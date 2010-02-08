Павел Коваль: В демократии не все должны быть при власти

Президентские выборы в Украине можно назвать демократическими. Юлию Тимошенко не стоит считать побежденной. Виктор Янукович воспользовался плодами Оранжевой революции.

Об этом в пресс-центре «Главреда» рассказал глава миссии наблюдателей от Европарламента, сопредседатель Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС Павел Коваль.

Предлагаем вашему вниманию стенограмму пресс-конференции.



«Главред»: Как вы можете охарактеризовать выборы президента в Украине? Можно ли назвать их демократическими?



Павел Коваль: Я думаю, что выборы в Украине уже на протяжении нескольких последних лет отвечают прилагательному демократические. Это касается как предыдущих парламентских выборов, так первого и второго тура нынешних президентских выборов.

Я думаю, что свободные выборы - это достижение именно Оранжевой революции. Те, кто говорят, что Оранжевая революция не дала ничего, пожалуй, все-таки не правы, потому что парадоксально: Виктор Янукович воспользовался возможностью свободных выборов.

Нельзя также сказать, что Юлия Тимошенко полностью проиграла на этих выборах. Она и в дальнейшем будет оставаться важной фигурой в украинской политике, и в будущем имеет шансы показать себя.

И в украинской, и в польской политике есть общая характерная черта - это определенная эмоциональность и взгляд, прежде всего, на личность. Я думаю, что нужно смотреть, в первую очередь, на дела – это самое важное. Сейчас, когда мы смотрим на результат этих выборов, чересчур много именно эмоций. Нужно все-таки смотреть на конкретные дела, которые покажут самое важное. Мы еще не знаем окончательного результата выборов.

Избирательная кампания была оценена нами относительно хорошо. День выборов и сами выборы тоже были оценены хорошо. Остается оценка третьего, последнего элемента - реакции на результаты выборов. Я думаю, что сейчас украинцы должны увидеть, поскольку нужно подчеркнуть, что явка избирателей была чрезвычайно высока, что власть придет нормально, спокойно.



«Главред»: Вы сказали, что в последние годы выборы проходят демократически. Можно ли говорить о том, что возврата к непрозрачности, к нечестным выборам уже не будет?



Павел Коваль: Это вопрос привычки. Я думаю, если украинцы заметят, что есть непосредственная связь между тем, как они заполнили свой бюллетень на выборах, и тем, у кого в стране власть, они привыкнут к этому хорошему и уже не захотят возврата к прошлому.

Я позволю себе такое личное отступление. Сейчас есть много различных вопросов о фальсификациях, о возможных нарушениях, и не замечается то, что прошли действительно правильные и честные выборы. Это то, что может открыть Украине путь в Европу. Определенные нарушения, фальсификации или какие-то ошибки в избирательном процессе происходят на всех выборах в разных странах. Мы со своей стороны должны обратить внимание только на то, действительно ли эти нарушения влияют на окончательный результат выборов.

Пожалуйста, покажите мне другую страну в Европе, в которой явка избирателей без особого поощрения, без личного влияния была бы около 70%. Есть чему радоваться, и нужно действительно поддерживать политиков, чтобы они и в дальнейшем уважали это. Я бы хотел, чтобы в Польше была такая высокая явка избирателей.



«Главред»: Возвращаясь к теме привычек. Как вы считаете, то, что из восемнадцати кандидатов, представленных в первом туре, украинцы во второй тур все-таки снова вывели давно знакомых Юлию Тимошенко и Виктора Януковича - это тоже в какой-то степени вопрос привычки украинцев?



Павел Коваль: Это нормально в демократии, что избиратели чаще всего выбирают кандидатов, которых они лучше всего знают, потому что в том числе они знают и об их недостатках. В том, что избиратели сейчас поставили на тех же кандидатов, есть и заслуга средств массовой информации.

