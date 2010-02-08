Центральное избирательное спокойствие

Это были очень скучные выборы

День, которому предстояло открыть новые горизонты в жизни страны, несмотря на интригу и мрачные прогнозы о саботаже членов ЦИК, оказался слишком спокойным и даже скучным. Без сомнения, это были самые скучные выборы за всю историю независимой Украины.

Ключевых моментов, от которых зависели результаты второго тура, было три: явка, голосование на дому и системность нарушений.

По состоянию на 11:00 часов, явка (17,6%), по данным ЦИК, была на 1% выше, чем в первом туре. К 15:00 эта разница составляла уже 3% в пользу второго тура.

Опять же, традиционно народ на Западе пришел на участки позже, чем на Востоке. Если такая активность в Луганской (24,27) и Донецкой областях (22,46%) сохранится в течение дня, то к вечеру там будет 102%, шутили в кулуарах ЦИК. Аутсайдером в течение дня оставалась Закарпатская область.

Шутливое настроение собравшихся в ЦИКе журналистов («Считать ли поедание мандаринов скрытой рекламой одного из кандидатов?», «Пора ли учить все 24 куплета «Мурки» и «Будет ли в Донецке явка больше 100%?) мало-помалу сменилось томительным ожиданием. Поскольку предварительные данные о явке на 15:00 не позволяли сделать сколь-нибудь точных прогнозов, оставалось ждать данных об активности на 20:00.

Обещанный «с минуты на минуту» брифинг секретаря ЦИК Татьяны Лукаш откладывался почти на час. В том, что выборы состоялись, сомнений не было. Это подтвердила и Лукаш: чрезвычайных ситуаций нет, жалоб в ЦИКе мало, а мелкие нарушения – не в счет. «Страшилки» о срыве выборов на Востоке так и остались «страшилками». К счастью, сообщения о заминировании нескольких участков в Луганской области не подтвердились. Голосование на дому по состоянию на 15:00 составило 3,89% – тоже в пределах нормы.

В отличие от первого тура, где много шума наделали несостоявшиеся грузинские «наблюдатели» и ночные решения суда, на этот раз члены ЦИК ломали копья по поводу организации голосования на дому.

По закону урну для голосования на дому должны сопровождать трое членов комиссии. Однако в ЦИКе с утра решили иначе и разрешили осуществлять эту процедуру двум членам комиссии от разных кандидатов. Киевский апелляционный админсуд по жалобе БЮТ ожидаемо признал указанное разъяснение ЦИК незаконным. Однако Лукаш твердо заявила, что решение суда о порядке голосования на дому не вступило в законную силу, а у сторон есть два дня на его обжалование.

Через полчаса неугомонный член ЦИК Михаил Охендовский, алчущий внимания СМИ, тоже решил прокомментировать это решение суда. Квинтэссенция его выступления – вердикт суда не имеет значения. Во-первых, ЦИК обжалует его в Высшем админсуде. А во-вторых, до окончания голосования на дому осталось менее 40 минут (до 19:00).

Последующие три часа в ЦИКе журналисты провели один на один с листком бумаги, который упорно оставался чистым. Кто-то закусывал, рискуя под конец «отравиться печеньем», кто-то читал, кто-то ерзал на кресле или ходил из угла в угол. Временами казалось, что терпение уже иссякло. Не испытывая ни тени сострадания к журналистам, жаждущим новой информации, члены ЦИК надолго засели в своих кабинетах.

В это время собравшиеся у здания ЦИК сторонники Януковича из разных регионов гоняли в футбол на площади и угощали всех заглядывающих к ним на огонек чаем и бутербродами. Словом, вели себя очень миролюбиво.

Зампредседателя ЦИК Андрей Магера исчезал с той же таинственностью, с которой и появлялся в кулуарах. Он практически не добавил новых штрихов к «портрету» выборов: нарушения, в основном, незначительные, с голосованием на дому ЦИК сама запутала ситуацию, а с происхождением билбордов с лозунгами Януковича, развешанными в день выборов, должны разобраться правоохранительные органы.

После 20:00 появились первые данные экзит-полов, хотя никаких сенсаций, которые могли бы повернуть публику в изумление, они не принесли. Янукович ожидаемо лидирует, хотя разница между кандидатами оказалась меньшей, чем прогнозировали.

Появление международных наблюдателей от РФ Александра Брода и Владимира Дунаевского заставило нас еще раз гордиться своими выборами. Волеизъявление проходит очень интересно, до конца сохраняется интрига, а ЦИК и правоохранительные органы оперативно реагируют на нарушения, констатировали московские гости.

Около девяти вечера появились первые данные о явке по состоянию на 20:00. Наконец-то подтянулась Западная Украина. Но интрига сохраняется: кто же все-таки окажется активнее – Донецк или Тернополь?

Забегая вперед, отметим, что и в час ночи окончательных данных о явке не появилось. Затягивали с подачей данных семь терокругов (Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская и другие области). По словам Охендовского, там пытаются «нарисовать» нужные цифры.

Зато Магера уверял в обратном: с подсчетами явки затягивают по причинам, которые принято называть емкой фразой – «человеческий фактор». Где-то не спешат председатели комиссий, а в ряде случаев избиратели слишком поздно пришли на участок и голосовали уже после 20:00, что привело к задержке с передачей данных оттуда.

После чего в ЦИКе снова воцарилось спокойствие: данными экзит-полов уже пресытились, а жажда новых данных притупилась.

Заново пробудил интерес к выборам ближе к 22:00 брифинг Магеры: в ЦИК стали поступать первые электронные протоколы из городов и весей. Самым оперативным оказался маленький участок в Миргороде. По предварительным данным из 195 терокругов, на дому проголосовали 1 млн. 190 тыс. 901 избирателей, что чуть выше 5% по стране в целом.

Очагами наибольшей явки на Западе стали Тернопольская, Ровенская, Волынская и Ивано-Франковская области, а на Востоке – Донецкая и Луганская. Многие до сих пор не верят, что где-то может быть выше явка, чем в Донецке.

В целом, замечаний к работе комиссий нет, отметил Магера. Но все самое интересное – подсчет голосов – еще впереди. Так что, подождем – увидим.

Передачу данных в ЦИК задерживают Волынская и Черновицкая области.

Данные о голосовании обновлялись достаточно оперативно. Лидирует Янукович. Антипатики Виктора Федоровича среди журналистов впали в уныние и начали строить планы эмиграции из страны. Будущее общение с Анной Герман не сулило, на их взгляд, ни славы, ни почестей. Также не прекращались споры о том, был ли у Тимошенко шанс выиграть во втором туре. Скорее всего, ответ на вопрос навсегда останется загадкой.

Из трех задач, которые ей нужно было решить: повысить явку в Западной Украине, понизить явку на Востоке и собрать как можно больше фактов нарушений, штаб БЮТ успешно справился только с первой мегазадачей. Тем временем, Янукович обеспечил умеренную мобилизацию на Востоке. В итоге ключик к победе – явка – достался лидеру ПР! И маловероятно, что за ночь картина изменится. Впрочем, прощаясь, журналисты на всякий случай суеверно добавляли: «Если что, встретимся в третьем туре».