Нашла коса на «протывсих»

Победу Януковича обеспечили олигархи, кандидаты «против всех» и Виктор Ющенко

Как показали выборы последних лет, идею, когда-то сформулированную на Майдане – о движении в Европу – поддерживает чуть больше избирателей страны. Так было на президентских выборах 2004-го, потом повторилось на парламентских в 2006 и в 2007 гг. Следуя этой логике, можно было предположить, что снова победит кандидат от демократических сил – Юлия Тимошенко.

Но, по-видимому, разочарование в «майданной» идее достигло такой степени, что тенденция преломилась – разница в 3% была на этот раз в пользу Януковича. В каких областях «не дожала» Тимошенко, был ли у нее шанс сказку сделать былью и сколько дополнительных голосов в копилку Януковичу дал «отмобилизированный» Донбасс, – разбирался «Главред».

Региональные «ин» и «янь»

Для начала немного общей статистики. Виктор Янукович победил в 9 областях и Севастополе, набрав 12 млн. 200 тыс. 366 голосов (48,61%) (все данные – по результатам обработки 98% бюллетеней).

Юлия Тимошенко «обскакала» соперника в 16 областях, Киеве и заграничном избирательном округе с результатом в 11 млн. 496 тыс. 418 голосов (45,8%).

При этом оба кандидата заметно прибавили по сравнению с первым туром за счет более высокой явки и «перетока» голосов кандидатов, не прошедших во второй тур. При этом Тимошенко улучшила результат по сравнению с первым туром на 5 млн. голосов, обойдя показатели Януковича 17 января (8,6 млн.).

Но и Виктор Федорович не стоял на месте, добавив по сравнению с первым туром 2,9 млн. голосов к уже имеющемуся отрыву (2,5 млн. голосов), что позволяет ему с оптимизмом смотреть на эти цифры.

В целом, традиционное деление страны на Восток и Запад сохранилось, хотя поляризация несколько уменьшилась по сравнению с 2004 годом. Бастион Януковича остался на Донбассе: Донецкая и Луганская области вместе дали ему 3,4млн., или 35% всех голосов.

И абсолютно ожидаемо «хозяин Донбасса» «просел» на Галичине. В первом туре Львовщина, Франковщина и Тернопольщина дали ему в общей сложности около 187 тысяч голосов и 240 тыс. – во втором.

Тимошенко больше всего набрала в Центральной Украине и на Волыни, и, по сравнению с первым туром, существенно прибавила на Галичине – плюс 1,5 млн. голосов. Меньше всего Леди Ю, как всегда, набрала на юго-востоке и на Донбассе. Хотя по сравнению с 3% Ющенко там в 2004 году, нынешние 6,45% в Донецкой (173 тыс.) и 7,9% в Луганской (103 тыс.) – весьма неплохое проникновение в тыл «врага», хотя и дорогое в пересчете на цену одного голоса. Вспомнить хотя бы 8 млрд. грн. помощи горнякам и «денежные вливания» луганчанки Натальи Королевской.

В Крыму у Тимошенко прибавка ко второму туру составила сущую «мелочь» – 19 тыс. (всего – 150 тыс.) По-видимому, возможности мобилизации крымских татар были полностью исчерпаны в первом туре.

Вместе с тем, уменьшение поляризации очень хорошо наблюдается на примере отдельных областей: например, рост Януковича в Закарпатье, на севере Житомирщины, Сумщины, а также анклав Тимошенко в Херсонской области. Последняя смотрится неким «белым пятном» на вотчине «бело-синих» с 33% за Тимошенко. Тогда как соседняя Николаевская и Запорожская области дали ей по 22%.

Как сказал «Главреду» политолог Виктор Небоженко, результат Херсонщины объясняется тем, что там голоса Тимошенко относительно честно посчитали. Если бы не отставка Луценко (с подачи Литвина) и не увольнение губернаторов Харькова Авакова и Днепропетровска – Бондаря (благодаря Ющенко), то и в этих регионах Юлия Владимировна могла бы набрать до 50%, считает социолог. А так, местным элитам был дан недвусмысленный сигнал – работай на Януковича, а то проиграешь.

