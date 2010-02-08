Штрихи к портрету Великой Интриги

Всесторонний сравнительный анализ двух президентских выборов в Украине – 2010-го и 2004 годов – делать рановато.

Окончательные итоги будут несколько позже. А сейчас – несколько мыслей, штрихов и где-то немного ностальгических ассоциаций под занавес выборов нового президента...



Между двумя президентскими избирательными кампаниями – предыдущей и нынешней – можно при желании найти много общего. Снова, как и тогда, Украина разделена на те же две части, в одной из которых лидирует тот же Виктор Янукович, а в другой – «мотор» Майдана Юлия Тимошенко. Снова в какой-то момент в воздухе запахло подзабытым уже духом уличного протеста: после принятия в парламенте изменений к избирательному закону, а еще больше – после их подписания все еще действующим Президентом Юлия Владимировна и ее гвардия заявили об угрозе грандиозной фальсификации выборов и пообещали «поднимать народ». С другой стороны, много и непохожего – и разобщенность того сегмента политикума, который традиционно опирается на западные, центральные и северные регионы (а соответственно, и разнобой электоральных настроений), и гораздо более низкий уровень энтузиазма и надежды у избирателей. Как ни крути, а ситуацию в этот раз сложновато назвать революционной: «верхи» жить по-старому могут, хотя, как всегда, не хотят, а «низы» – не очень могут, но и на баррикады уже не рвутся.



Очевидно, этими факторами можно объяснить (в некоторой степени, конечно) относительно спокойный ход – если не сказать вялость – этой президентской кампании по сравнению с предыдущей. Я не имею в виду недостаток демократически вываленных экскрементов – этого добра, как всегда, хватало. Чего только стоило бездоказательное обвинение людей в педофилии… Хочу сказать о другом: сама агитационно-пропагандистско-рекламная кампания преимущественно была достаточно-таки шаблонной. Об агитпалатках с газетами и тому подобным антуражем, промолчу. Коротко остановлюсь на внешней рекламе и телевизионных роликах – не столько с профессиональной точки зрения, сколько с точки зрения рядового зрителя, на которого все это и было рассчитано. Так вот, простой зритель увидел по большей части весьма тривиальную и малоинтересную, а то и откровенно убогую политическую рекламу – несмотря на вбуханные в ее огромные деньги. Кандидаты в президенты старательно делали решительную мину, неуклюже дефилировали в кадре и произносили тексты, которые, по-видимому, должны были потрясти мир, а на них было смешно и даже неудобно смотреть… Трудно понять, чем были заняты специалисты, ответственные за этот участок роботы, почему не подсказало ближайшее окружение…



Речь идет в основном о кандидатах второго-третьего эшелона, сошедших с дистанции в первом туре выборов. Пусть уж простит господин Яценюк, но больше всего разочаровала именно его реклама. Уже с первых шагов она буквально перечеркнула достаточно привлекательный и перспективный образ «молодой надежды нации», который успел на тот момент сложиться. Неокрепший имидж растворился в болотном пятне. И то, что это пятно приобрело милитарный характер, никак не помогло, потому что образ агрессивного военного подходил беловоротничковому интеллигенту Яценюку как корове седло. Последний перед голосованием аккорд – ролики, в которых кандидату пытались добавить солидности, нацепив на него пальто будто со старшего брата, – прозвучал по меньшей мере грустно. Плохим артистом выглядел в рекламе Владимир Литвин. Ему никак не удавались «сыграть лицом» – он то неумело имитировал резвость и оптимизм, то, словно устав от этих потуг, «сваливался» до «рыцаря печального образа», от чего в сухом итоге осталось ощущение беспомощности и безнадежности.

