10 февраля в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Результаты президентских выборов: уроки для политиков, избирателей и страны».



В пресс-конференции приняли участие:

- российский политолог Андрей Окара;

- эксперт Центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.



«Главред»: Какие уроки должны вынести избиратели, политики и страна в целом из того, что случилось совсем недавно?



Денис Кирюхин: Особенность второго тура нынешней президентской избирательной кампании состоит в том, что фактически победителя - Тимошенко или Януковича – выбрала та часть украинских избирателей, которые четко продемонстрировали в первом туре, что они не приемлют ни Тимошенко, ни Януковича. Выбрали победителя и избиратели Яценюка, и Тигипко, которые уже продемонстрировали свое желание поиска нового лидера в стране. Но поскольку новая сила не прошла во второй тур, то именно от их позиций во многом зависел исход этой избирательной кампании.

Мне кажется, что в избирательной кампании между первым и вторым туром Тимошенко не смогла найти необходимый подход к электорату Тигипко. Она публично заявляла о готовности предоставить ему кресло премьер-министра, однако на самом деле ее лозунги, ее риторика, ее мессиджи, которые она посылала в украинское общество, по-прежнему были направлены мимо электората Тигипко, который, как мы знаем, живет в основном в городах. И посмотрите: сейчас по общим результатам видно, что за Тимошенко преимущественно проголосовали сельские жители, за Януковича – преимущественно городские жители. То есть, Тимошенко, продемонстрировав готовность сотрудничества с Тигипко, не продемонстрировала его избирателям, что она готова изменить формат своей избирательной кампании и включить лозунги, понятные для избирателей с высшим образованием, жителей городов.

Пауза, которая сегодня затянулась, которую держит Тимошенко, пожалуй, показывает то, что в политической культуре в Украине нет культуры проигрывать. Заявления, которые мы уже слышали от представителей Блока Юлии Тимошенко о том, что «мы будем добиваться третьего тура, мы будем добиваться переголосования» - в условиях, когда международные наблюдатели не заметили каких-либо существенных нарушений и в условиях, когда сами представители штаба БЮТ публично не продемонстрировали достаточного количества информации о фальсификациях, - свидетельствуют о том, что эта культура готовности уйти в оппозицию, чтобы потом, возможно, вернуться в украинском обществе еще не сформирована. Однако я думаю, в конечном итоге постепенно цифры избирательной кампании как-то урегулируют этот избирательный процесс.

Еще одна особенность нынешних выборов состоит в том, что, победа в избирательной кампании – наиболее вероятно, что этим победителем станет все-таки Янукович – это еще не будет означать, что одновременно поменяется политическая система в стране. Особенность политической реформы, которая была принята в Украине в 2004 году и вступила в силу в 2006 году, пожалуй, в том, что она довольно половинчатая. Главная особенность в том, что у президента сохраняется соблазн вернуть себе полномочия, которые имел, предположим, Кучма. Пускай даже не путем изменения Конституции, но путем наращивания своих политических мускулов через парламент. То есть у президента осталось достаточно полномочий для того, чтобы попробовать сформировать собственное политическое большинство в парламенте. Сформировать подконтрольное для себя правительство и тем самым получить примерно тот же объем власти, который имел когда-то Кучма, из-за которого его критиковали.

То есть ситуация такова, что сегодня, очевидно, победитель для того, чтобы реализовать все свои избирательные лозунги, будет пытаться нарастить свои политические мускулы. В какой-то мере это отрицает логику политической реформы, которая предполагает, что на самом деле правительство формируется парламентскими партиями, а роль президента становится несколько второстепенной.

Вот эта невзвешенность еще, пожалуй, долгое время будет витать над политическим процессом в Украине. Она же будет приводить к неизменному конфликту между премьер-министром и президентом в том случае, если премьер-министр не является прямым или опосредованным ставленником президента. Как мы это видели во время пяти лет президентства Виктора Ющенко, когда единственным неконфликтным премьером был Юрий Ехануров - очевидный член команды Президента. Все остальные правительства – два правительства Тимошенко и правительство Януковича – это непрерывный обостряющийся или уменьшающийся конфликт между двумя ветвями власти.

