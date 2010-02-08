«Досрочные» выборы в Донецке

Выборы в Донецкой области начались еще 6 февраля.

Нет, безусловно, никто в субботу не выходил на участки и не пытался истребовать у комиссий бюллетень для голосования, однако обещанные дончанам скандалы, связанные с различными манипуляциями и фальсификациями, начались именно в этот день.

С вами говорит автоответчик

Когда Верховная Рада приняла изменения к закону о выборах президента Украины, страхи о том, что члены комиссий от Юлии Тимошенко уйдут с рабочего места и тем самым нанесут сильный удар по выборам, отошли на второй план. Однако взамен тут же появились новые опасения, причин для которых было несколько. Одна из них - массовый приезд в область жителей Западной Украины.

Последние, сами того не подозревая, явились на смену «призраку грузин», которым пугали область в первом туре. «За последние два дня - вчера и сегодня (5 и 6 февраля. - Ред.) - доверенными лицами Юлии Тимошенко было представлено для замены 2884 из 39 876 членов участковых избирательных комиссий. То есть 7%. Это представители Украины из Западных областей. Молодые студенты, ребята в основном временно не работающие… Прибыло на сегодняшний день 2514 человек», - рассказывал председатель Донецкого областного совета Анатолий Близнюк, подчеркивая, что столь настойчивые визиты гостей с Запада вызывают у него опасения. Хотя, безусловно, никто, как в случае с грузинами, не утверждал, что львовяне едут в Донбасс что-то фальсифицировать и "устраивать беспредел". Но часть из них на участки все же не пустили. В 41-м избирательном округе выяснилось, что у прибывших для замены членов комиссии гостей с Западной Украины не все в порядке с документами - две сотни заявлений на участие в работы комиссии были написаны одной рукой, что дало вначале окружной комиссии, а затем и суду основания запретить их участие в выборах на Донетчине.

Впрочем, самим дончанам было не до западных украинцев. У них был повод для возмущения и без них. Точнее, два повода.

Первым стал, прямо скажем, оскорбительный фильм о Донецке и его жителях, который накануне выборов показали по одному из центральных донецких телеканалов. Как божилось потом руководство этого телеканала, фильм о «донецких бандитах» и криминальных ужасах шахтерского края попал на канал в рамках политической рекламы, и он (то есть канал) просто не мог отказать в его трансляции. Однако дончане этих заверений не слушали, а возмущались активно и даже… плакали от обиды. Впрочем, в итоге фильм только подстегнул патриотизм жителей области, которые 7 февраля прямо-таки ринулись на участки: уже к 11 часам утра в Донецкой области проголосовал каждый четвертый ее житель!

Дополнительным же толчком для прилива патриотизма послужила серия телефонных звонков, которая вначале подняла в области волну праведного негодования, а затем заставила даже самых ленивых едва ли не с 6 февраля выстраиваться в очередь перед участками. Звонил дончанам неизвестный мужчина с приятным голосом. Преимущественно он выбирал квартиры, в которых проживают пожилые граждане, и ненавязчиво сообщал, что он из штаба Януковича и хочет предупредить о новых правилах голосования, установленных ЦИК: мол, выбирая Виктора Януковича в бюллетене и ставя галочку напротив его имени, не забудьте также зачеркнуть фамилию Юлии Тимошенко. Многие абоненты этого мужчины не терялись и сразу посылали приятного «советчика» в известные места, но разочарованию их не было предела: оказалось, что говорил с ними робот. Штаб Виктора Януковича, который не имел к этому событию никакого отношения, был возмущен до глубины души. Вечером 6 февраля грянул скандал, а уже наутро за дело взялась СБУ на пару с МВД, и «пробить» телефоны, с которых осуществлялись звонки, им не составило труда. «Это была явная провокация, и службами СБУ были выявлены телефоны 7901300101 и 0692546588. Я думаю, что использован админресурс, потому что адресные данные семей с людьми пожилого возраста взяты из картотеки Укртелекома», - рассказал Донецкий городской голова Александр Лукьянченко, по словам которого оба телефона были отключены уже к 24 часам 6 февраля, однако утром 7-го в некоторых квартирах региона звонки продолжали раздаваться.

Дерзкие и печальные

Впрочем, вероятнее всего, на эти звонки в день голосования отвечать было уже некому, потому что все были на участках. Явка была ошеломительной даже для видавших виды "штабистов" Януковича. По словам главы Донецкого областного штаба кандидата в президенты Украины Виктора Януковича Александра Касянюка, явка на 20.00 7 февраля составила почти 77%, что на целых 6% превышает показатель первого тура и совсем уж оставляет позади данные парламентских выборов, на таком фоне кажущиеся жалкими. "У штаба Виктора Федоровича Януковича сомнений в том, что выборы в Донецкой области прошли честно, прозрачно, никаких нет. Я думаю, каждый из вас видел, что рекламная кампания была в полном объеме и перед первым туром выборов каждый кандидат мог в полном объеме - и визуально, и в СМИ давать свою рекламу. Так же точно, я думаю, не было нюансов у наших оппонентов между первым и вторым туром", - заявил, в частности, он на итоговой пресс-конференции.

Оппоненты же в лице представителей штаба Юлии Тимошенко, присутствовавших на той же пресс-конференции, откровенно печалились, но на конкурентов совершенно не злились. Спикер штаба Олег Измайлов даже поблагодарил коллег из штаба противника за их мирное поведение, сказав, что, конечно, было зафиксировано "несколько нарушений", но что в массовых подтасовках обвинять некого. Мол, что если и украли у Юлии Владимировны что-то, так всего 1,5-2%, не больше. «Процента на 1,5-2 они (результаты. - Ред.) могли быть выше», - подчеркнул Измайлов. При этом слова о том, что результаты могли быть снижены за счет фальсификаций, из него пришлось вытаскивать едва ли не клещами. «Да, фальсификации, фальсификации», - заявил он, когда вопросы журналистов стали совсем уж невыносимы. Но тут же добавил: «Говорить о фальсификациях пока что рано, юристы обрабатывают весь комплекс документов о нарушениях, которые были». В целом же, представители Тимошенко оценили свои показатели как вполне ожидаемый результат.

