…А утром был Согласительный совет

Главная новость прозвучала от вице-спикера Николая Томенко.«Мы готовы действовать как оппозиция, и другим способом готовы действовать, но надо только дождаться решения ЦИК», - сказал журналистам представитель БЮТ.Томенко обратил внимание на то, что впервые за всю историю президентской гонки новоизбранный глава государства был поддержан меньшинством голосов и меньшим количеством регионов (по словам Томенко, Януковича поддержали 9 областей и Севастополь, а Тимошенко - 16 областей и Киев).Кроме того, первый вице-спикер поразмышлял относительно моральной и общественной легитимности новоизбранного главы государства:«Относительно правовой легитимности, то ее будет определять ЦИК, но возникает вопрос относительно моральной и общественной легитимности новоизбранного главы государства»Что касается позиции ПР, представители которой не присутствовали на Согласительном совете в понедельник, то ее ранним утром в эфире одного из телеканалов высказал первый заместитель Председателя ВР Александр Лавринович«Мы довольны победой Виктора Януковича на выборах и тем, что именно он становится четвертым президентом Украины», - заявил он.Говоря о ходе выборов, представитель ПР отметил «беспрецедентное давление на юго-восточные регионы с целью уменьшить количество людей, голосующих на участках».В настоящий момент все внимание парламентариев приковано к ЦИКу, завершающему подсчет голосов. Напомним, по результатам обработки 97, 44% бюллетеней Виктор Янукович набирает 48,46%, Юлия Тимошенко – 45, 94% голосов избирателей на президентских выборах.