Президент Янукович в какой-то мере оказывается заложником этой же ситуации. Очевидно, что, даже проиграв, скорее всего Тимошенко все равно еще остается премьер-министром. Парламент, выразив квоту недоверия, все равно не снимает ее с должности, она продолжает оставаться исполняющей обязанности.

Перспектива формирования парламентской коалиции достаточно туманна. Все говорят о том, что идут переговоры и, очевидно, что такие переговоры о формировании новой парламентской коалиции должны вестись, но каких-то определенностей пока нет. Это может говорить о том, что в конечном итоге мы можем начать двигаться в сторону парламентских выборов. Но очень велика вероятность, что до осени эти досрочные парламентские выборы провести не удастся. Это связано с особенностями украинского законодательства, требующего очень ограниченного количества времени на досрочные парламентские выборы – 60 дней. То есть, чтобы срочные местные выборы совпали с досрочными парламентскими на 30 мая - это очень сложно сделать с правовой точки зрения.

Если парламентские выборы затянутся до осени, мы получим перманентный конфликт во власти, когда Тимошенко будет продолжать оставаться премьер-министром. Очевидно, будут заявления о том, что президент и его команда как-то ей мешают работать. То есть мы получим продолжение нынешней ситуации, и в какой-то мере наиболее вероятно, что полгода президентства Януковича уйдут на политическую борьбу. Это в конечном итоге даже может негативно сказаться на рейтинге как его личном, так и рейтинге его политической силы, потому что у него в какой-то мере будут связаны руки вот этим политическим противостоянием.

Таким образом, один из главных уроков этой избирательной кампании - это то, что она очередной раз продемонстрировала, что нам надо развивать политическую реформу в каком-то одном или в другом направлении. В каком направлении – это уже предмет для дискуссии в обществе и в политической среде. Такая ситуация существенно блокирует проведение системных реформ.

Еще один, на мой взгляд, любопытный момент – избирательная кампания, проводящаяся в условиях острого экономического, финансового кризиса, социального кризиса продемонстрировала, что те кандидаты, которые строили основную часть своей избирательной кампании на негативизме, на борьбе, в основном на критике своих оппонентов, проиграли.

Удачный результат Тигипко: если обратить внимание, всю свою избирательную кампанию он фактически никого не подвергал критике, он пытался предложить позитивный проект. Янукович: критика правительства Тимошенко – это было традиционно, но эта было не главное, он все-таки пытался предложить позитивную альтернативу. Наиболее яркий критик - Яценюк, который просто подвергал все критике, и предлагал идти на полное свержение системы, - получил крайне негативный результат. Тимошенко тоже, особенно в конце избирательной кампании, фактически занималась тем, что подвергала критике своего оппонента. На этом отрицании она строила свою кампанию, и тоже не набрала достаточного количества голосов.

Подобная критика возможна в условиях хорошо развивающейся экономики, когда экономика стабильна, ВВП растет, и тогда мы можем позволить себе или революцию, или просто строить кампанию на требовании смены политического режима на негативизме. Сейчас в обществе созрел запрос на какой-то позитивный аспект, не просто на отрицание, а на кандидата, который бы предложил что-то позитивное; и запрос на новые политические лица, новые политические силы.

В какой то мере, если посмотреть электоральную карту, особенно по первому туру, мы увидим, что не только четко запад и восток, а, пожалуй, впервые о себе достаточно определенно заявила центральная Украина. Успех Тигипко, который в ряде регионов, например, в Днепропетровской области, обогнал Тимошенко, занял первое место, показывает на то, что центральная Украина более умеренна, более взвешена, менее радикально настроена, менее ориентирована на какие-то вопросы, поляризирующие украинское общество. Она заявила о своем желании получить политика, который бы реализовал экономические, социальные реформы и стабилизировал социально-экономическую ситуацию в обществе. Это тоже интересный феномен этой избирательной кампании. Посмотрим, получит ли он продолжение на местных и на парламентских выборах, но это определенная заявка на свой политической голос центральной Украины.