Снова удивило Закарпатье: хотя лидер в области поменялся (первой пришла Тимошенко, добавив 137 тысяч голосов), в абсолютных цифрах Янукович тоже ничего не потерял. Напротив, прирастил 64 тыс. Причем, особенно постарались родные для Балоги Мукачево (38 тыс.) и Береговой район (40 тыс.), где Янукович сумел опередить Тимошенко. В остальных районах премьер набрала больше за счет «перетока» голосов Яценюка (55 тыс.) и Тигипко (54 тыс.).

Как и в первом туре, объясняет Небоженко, результат Януковичу сделал Виктор Балога, который снова наглядно показал, что «контролирует тела и голоса в Закарпатье, как любой феодал в 15 веке». И никакие пророссийские взгляды венгров тут ни при чем. «Закарпатье – это столица украинской Сицилии, уважаемые люди пользуются там непререкаемым авторитетом, и они вправе распоряжаться любым результатом – экономическим, политическим, психологическим», – констатировал эксперт.

Что касается Кировоградщины, где Янукович в первом туре отстал от своей соперницы всего на 40 тыс., то ко второму туру разрыв увеличился до 75 тыс. Тем самым развеялась интрига, за кого будет «тигипковский» электорат в самом Центре Украины (73 тыс.) – преимущественно за Юлию Владимировну или «против всех».

В скандальном 102-м «округе Лозинского» тоже голосуют за Тимошенко: 39,8% против 22% за Януковича. Причем это лучший результат по сравнению с соседними районами. Или там живут чрезвычайно наивные люди, или действуют иные факторы – специалисты объяснить не берутся.

Минимальный результат Тимошенко – 3,87% – был зафиксирован в Макеевке. «Провал» Януковича случился в г. Пустомыты Львовской обл. и прилегающих районах (4,5%).

«Фестивали» и «карусели»

С учетом странностей с явкой (обнародование данных затягивали преимущественно на Западе) и подсчетом голосов (тянули Луганск и Крым), то с высокой долей вероятности можно предположить, что «рисовали» что есть мочи и на Западе, и на Востоке. У кого лучше получилось – судите сами.

Начнем со 168 округа в Тернопольской области (г. Теребовля и прилегающие районы). Если в первом туре за Тимошенко там отдали голоса 36,46%, то во втором – 92,34%! То есть прирост составил без малого 86 тыс. Случайность? Возможно, если закрыть глаза на то, что результат Януковича по области упал почти на 2%.

Традиционно закрытые участки (тюрьмы, больницы, роддомы) голосовали за кандидата от власти. Так, на закрытых участках Кировоградской области Тимошенко, по данным параллельного подсчета голосов штаба Януковича, получила 80-100% голосов.

«Бело-синие», по-видимому, ударно «зажигали» в Торезе, где результат чуть-чуть не дотянул до 100% – 93,68. Хотя прибавка во втором туре там была все же не столь существенная (12,8%), как у Тимошенко в Теребовле.

До последнего хранила интригу «малая родина» Ющенко (№163 ТИК), где до обеда понедельника ни одна комиссия не отчиталась по результатам. Несмотря на «высокие отношения» Президента и премьера, жители Недригайловского района все же сочли Тимошенко меньшим злом, отдав ей 76% голосов, Януковичу – 18,6%, против всех – 4,3%.

На чьи голоса рассчитывать?

Из данных экзит-пола телеканала IСTV хорошо видно, как распределились 7 февраля голоса «супнабора» из кандидатов первого эшелона. Начнем с более-менее ожидаемых «перетоков»: четко видно, что избиратель Симоненко (78,8%) предпочел Виктора Януковича.

Избиратели Сергея Тигипко, за голоса которого шла основная борьба перед вторым туром, повели себя даже слишком предсказуемо. В крупных городах востока и юго-востока его голоса ушли Януковичу. Как результат, последний прирастил в Запорожье до 20%, в Днепропетровске – около 11%, Харькове – 23% и Одессе – в среднем 28%.

