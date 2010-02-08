Неубедительная победа

Атмосфера в штабе Виктора Януковича в день второго тура в целом мало отличалась от настроений, царивших 17 января – все та же уверенность в победе, готовность отстоять результат любой ценой и уверения в том, «что народ вынес «помаранчевым» окончательный приговор».









Минут за двадцать до закрытия избирательных участков «Главред» пообщался с одной из главных говорящих голов Партии регионов – нардепом Михаилом Чечетовым. «На какой отрыв от конкурента вы рассчитываете?» - спросил «Главред». «Я думаю, что отрыв будет двузначным… - Михаил Васильевич сделал небольшую паузу, достаточную, впрочем, для того, чтобы победить жадность, - или хотя бы таким, как в первом туре».



Тем временем в помпезных кулуарах штаба, расположившегося, как и в первом туре, в отеле «Интерконтиненталь», царило терпеливое ожидание данных экзит-полов. Среди ждущих выделялся известный украинский певец Владимир Гришко, который, не жалея своих голосовых связок, курил сигарету за сигаретой. Чтобы хоть как-то отвлечь певца от этого вредного занятия, «Главред» поинтересовался, что ждет украинскую культуру в случае победы Януковича.



«Господин Гришко, в своем недавнем интервью вы заявили, что в случае победы Виктора Януковича заниматься сферой культуры будет, в частности, Николай Азаров. Неужели в ПР нет ни одного более увлеченного культурой деятеля?» - спросил «Главред». «Меня не так поняли, - пожаловался знаменитый певец, - я имел в виду, что Николай Янович – человек, которому украинские ценности достаточно близки, и он много сделал в этом направлении».



Выяснять, что именно сделал Азаров для украинской культуры, времени не было - неумолимо приближался восьмой час вечера, нетерпение ждущих результатов экзит-полов нарастало. Не выдержав, начали раньше свою пресс-конференцию Анна Герман и Борис Колесников. Правда, Анне Николаевне поговорить с журналистами не дал Виктор Янукович, позвонив ей в неподходящий момент. Оставшись один, Борис Викторович уныло разглядывал пресс-зал. На призывы работников пресс-службы задать вопрос Колесникову журналисты отмалчивались – в данный момент их больше интересовали цифры, а не слова, пусть даже и не последнего человека в штабе Януковича.







Неловкую паузу прервали бурные аплодисменты «регионалов», сидящих за столиками в пресс-центре – наконец-то объявили долгожданные результаты экзит-полов.



Вернувшаяся Анна Герман, сказав пару общих фраз относительно перевеса Януковича, вышла в кулуары. «Как сложится ваша карьера в случае победы Виктора Януковича? К примеру, в Кабмин пойдете работать?» - задал «Главред» прямой вопрос. «Я готова на любую работу ради блага страны», - ответила Герман в стиле Юлии Тимошенко образца 2004 года, обещавшей «если надо, стирать носки в штабе Ющенко».



«Кто будет премьером при президенте Януковиче?» - задал «Главред» напрашивающийся вопрос. «Это имя уже на языке…Но назовет его Виктор Федорович», - ответила она.



Виктор Федорович был на подходе. Многочисленных журналистов попросили на полчаса покинуть зал для пресс-конференций, чтобы как следует подготовиться к выходу лидера «бело-голубых».









В кулуарах пресс-центра был создан импровизированный «живой» коридор – с одной стороны стояли работники пресс-службы, с другой – журналисты.



Наконец-то появился Янукович. Его брифинг был предельно краток и бессодержателен. Смысл выступления сводился к благодарности всем пришедшим на избирательные участки украинцам, даже проголосовавшим не за него. Формат выступления вопросов не предусматривал. «Спасибо, до свидания», - закончил свою речь «Лидер» и удалился в ресторан на восьмом этаже, где к тому моменту уже собрались видные «регионалы» и пришедшие выказать свое почтение олигархи.









Поняв, что от главного триумфатора дня комментариев не дождаться, «Главред» решил выведать что-то у его ближайших соратников. Первым на глаза попался первый вице-спикер Александр Лавринович.



«Юлия Тимошенко явно намеревается оспаривать результаты выборов в судах. Как вы намерены противодействовать оппонентам», - поинтересовались мы. «У нас есть способы, и скоро вы о них узнаете», - Лавринович был непривычно лаконичен.



«Как думаете, Тимошенко поздравит Януковича с победой?» - спросил «Главред». «Это вопрос к Тимошенко, в цивилизованной стране именно так бы и было», - ответил Александр Владимирович.



Один из его соратников, появившийся в кулуарах, был более расположен к общению. Разговор с ним «не под запись» убедил «Главред», что на переговоры с побежденными в случае своей победы «регионалы» пока не слишком настроены – «Лидер» уже сказал соратникам, что должности будут распределяться исключительно среди своих. Парламент пока тоже никто распускать не собирается. «Зачем? К нам и так в Раде все перебегают, такими толпами ломятся, что нам дверь впору менять», - сказал собеседник «Главреду».



Насколько эти толпы действительно большие, станет известно в ближайшее время.















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