Андрей Окара: Мне представляется, что главный итог нынешних президентских выборов – это отсутствие в Украине элиты развития, отсутствие в Украине субъекта развития. Безсубъектность – главная реальность украинского политического поля. И Юлия Тимошенко, и Виктор Янукович очень много усилий и средств положили на свою политическую борьбу, которая была очень яркой в сфере диалога биллбордов, в сфере диалога слоганов и диких животных. «ТигрЮля» - это просто шедевр биллбордного искусства.

Однако никто из этих восемнадцати человек не предложил никаких осмысленных трендов, осмысленного понимания развития Украины.

Мне кажется, есть несколько месяцев для консолидации и для запуска нового политического и социального проекта. Сейчас есть несколько месяцев для раскрутки тех людей, которых в политологии называют контрэлитой. Для консолидации людей, у которых есть понимание проекта развития Украины.

Есть оптимальное время для запуска на орбиту космического корабля. Это очень небольшие периоды, когда можно с минимальными усилиями выйти на первую или вторую орбиту. Примерно сейчас в украинской политике такая же ситуация. Она будет длится, мне представляется, очень недолго – несколько месяцев до местных выборов и, быть может, еще в течение лета, т.е. до начала осени. Потому что летом политическая жизнь всегда ослаблена, контроль за политикой со стороны доминирующих кланов и доминирующих элитных групп слабый, и это как раз время для консолидации новых людей и новых элит.

У Макса Вебера, отца политической науки, есть известный текст, который называется «Политика как призвание и профессия». Там есть деление политических персон на политиков и государственных деятелей. Политики озабочены выборами, а государственные деятели озабочены развитием страны. Мне представляется, что в Украине очень много политиков, они все очень яркие, они все очень изобретательные, особенно в плане уничтожения публичных образов друг друга, но они абсолютно безсубъектны, они абсолютно бессодержательны в плане понимания проектной логики – что же делать с Украиной как страной, которая находится по рейтингу британского агентства «Credit Market Analysis» на первом месте среди стран с риском дефолта.

Весь этот замечательный карнавал со слоганами типа «почую кожного» и «ТигрЮля вас вітає з Новим роком» - весь этот замечательный карнавал, к сожалению, происходил в кредит. Говорят, что у доминирующих украинских элит нет идеологии. На самом деле, мне представляется, что идеология у них есть, и эта идеология называется популизм.

В политологии есть представление о том, что популизм – это всегда идеология, жестко противоположная идеологии истеблишмента. Какая в Украине идеология истеблишмента, понять очень сложно, и кто такой истеблишмент, тоже не очень понятно. Если Ющенко – это истеблишмент, и если его идеология – это идеология истеблишмента, то идеология лидеров украинских политических крысиных бегов – это именно популизм.

Украинская политика очень активная, очень конкурентная. Мне и всем моим российским коллегам завидно, какая замечательная в Украине политика, потому что она конкурентная, потому что она в прямом эфире, потому что люди, выступающие от ее имени – это яркие и фактурные личности. Любой режиссер завидовал бы таким замечательным персонам. Но, к сожалению, эта конкуренция не обеспечивает главного – она не обеспечивает появления субъекта развития и появления логики развития. Т.е. оказывается, что это конкуренция театральных коллективов.

Есть два очень важных момента, связанных с голосованием в первом туре. Во-первых, это голосование за Тигипко, которое было протестным. Потому что Тигипко, по большому счету, тоже эффективно сделанная политтехнологическая фигура. Однако на фоне совершенно неосмысленных грандов украинской политики даже он казался чуть ли не политическим философом. Кто электорат Тигипко? Электорат Тигипко – это то, что в социологии называется «креативный класс». Большинство мужчин, большинство жителей городов, возраст – 30+, и люди, которые занимаются каким-то бизнесом или же занимаются каким-то проектами – люди энергичные и ориентированные на развитие. Мне представляется, что вот это и есть потенциальный креативный класс. И тот, кто предложит для этого креативного класса логику консолидации и логику вхождения в политику, тот и будет политиком завтрашнего дня.