Аналогично «тигипковский» электорат на Волыни и «яценюковский» на Буковине проголосовали за Тимошенко. По подсчетам Небоженко, на Западе голоса Тигипко поделились между кандидатами примерно поровну, на Днепропетровщине – 70 на 30 в пользу Тимошенко, а в Одессе – 70 на 30 в пользу Януковича. «Тигипко – кость в горле Януковича. Голоса на Востоке за экзотического банкира – это голоса предателей, которые разочаровались в Януковиче, но не хотят уходить к Тимошенко. Поэтому на досрочных парламентских выборах главная проблема Януковича - как вернуть их назад. Иначе Тигипко сломает схему выборов в Верховную Раду», – спрогнозировал эксперт.

А теперь о том, что действительно удивило: так, избиратели Яценюка (67%) и сельский электорат Литвина уверенно проголосовали (65%) за Тимошенко, хотя от них ожидалось больше голосов в копилку Януковича.

По версии Небоженко, у Литвина нет свого «ядерного» электората. И его ошибкой стало выдвижение в президенты. Теперь он имеет все шансы повторить судьбу Плюща с его 1,7% на президентских выборах между Кучмой и Кравчуком в 1994 году.

Что касается Яценюка, то здесь не сработал изначальный замысел Секретариата Президента. По нему Ющенко должен был отбирать у Тимошенко консервативного национал-демократического избирателя, а Яценюк – критиковать экономическую программу премьера. После чего «молодой яппи» должен был «слить» свои голоса Ющенко, обеспечив ему третье место в общекомандном зачете, раскрыл секреты эксперт. Однако амбиции Яценюка помешали реализации плана, и в результате оба «мають те, що мають».

Удивил, но в обратную сторону, электорат Ющенко и Тягнибока. Откуда там 7,5% и 11% соответственно за Януковича? Если учесть, что их электорат ориентируется на ценностную составляющую, иначе, как ошибкой социологов, объяснить этот феномен нельзя, предположил Небоженко. Равно как и «феномен Богословской»: 11,2% ее электората голосовали за Тимошенко.

Нашла коса на «протывсих»

И в завершение несколько слов о явке и голосах «протывсих». Если смотреть не сами цифры явки, а ее изменение по сравнению с первым туром (плюс 2%), то они неутешительны для Тимошенко по сравнению с выборами 2007 года. Любопытно, что в крупнейших городах (Днепропетровск, Харьков, Запорожье) явка во втором туре «не просела». То есть Тимошенко не удалось понизить явку в базовых регионах Януковича.

Хорошо выросла по сравнению с первым туром явка в Ивано-Франковской и Тернопольской областях, но она компенсируется ростом на Донбассе. Так, в Донецкой области явка увеличилась на 7,3% (и это может быть главным козырем в случае судебных и политических баталий на предмет фальсификаций).

В Галичине отстает Львовская область. Самая низкая явка на Западной Украине была зафиксирована в Закарпатской и Черновицкой областях, на Юге – в Одесской и Херсонской, в Центре – в Кировоградской, на Севере – в Киевской и Волынской (сказался снегопад).

Также можно констатировать, что призыв Ющенко голосовать «против всех» отчасти сработал: число «отказников» во втором туре выросло в 2 раза до 4,39% (1 млн. 100 тыс.). А поскольку наибольшее число разочаровавшихся проживает именно в «помаранчевых» регионах, это сильно навредило Тимошенко.

Впрочем, дело тут не только в «протывсих», уверен Небоженко. Несмотря на ошибки в стратегии, недостатки в штабе и откровенно провальную кампанию с «Тигрюлей», Тимошенко проиграла мощно организованной группе олигархов и Ющенко, которые сделали ставку на Януковича. Силы были не равны. И тот факт, что в ночь выборов указанная «компания» собралась в штабе у «бело-синих», подтвердило это без слов.