Чем порадовал Виктор Ющенко? Довольно невыразительная рекламная кампания уставшего мужчины. Упрощенный, даже простецкий стиль, не слишком выигрышные крупные планы лица… Неплохим был ход с парнями-девушками, каждый из которых говорил что-то похвальное о своем избраннике. Вышло непосредственно, выглядело достаточно искренне. Однако основные месседжи в кампании Ющенко (и вербальные, и невербальные) не были месседжами Лидера нации… В общем положительное впечатление осталось от рекламы Сергея Тигипко (вроде бы наконец разобрались, как правильно писать его фамилию). Правда, больше от внешней. Потому что в роликах Сергей Леонидович тоже выглядел неумелым актером. Он так старался отвечать избранному имиджу «сильного» кандидата, что явно переигрывал и портил общий эффект. Что ж, этим уже экс-кандидатам есть над чем поработать и что учесть на следующий раз. А он – имею в виду внеочередные парламентские выборы, на которых все вышеупомянутые господа, очевидно, попробуют провести в Раду свою именную политическую силу – может наступить очень скоро. А что же главные претенденты на президентский пост, которых мы наблюдали во втором туре? Виктор Янукович. Полубронзовый образ хозяйственника советского типа. При этом, как по мне, слоган об «эффективном лидере» был довольно неплохим. А вот уже безлико-банальное «Украина для людей» или, мягко говоря, гипербола «Янукович услышит каждого» вряд ли могли кого-то по-настоящему вдохновить. Так же, как и длиннющие ролики класса «слепила из того, что было», появившиеся в эфире в последнее время. Это те, где в первой части Янукович, выступая на партийном съезде, не мог оторваться от бумажки, дальше происходил достаточно неорганичный переход к студийному крупному плану, и где-то посредине длинного перечня обещаний кандидата рука таки тянулась к пульту. Ну никак не могут некоторые политические технологи отличить рекламный ролик от газеты! Вместо впечатления и эмоций зрителю предлагалось анализировать пункты избирательной программы… Оппонентке господина Януковича повезло больше. Что ни говорите, а использование местоимения, за которым каждый сразу угадывал знаменитую косу премьера, было удачной находкой, которая моментально выделила политический брэнд на общем фоне. Коротко, универсально (можно подставлять в разные словесные конструкции), гендерно-раздражающе (женщина все-таки нечасто всерьез претендует на высший «трон») и вообще неизбито. Стилизованная вышивка тоже красиво легла на традиционный белый цвет Леди Ю. Что касается критикуемого с политической колокольни (я, правда, так и не понял, за что) ролика с однопартийцами Тимошенко из Европейской народной партии, то это вообще хорошая работа. Кстати, нужно сказать и о творческом подходе тимошенковского штаба к цветовой гамме, которая между первым и вторым турами претерпела изменения. Темные цвета, появившиеся в этот период в наряде кандидата и на билбордах, должны были заставить избирателя «посерьезнеть», задуматься, сплотиться перед лицом угрозы, которую, очевидно, должен был олицетворять соперник госпожи Тимошенко. Ладно, билборды, растяжки, телевизор и т.п. – это все неотъемлемая часть политической рекламной кампании. Но где живой полународный креатив образца 2004 года, который пламенем охватывал Интернет, тиражировался, подхватывался и легко проторял себе дорогу к умам и сердцам? Помните – не успел один из кандидатов в президенты прийти в себя после яичного теракта, а уже в народ покотилась лавина «веселых яиц»? А фрески на стенах и заборах, которые потом долго напоминали о горячих избирательных баталиях? И, наконец, чуть ли не самое главное – оранжевый цвет! Это изобретение так пришлось по сердцу широким массам, что иногда казалось, будто оранжевым стал весь мир вокруг. Штабы Ющенко тоннами раздавали миллионам желающих ленты, повязки, кульки, наклейки… Повторить такое трудно. Почти невозможно.

Тем не менее однажды, недели две назад, все-таки удалось увидеть (или ощутить?) отблеск тех творческих времен. Впечатление, конечно, субъективное, но все же… Был на малой родине – в Галичине. Шел по городу. «Против всех – за Януковича», «Не пусти донецких бандитов!» – короткие фразы, напечатанные черной краской на белых полосках бумаги, нарезанной из листов формата А4, облепили афишные тумбы, столбы, остановки транспорта, заборы, стены домов. Они были простые и короткие, эти листовки, но их было много, и после двух-трехразового попадания на глаза фразы застревали в памяти. «Янукович закроет Киевскую церковь», «Хочешь говорить по-русски – голосуй за Януковича»… Не слишком политкорректно, но метко для галичан, у которых язык и церковь (в смысле – национальная) – ценности сродни зенице ока. Это чтобы избиратели Ющенко – Яценюка – Тигипко не забылись и сдуру не голоснули за того, кто, по словам Виктора Андреевича, «не отличается» от Тимошенко. А для тех, кто и без того воспринимает Януковича и Ко как красную тряпку, напоминание: не голосуй против всех, голосуй за Юлю, потому что получишь во главе государства Виктора Федоровича сотоварищи. Расчет прост и понятен: Юлии Тимошенко необходимо было мобилизировать весь, условно говоря, «оранжевый» электорат, растрепанный и взбаламученный несколькими вождями, которые толклись на одном поле. А больше всего такого электората на западе Украины. Но это еще не все. Оказалось, что эта технология охватывала не только Галичину. Встретил в Интернете статью одного ужгородского политолога, который рассказывает о применении такого же приема в Закарпатье. Только там кампания была проведена с поправкой на местный менталитет. Не в том смысле, что галицкие листовки отрицают закарпатские, нет. Но в Закарпатье, которое по этническому составу населения кардинально отличается от соседней Галичины, «рука Тимошенко» была протянута также и наибольшим (кроме славянских) национальным общинам – венгерской и румынской. Листовки на национальных языках «Она нас понимает», «Янукович = закрытая граница», «Янукович закроет для тебя Европу» (это когда половина родственников живет по ту сторону границы!) вполне способны были повлечь резонанс в конкретной целевой аудитории. Как по мне, это была очень неплохая (а учитывая предыдущие результаты подсчета голосов, можем допустить, что еще и эффективная) попытка переломить тенденцию первого тура – ведь тогда за Карпатами Виктор Федорович получил большую поддержку, чем Юлия Владимировна. Конечно, Запад – это еще не вся Украина. Но, повторяю, именно на этой территории в значительной мере решалась последующая политическая судьба Юлии Тимошенко. Да и информации относительно других регионов у меня, к сожалению, нет.

Что ж, развязка Великой Интриги – 2010 почти наступила – заканчиваем считать «цыплят». И последним штрихом хочется заранее дорисовывать еще одну аналогию с 2004 годом – пусть и на этот раз, как тогда, все закончится мирно, без выстрелов, без жертв. А поскольку политические технологии – это искусство, позволю себе перефразировать известный афоризм: пока говорит креатив, пушки пусть помолчат...