Я думаю, что будущее в Украине – за консолидацией и приходом в политику так называемого креативного класса. Украинская казацкая психология, которая больше всего сосредоточена в центральной Украине и которая была главным фактором возникновения Майдана и Оранжевой революции пять лет назад, проявилась именно в центральной Украине. Во втором туре именно в центральноукраинских областях рейтинг голосования за кандидата «против всех» 5 с лишним процентов, Днепропетровск – 6,75% - это колыбель казацтва, Полтавщина, сердце Украины – 5,75%, Херсон – 5%, Сумы – 5,37%, Киев – 8 с лишним. Этот кандидат есть выражение украинского протеста, украинской казацкой психологии, и эта казацкая психология, которая действует по модели антиповедения, мне кажется, это очень важный фактор развития Украины и украинской элиты в ближайшем будущем.

По крайней мере, все эти факторы необходимо сложить в одну логичную схему развития, и тогда Украина будет иметь определенное будущее.



Денис Кирюхин: Я не являюсь сторонником архетипов в политике, но в целом я бы хотел отметить еще один момент. Сейчас наступает новый период в украинской социально-политической жизни. Это период, который я бы условно назвал периодом прагматизма. Период правления Кравчука – период романтики, период украинской независимости, который сменился острым экономическим кризисом, на волне которого пришел Леонид Кучма. Его годы – это долгий период, когда у власти находились технократы, ориентированные на производство, совершенно мало внимания уделяющие каким-то идеологическим вопросам, ориентированные на жесткую прагматику директоров советских заводов, которым интересно, чтобы работали люди, чтобы получалась какая-то зарплата. В условиях свободного рынка это было связано еще и с развитием крупной украинской промышленности, частной собственности. Но в обществе накопился огромный вакуум ожидания чего-то более высокого, и эти ожидания, которые выплеснулись в 2004 году на площади, и привели к власти Ющенко. Это был период украинского политического романтизма. Для меня вершина этого романтизма – когда в начале 2005 года Олег Рыбачук на вопрос европейского журналиста: «Что вы будете делать, если вас в ближайшее время не примут в Евросоюз?», сказал: «Мы устроим Оранжевую революцию в Брюсселе».

Конечно, это шутка, но она отражает целый пласт мировоззрения, оторванного от реальной жизни, абсолютно воздушного, главное, чтобы всем было хорошо… Его итогом стал достаточно холодный душ, который мы получили как внутри Украины, так и от наших партнеров за пределами Украины – я имею в виду, прежде всего, Европейский Союз.

Мне кажется, сейчас этот холодный душ будет сменяться периодом прагматики. Наиболее вероятный победитель президентской гонки Виктор Янукович отнюдь не ассоциируется с романтическими ожиданиями, он не ассоциируется с каким-то чудом преображения всего общества, но это период спокойной, прагматичной, пожалуй, даже скучной работы над развитием экономики, над решением острейших экономических проблем. Обществу необходим этот период в какой-то мере передышки. Возможно, обществу не будет хватать некоей романтики, некоей возвышенности, некоей идеологичности Ющенко, и, возможно, потом это как-то выплеснется, но сейчас у нас наступает период обычной, повседневной, будничной работы со всеми негативными элементами этого периода. Возможно, это будет менее ярко с точки зрения власти, власть будет менее красочной, менее яркой. Сейчас у власти будут скучные представители элиты, которые будут меньше улыбаться, но больше заниматься бумагами, работой, экономикой. Возможно, к ним будут какие-то претензии, но по крайней мере, какая-то яркость из политики уйдет и, возможно, это тот этап, когда Украине нужно немножко прийти в себя и просто поработать над собственными ошибками.

Очень бы хотелось, чтобы пять лет следующего президента были работой над ошибками предыдущего президента, и чтобы он не наломал дров сам.



