутствовавшие приближенные к БЮТ политологи в разговорах друг с другом неутешительно отзывались о полученных результатах и перспективах ЮВТ и ее месте на политическом ландшафте.Хоть объявление экзит-полов в 20:20 должны были комментировать и Тимошенко, и Турчинов, сначала вышел один Турчинов. Тут же начав с позитива для ЮВТ. «Долго навязываемый миф о якобы большом разрыве между Януковичем и Тимошенко разрушен», - пытался успокаивать он. «Я не стану комментировать результаты экзит-полов, - попытался дистанцироваться Турчинов, но тут же прибавил: – Согласно результатам экзит-полов разница между кандидатами в пределах статистической погрешности».Вообще, тезис о статистической погрешности в разнице процентного соотношения голосов между кандидатами в штабе БЮТ подхватили, как одно время подхватили результаты Национального экзит-пола в первом туре, согласно которым разрыв между Тимошенко и Януковичем был по сравнению с другими аналогичными опросами наименьший. Тезис о 3-процентном разрыве, соотносимом со статистической погрешностью, в следующие часы повторяли уже все политики из команды Тимошенко.По словам Турчинова, эта кампания была очень грязная и имели место очень мощные фальсификации. В то же время, нардеп от НУНС и соратник Тимошенко Кирилл Куликов в кулуарах рассказал журналистам о том, что системных нарушений на выборах в столице он не заметил. «Скажем, в Киеве видел нарушения, видел много нарушений, но я не видел системных нарушений», - сказал в кулуарах он. На вопрос, будет ли Тимошенко собирать митинги, Куликов сказал следующее: «Давайте мы получим результаты. Наши вожди будут соблюдать законы».Несмотря на отсутствие Тимошенко в расписании в 9 вечера, она прибыла в свой пресс-центр именно в это время. Журналисты об этом узнали буквально за несколько минут до начала брифинга от людей из пресс-службы БЮТ. После слов Тимошенко о том, что «нужно бороться за каждый протокол, за каждый акт, за каждый бюллетень», создавалось впечатление, что вот-вот она подойдет к главному – призывам к Майдану-2. Впрочем, премьер этих ожиданий не оправдала, поспешив покинуть пресс-центр без ответов на многочисленные журналистские вопросы.В то время, как в штабе Януковича от массы vip-ов яблоку негде было упасть, в пресс-центре Тимошенко появлялись только одинокие члены команды ЮВТ. Незначительное количество собравшихся в пресс-центре Тимошенко белосердечных политиков подталкивало журналистов к тому, чтобы взять комментарий хотя бы у кого-то. Так, после того, как завершился брифинг по результатам экзит-полов и Турчинов спешно покинул помещение, телекамеры, обрадовавшись появлению депутата российской Госдумы Сергея Маркова, быстренько обступили его с вопросами, на которые он отвечал добрых 15 минут, что само по себе походило на отдельный брифинг.По наблюдениям Сергея Маркова, который на украинских выборах был наблюдателем от ПАСЕ, эти выборы прошли свободно и честно. Он также допустил, что Майдана 2004 года сейчас не будет. «Будет Майдан Тимошенко, но его используют не для того, чтобы переиграть результаты выборов, а в качестве инструмента давления при переговорах с Януковичем о дальнейшем сосуществовании», - попытался спрогнозировать он последующее развитие событий для «Главреда».Когда подошел нардеп Борис Тарасюк, журналисты обступили его со своими вопросами еще у входа. «Пока рано говорить о результате. Разница между кандидатами очень близка к статистической погрешности, - повторил он журналистам уже заученную мантру. – Я был бы очень осторожен относительно вероятности Майдана-2. Нужны очень весомые доказательства», - указал на низкую вероятность инициирования массовых акций протеста Тарасюк.Между тем у бютовцев и их соратников в штабе появилась уже сама теория относительно результатов экзит-полов. «Если бы Ющенко не призывал своих избирателей голосовать “против всех”, то разрыва между Януковичем и Тимошенко вообще не было бы», - как бы смирившись с «приговором» экзит-полов, то тут, то там раздавали эксперты свои оценки в кулуарах.За весь вечер, проведенный в штабе Тимошенко, можно было заметить всеобщее разочарование результатими экзит-полов, а воевать «за каждый голос», к чему призывала Тимошенко, готова была только она сама. Между тем остальные члены ее команды растерянно ждали результатов от ЦИК.