А он, к слову, согласно данным экзит-пола, проведенного компанией Донецкий информационно-аналитический центр, составил 5,45% в противовес показателю Виктора Януковича, который достиг целых 92,9%.

Впрочем, такая лояльность представителей Тимошенко может объясняться просто. Как заявил представитель их штаба, пожелавший остаться неизвестным, склоки с оппонентами - это, конечно, бодрит, но вот нынешним «тимошенковцам» в этом регионе еще жить и работать, и, как знать, возможно, уже в ближайшие дни работать придется вовсе не в предвыборном штабе Юлии Тимошенко. «Говорили, что с 15-го нас разгонят. И денег могут не дать», - печально переговаривались штабисты.

Последний тезис, кстати, подтверждали и представители Юлии Владимировны, которые действительно начали массовый исход из комиссий, но не потому, что хотели этим демаршем сорвать выборы, а потому что… боялись, что их "кинут". Как сообщила Донецкая областная организация Комитета избирателей Украины, на участках №№ 63, 64, 68 (округ № 51) представители Юлии Тимошенко покинули комиссию, потому что не доверяют руководству штабов. «Мы вам не доверяем, вы нас кинете», - заявляют они. Штаб тоже не остался в долгу, заявив, что ничего удивительного в этом нет - людей не хватало, поэтому набирали "кого попало".

Коктейль эмоций

Впрочем, если кто и запомнит эти выборы надолго, то это будут простые избиратели и… милиция. Последней "повезло" особенно - ей пришлось выезжать по вызову по сто раз на дню. В этот раз члены комиссий, "воспитанные" приездом грузин и многочисленных наблюдателей из разных стран, были настолько бдительны, что звали милицию по любому поводу. Муж привез жену голосовать - милиция! У наблюдателя на бэйдже фамилия была написана неразборчиво - милиция! Журналист показал какое-то неправильное удостоверение - милиция!.. В итоге, по словам главы ГУ МВД Украины в Донецкой области Николая Купянского, милиции пришлось разбирать даже самые мелкие дела, отвлекаясь на них, вместо того чтобы следить за общим порядком в регионе.

Впрочем, с порядком правоохранители все же справились. По данным Н.Купянского, в правоохранительные органы поступило всего около 35 обращений о различных происшествиях, которые являлись скорее отдельными случаями, не подтверждающими фальсификацию избирательного процесса. Лишь одно печальное происшествие омрачило день голосования - на избирательном участке в Дружковке умерла женщина 1929 года рождения. По словам Купянского, не было никаких действий, которые могли бы спровоцировать ее смерть. «Может, переволновалась», - предположил он.

С другой стороны, не обошлось и без курьезов. В первую очередь, на этих выборах отличились представители Юлии Тимошенко в г. Артемовске Донецкой области. Впрочем, выражение "на выборах" - весьма условное, потому что к работе они так и не приступили. Виной всему зеленый змий, который настиг членов комиссий еще накануне вечером, и они до поздней ночи праздновали встречу с ним в местной гостинице "Украина". К утру же ни один из них не был в состоянии подняться, поэтому комиссии пришлось изрядно потрудиться, чтобы заменить отсутствующих граждан на новых. Более трезвых.

Другой казус случился сразу на нескольких участках Донецка, куда неизвестные лица принесли ручки с исчезающими чернилами, которыми охотно воспользовались некоторые голосующие, поставив этими ручками галочки в бюллетенях. Галочки исчезли прямо на глазах у изумленных наблюдателей, которые тут же кинулись проверять кабинки, но кроме злосчастных ручек ничего не нашли. Впоследствии выяснилось, что за счет симпатических чернил Донецкая область потеряла примерно 130 голосов избирателей.

Но самое интересное происходило в г. Дзержинске. Там неизвестные граждане предлагали обрадованным гражданам талоны на… бесплатную еду и спиртное, если только они примут участие в выборах. Никаких фамилий кандидатов при этом не называлось - нужно было просто придти на участок и проголосовать, что многие сделали охотно, порываясь прорваться туда даже второй раз. Столь щедрую акцию, по информации ДОО КИУ, устраивала столовая одного из местных комбинатов. Информация эта, кстати, так взволновала жителей других городов, что, вероятно, в воскресенье в Дзержинске намечался самый массовый приток туристов за всю историю.

Впрочем, как бы там ни было, общее настроение после выборов у дончан оказалось неоднозначным.

Когда в Донецкой области закончился первый тур голосования за нового президента Украины, многие дончане восприняли его с разочарованием. Им оказалось слишком скучно в ходе этих выборов, и они надеялись на второй тур, который обещал быть намного оживленнее. Однако когда прошел и он, в области воцарился уникальный коктейль эмоций - уныние, смешанное с торжеством.

Уныние произрастало из абсолютной предсказуемости и понятности кампании, результаты которой с точностью до сотых предрекали не только местные политологи, но и подковавшиеся в политических вопросах жители региона. Торжество же началось сразу, как только на экранах высветились первые результаты экзит-полов. Отрыв между Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко, составивший более 85%, заставил многих дончан открыть бутылки с шампанским. И хотя разрыв, по всем данным, оказывается не таким уж и большим, дончане не унывают - главное, что победил тот, на кого они рассчитывали, пусть даже не все считают этого кандидата идеальным вариантом.