Андрей Окара: То, о чем говорит Денис, называется «вони працюють» (смеется). Действительно, сейчас многие процессы, в том числе идеологические, будут обнулены. Т.е. Украина в идеологическом измерении будет приближена в варианте президента Януковича, что пока что не является очевидным, хотя, конечно же, тот стиль, который был в предвыборной кампании Юлии Тимошенко и количество системных политтехнологических ошибок, которые были сделаны в ходе ее кампании, не дают уверенности говорить о том, что можно эффективно оспорить результаты выборов, если официальные результаты выборов будут близким к тем, которые есть сейчас.

Один из важных вопросов в случае президентства Януковича – логика действий Юлии Тимошенко. То ли она идет в оппозицию и с чистого листа начинает жесткую критику новой власти, то ли она остается премьер-министром и получает на себя, в том числе и со стороны Виктора Януковича и его новой элиты, очень жесткую критику в отношении экономического развития Украины и тех кредитов, которые имеют место быть на данный момент.

Мне кажется, с точки зрения развития политической биографии Юлии Тимошенко, для нее оптимальным было бы оставаться в премьерском кресле, но, видимо, есть смысл все-таки изменить логику политического диалога в Украине. Эта логика должна быть менее политической, менее политтехнологической, менее имиджевой и более содержательной.

Мне кажется, сейчас гражданское общество в Украине, которое то ли есть, то ли нет, то ли оно рождается – по крайней мере, те люди, которые считают себя частью гражданского общества, должны высказать всей политической элите свое мнение, свой тренд. Он должен быть примерно таким: «Мы требуем, чтобы ваша дискуссия из области имиджевого пиара и имиджевого столкновения перешла в область осмысленную, в область столкновения стратегий, концептов и идеологемм развития государства».

Мне кажется, именно гражданское общество, т.е. социально активные люди, организации, мелкие партии, общественные движения, просто видные деятели украинской общественности такого формата и такого калибра, как Мирослав Попович, Лина Костенко, Дмитро Павличко, Борис Олийнык – люди, которых можно назвать совестью нации, которые являются абсолютными авторитетами. Может быть, было бы уместно, чтобы все эти люди обратились ко всем украинским политикам с требованием, чтобы их дискуссия велась в определенном формате и этот формат был бы ориентирован на развитие страны и народа, потому что, как мне представляется, и это достаточно маргинальное мое мнение в России, потому что в России есть устойчивое представление о том, что Украина вот-вот распадется по разным геокультурным границам и что та часть, которая больше, непременно попросится в состав Российской Федерации и т.д. – мне представляется, что это не так. Что Украину больше соединяет в одну страну, чем разъединяет, хотя для тех, кто живет в Украине, может быть, это не всегда очевидно. Может быть, это очевидно со стороны. Можно провести геокультурную границу по отношению к личности Степана Бандеры или к деятельности ОУН-УПА. Но даже такие вопросы, которые, скорее, разделяют общество, чем объединяют, опять-таки должны быть предметом общественной осмысленной дискуссии, причем, дискуссии не политтехнологической, а действительно в формате собирания смыслов. Мне кажется, Украина в мировом контексте может быть страной, продуцирующей смыслы развитие. У Украины есть очень большие ресурсы украинской истории, украинской социальности. Украинская социальность построена таким образом, что в ней очень развиты механизмы самоорганизации и существования в ситуации, где нет вертикали власти, нет иерархического управления и где нет сакральной легитимности верховной власти. Все эти особенности построения украинского общества в нынешнюю эпоху выходят на первый план, и Украина в этом смысле при определенных условиях может быть даже интеллектуальным лидером, в том числе в сфере построения самоуправления, в сфере горизонтальной консолидации и солидаризации общества. Это то ценное, на чем может строится новая украинская государственность, новое украинское общество. Это актуально. А диалог людей, которые «працюють» и которые «почують кожного» - мне кажется, это все-таки вчерашний день, и пусть эта проблематика останется во вчерашнем дне вместе с людьми из прошлого.



Вопрос из зала: Почему молчит Тимошенко?



Андрей Окара: Честно говоря, это для меня тоже является загадкой. Но после такого трехдневного молчания невозможно призывать людей к радикальным действиям, к выходу на баррикады и к каким то майданам, уже невозможно апеллировать к антологии, к правде, которая имеет какой-то не юридический характер.