Я думаю, что не нужно в данный момент пугаться того или иного выбора, потому что мы знаем обоих этих кандидатов как бывших руководителей правительства, мы знаем, как они работали, мы знаем, как они могут поступить в разных ситуациях. Поэтому я не удивляюсь выбору украинцев.



«Главред»: Можно ли говорить о сбалансированном представлении кандидатов в средствах массовой информации во время первого и второго туров?



Павел Коваль: Я думаю, что парадокс современной Украины заключается в том, что хоть избиратели и могли ознакомиться с программами всех кандидатов, но все-таки у каждого канала были свои преференции, свои приоритеты. То есть все они имели доступ к медиа, но каждое средство массовой информации предпочитал кого-то из них. Это тоже перемены нескольких последних лет, потому что во время последних выборов 2004, 2005 годов эти возможности были не такими равными, как сейчас.



Вопрос из зала: Мог ли быть окончательный результат выборов другим, если бы избиратели не голосовали на дому?



Павел Коваль: Я думаю, что дело не в самой возможности голосовать на дому, потому что даже такую возможность можно предусмотреть и в польском законодательстве. Я думаю, что это хороший жест по отношению к людям пожилого возраста, больным или инвалидам. Я думаю, что этой зимой им действительно было трудно проголосовать на избирательном участке.

Другой вопрос, были ли тут фальсификации. Если такие случаи были, их нужно очень тщательно проверить, кроме того, проверить, насколько велик был масштаб этих фальсификаций, было ли это несколько человек или несколько тысяч человек.

Принципиально важно понять четкость и однозначность украинского избирательного законодательства. Во многих своих публичных выступлениях я именно это подчеркивал: это недостаток украинского законодательства. Фактически нужно было точно объяснить, разъяснить, кто может воспользоваться правом именно такого голосования. Нельзя было это делать уже в ходе выборов.



Телеканал «24»: Признает ли побежденный кандидат свое поражение? Примут ли 46% граждан, голосовавших за Юлию Тимошенко, президента с двумя судимостями?



Павел Коваль: Во-первых, в демократии не все должны быть при власти. Есть и оппозиция, и это хорошо для демократии.

У Юлии Тимошенко прекрасный результат на этих выборах. Если она серьезно думает о своем политическом будущем, я думаю, она не рискнет поставить под сомнение результаты этих выборов. Разве что, конечно, будут какие-то серьезные основания для этого.

Не обязательно любить конкретных политиков. Сейчас самое главное – сотрудничество институтов – международных, правительственных. Самое главное, чтобы оно проходило правильно.



Телеканал «24»: То есть вы считаете, что на этом избирательный процесс закончится?



Павел Коваль: Почему же? Если законодательство предусматривает возможность подачи судебных исков, конечно, как Тимошенко, так и Янукович, имеют на это право. Я не вижу причин не воспользоваться при соответствующих основаниях такой возможностью. Главное, чтобы это происходило законно.



«Главред»: Традиционно в европейской практике побежденный поздравляет победителя. Если этого не произойдет в Украине, как это будет воспринято в Европарламенте?



Павел Коваль: Во-первых, пока нет результатов выборов, разница невелика. Во-вторых, роль международных наблюдателей заключается не в том, чтобы говорить, кто кого должен поздравлять. Не в этом моя роль. Я не хочу, чтобы кто-то приезжал, например, как наблюдатель на выборы, а потом меблировал мою квартиру в Варшаве.

Я думаю, что это уже не столь важные вопросы – кто кого будет поздравлять и в какой момент. Не в этом суть демократии. Я думаю, что украинские политики достаточно спокойно и правильно сейчас себя ведут.



«Главред»: За кого лично вы болели на президентских выборах в Украине – во время первого и второго тура?



Павел Коваль: В Украине я научился не выбирать какого-то конкретного кандидата, какого-то любимчика. Я знаком со многими кандидатами и имел возможность с ними неоднократно общаться. Я дружу со многими политиками, поэтому не могу сейчас говорить, за кого бы я голосовал, а за кого – нет. С другой стороны, я могу сказать, за кого я голосовал в Польше.

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