Если я правильно понимаю логику действий Тимошенко, то она будет очень долго и, наверное, очень эффективно оспаривать результаты в суде. Насколько я понимаю, факты для оспаривания результатов второго тура имеют место быть. Но насколько может быть эффективна подобная судебная тяжба после того, как международные наблюдатели признали эти выборы, так или иначе, но все-таки прошедшими без каких-то очень уж вопиющих нарушений? Тут действительно есть вопрос.

Мне кажется, что оптимальная логика политической карьеры Юлии Владимировны Тимошенко заключалась бы в следующем: она делает заявление о том, что хочет быть субъектом развития страны и что для развития страны необходима консолидация ее и Януковича. Я понимаю, что это очень неприятно не только для нее самой, но и для очень многих людей, для очень многих думающих и переживающих украинцев.

Мне кажется, что есть такая ситуация, когда нужно просто наступить на горло собственному имиджу, собственной политической карьере и просто заниматься спасением страны в формате, в котором занимается пожарная команда на пожаре. Потому что действительно заниматься пересчетом голосов и оспариванием - полпроцента больше или полпроцета меньше - не то время.

Более того, кто бы сейчас ни был президентом Украины, я очень не позавидую этому человеку. Если это будет Янукович, то он спалится за несколько месяцев, потому что, извините, на пожаре очень сложно не спалиться.



Читатель сайта «Главред» Петр (не святой): Могут ли быть выборы демократическими, если основой у них являются деньги олигархов, которые были у кланов Януковича и Тимошенко. Ведь Тигипко (про других вообще молчу) проиграл именно из-за недостатка денег?



Денис Кирюхин: Я бы не согласился с тем, что Тигипко проиграл из-за недостатка денег. Начинал он с 0% рейтинга и получил на выходе 12,5% - это великолепный результат.

На самом деле, его личные финансовые возможности позволяли ему поставить довольно солидную сумму денег на избирательную кампанию. Существенно не ограничивая себя, насколько я понимаю, в финансовых средствах, поскольку, по крайней мере, по визуальной рекламе его присутствие было повсеместно. Кроме того, любая избирательная кампания в любой демократической стране мира – это привлечение крупных финансовых ресурсов богатых людей, крупных кампаний. Вопрос в том, оказывается ли потом кандидат зависимым от цифр? И вот тут у нас разные политические культуры с тем же европейским сообществом, Соединенными Штатами, где такая зависимость менее ярко выраженная. У нас всегда есть риск, что потом кандидат - проигравший, победивший - всегда будет напрямую зависимым от своих спонсоров, которым надо будет отдавать то, что он проиграл.



Андрей Окара: Кому активами, кому должностями.



Денис Кирюхин: И вот в этом проблема на самом деле. Проблема не в том, что привлекаются деньги крупных финансистов, проблема в зависимости от них, и что нет прослойки в виде различных лоббистских групп.



Андрей Окара: Мене кажется, Тигипко не проиграл, а выиграл. Во-первых, он боролся не за первое, не за второе место, а за третье, и он его получил с большим отрывом. Во-вторых, он, пожалуй, наверное, единственный кандидат, который играл на свои средства.

И вообще Тигипко - это просто любимец судьбы. Банк продал с максимальным доходом, вовремя, просто повезло человеку. Любимец женщин. Любимец креативного класса. Пять лет его не было в политике, теперь он новый, свежий, он - новая элита, он готов консолидировать. Он - единственный человек из восемнадцати кандидатов, удосужившийся как-то сформулировать свои мысли в виде каких-то более-менее осмысленных мессиджей.

Более того, сейчас будут местные выборы и, думаю, очень многие вложения, которые пошли на его кампанию, ему вернутся. Понятно, каким образом, но он избранник судьбы, пока что.



Денис Кирюхин: Как я понимаю, опасность для Тигипко - это его бизнес-логика, состоящая в данном случае в том, не захочет ли он как можно быстрее вернуть вложения, которые он вложил в свой политический проект. Понимает ли он, что на самом деле это долгосрочная инвестиция? Мне кажется, что если он захочет вернуть вложенные средства уже на уровне местной избирательной кампании в местные советы, то потенциально для него это будет проигрыш. Что значит вернуть сейчас свои средства? Это значит…



Андрей Окара: …продать места.



Денис Кирюхин: Коллега прямым текстом сказал, что это значит продать места. Если привлечь в кампанию людей, которые переходят из лагеря в лагерь, покупая, продавая. В конечном итоге это подорвет саму политическую силу Тигипко. Он должен понимать, что это долгосрочный проект, нельзя получать прибыль здесь и сейчас. Есть опасение того, что сработает именно логика скорой доходности, и вот тогда у него могут быть проблемы.



Андрей Окара: Это действительно особенность Тигипко, особенность его политического мышления. Это очень четко видно по его книге, по его концептуальным статьям. Это экономический детерминизм. То есть о политике, об идеологии он не пишет. Его образ – это образ молодого эффективного менеджера. Но, к сожалению, а вообще-то, к счастью, государство - это не бизнес-корпорация, и логика управления государством другая, чем логика управления банком, даже если это банк имени твоей дочери.



Читатель сайта «Главред» Зайшов на вогник: Господин Окара, Ваше мнение, присвоит ли Президент Медведев звание "Героя России" Ющенко за дискредитацию демократической, проевроевропейской идеи в Украине и выдающийся вклад в победу на президентских выборах антиукраинских, прокремлевских сил?



Андрей Окара: При советской власти была такая форма награждения, когда звания «Героя Советского Союза» присваивали тайно. Это были или разведчики, или космические конструкторы. Королев, Челомей были Героями Советского Союза, но до их смерти об их существовании никто не знал, их рассекречивали только после смерти.

Мне кажется, звание «Героя России» Виктор Ющенко, несомненно, заработал, но это награждение должно пройти так, чтобы об этом никто не узнал.

Мне кажется, что Виктор Ющенко дискредитировал не только европейский выбор или неевропейский выбор, Виктор Ющенко больше всего дискредитировал украинскую идентичность, украинскую культуру и украинскую национальную идею. Почему? Потому что проповедь украинской культуры, рекламы украинской культуры Виктором Ющенко производилась не с сильных позиций, а со слабых позиций. Все, что он делал в этой области, кроме действительно каких-то важных моментов, таких, как сохранение наследия Трипольской культуры, строительство некоторых музеев, восстановление Батурина, Чигирина – это, несомненно, очень важно. Хотя некоторые историки говорят, что там было много ошибок чисто исторических. Но неважно. Это действительно то благое дело, которое он сделал. Но логика развития украинской идентичности при Викторе Ющенко, идентичности Украины как «антироссии» - эта логика ущербна.

На какой-то период ценности, к которым апеллировал Виктор Ющенко, для очень большой части украинского общества будут дискредитированы, благодаря ему и благодаря его неадекватной политике. Потому что действительно на западе Украины, в центре украинская идентичность в любом из своих трех проявлениях есть и все, она вне конкуренции. В Крыму, на юго-востоке Украины украинская идентичность имеет жестких конкурентов, потому украинская идентичность должна быть конкурентоспособной. Виктор Ющенко проповедовал украинскую идентичность в неконкурентоспособном варианте.



Читатель сайта «Главред» Свидомый: Результаты президентских выборов - это далеко не уроки, а чистой воды плагиат западных технологий воровских и секстанских структур.



Андрей Окара: Наверное, любые предвыборные технологии берут начало с Запада, прежде всего, с американской избирательной системы и с американской теории PR. Поэтому они все западные.



Денис Кирюхин: Они в какой-то мере универсальные, придуманные на Западе. Но я бы отметил постепенное превращение политического процесса, скорее, в шоу, в какое-то клиповое однозначное, односложное положение. Это общая тенденция политических мероприятий.



Андрей Окара: В чем принципиальное отличие? В том, что на Западе рекламная кампания иллюстрирует борьбу идей, а в Украине получилось, что идеи не борются, а борются только фантики. То есть на Западе все же эти фантики, все изобразительные средства изобразительные не только визуально. Вся эта реклама служит раскрытию смыслов. А здесь смыслы не борются, борются только внешние фантики.



Читательница сайта «Главред» Татьяна: Большая просьба ко всем экспертам ответить на вопрос. Состоялись бы выборы президента в 2010 году, если бы не было досрочных выборов в Верховную Раду в 2007 году, и тогдашняя антикризисная коалиция довела свое количество до 300 депутатов? Ведь в этом случае они могли бы проголосовать не только за импичмент Ющенку, но и за упразднение поста президента.



Денис Кирюхин: Я думаю, за пять лет президентства Ющенко такая угроза возникала дважды. Первый раз угроза для Ющенко была сорвана досрочными парламентскими выборами. Вторая – это переговоры о создании коалиции между БЮТ и Партией регионов. Если бы тогда та коалиция была создана, конечно, я думаю, единственной ее целью было бы форматирование политического пространства, тогда бы эти выборы не состоялись.



Читатель сайта «Главред» MN: Вопрос для всех. Не кажется ли вам, что Россия наступила на одни и те же грабли, что и 5 лет тому назад, поздравив преждевременно Януковича? Только тогда это был Путин, теперь Медведев? Ведь ни у кого нет сомнения, что Юля так просто не сдастся. А то, что были фальсификации, ясно и к бабке не ходи. Вряд ли кто поверит, что 92% донецких отдали свой голос за Януковича.



Андрей Окара: Если я правильно помню, Дмитрий Анатольевич поздравил Януковича не с победой на выборах, а с окончанием выборов. Понятно, что логика тандема Путин-Медведев такова, что Путину легче найти общий язык с Тимошенко, а Медведеву с Януковичем, исходя из длительной истории отношений четырех политиков современности.

Мне кажется, что все-таки наши политики и наши политологи сделали определенные выводы из 2004 года. И сейчас в России, во-первых, есть представление о том, что логика развития Украины зависит, прежде всего, от самой Украины, что никаких пророссийских политиков в Украине не бывает, что все украинские политики - проукраинские, только немного разные форматы этой проукраинскости.

Еще очень важный вывод, который сделала наша российская политическая элита, заключается в том, что кто бы ни стал президентом, официальная власть, то есть Кремль, или Кремль-Белый дом будут поддерживать отношения не только с официальной украинской властью, а также и с оппозицией. То есть «divide et impera» - «разделяй и властвуй». Вот эта логика уже у нас осмысленна, и она будет применяться вне зависимости от того, кто станет президентом. Будут стараться таким образом регулировать украинский политический процесс.



Денис Кирюхин: Я согласен с коллегой, что Россия вынесла уроки из 2004 года. Действительно, Медведев не поздравлял Януковича с победой.

Главный вывод, который действительно сделала Россия - и это мы видим с ее позиции на этих выборах - это то, что она перестала делать ставку на личности, а сделала ставку на собственные интересы. Вот эта смена вектора принципиально показывает, что она готова работать с новым президентом, с новым главным оппозиционером. Ей в данном случае все равно, кто - у нее задача реализовывать собственные интересы, создавать в принципе объективные условия для того, чтобы продвигать собственные интересы в Украине. Все. Вне зависимости от того, кто занимает эту должность. С кем работать комфортно - с кем-то более, с кем-то менее. Но той кардинальной ошибки, которая была сделана в 2004 году - и в принципе, на этом строилась вся политика 2004 года, - работа с элитой, с конкретным человеком, игнорирование контрэлит – этого уже нет, Россия сделала выводы.



Андрей Окара: Виктор Ющенко, в том понимании, как его воспринимали в России, был недиалогоспособен с точки зрения российской элиты. Хотя тут уже сложно сказать, кто является главной причиной отсутствия российско-украинского диалога. Но для подавляющего большинства того, что в России называется политическим классом, в Украине – политикумом, то, что Ющенко просто уходит с первых ролей украинской политики – это большое эмоциональное облегчение.