Расклады Рады

Вопрос дня – кто, с кем и когда создаст новую коалицию.

На первом после второго тура выборов заседании парламента особое внимание на происходящее в сессионном зале мало кто обращал – рассматриваемые там вопросы в массе своей были, по выражению одного из нардепов, «бабла не несущие», а потому – неинтересные.

Гораздо интереснее было в кулуарах здания «под куполом» - там вовсю обсуждали важнейший вопрос – формирование новой коалиции и смену правительства. Пообщавшись с представителями самых разных политических сил и группировок, «Главред» пришел к выводу, что определяющей для политической карты страны на будущее будет цена, которую фракция НУНС потребует у «регионалов» за вступление с ними в коалицию.

В том, что дни действующей коалиции в составе БЮТ, НУНС и Блока Литвина сочтены, уже не сомневается почти никто, а вот что придет ей на смену – вопрос весьма спорный. Напомним, по действующему законодательству формировать коалицию могут лишь депутатские фракции, количество которых в Раде является константой независимо от внутрифракционных расколов, и даже если к победителям поодиночке прибегут отдельные депутаты, сформировать коалицию они все же не смогут. В свою очередь, лишь коалиция (а не парламент в целом) наделена правом представлять Президенту кандидатуру премьер-министра. Учитывая, что БЮТ оформлять союз с ПР пока явно не намерен, соратникам Януковича остается надеяться на другие фракции, в первую очередь, на НУНС – ведь ПР совместно с коммунистами и «литвиновцами» имеет лишь 219 голосов. Для того, чтобы НУНС влилась в коалицию, голосов всей фракции не надо – достаточно внутрифракционного большинства в 36 нардепов.

Но даже с этим относительно небольших количеством депутатов, которых «регионалам» надо перетянуть на свою сторону, у них возникают серьезные проблемы – несмотря на бравурные заявления одного из видных соратников Януковича о том, что «нам скоро дверь надо будет менять, а то сломается под напором желающих к нам присоединиться нунсовцев.

Причина этого проста – члены «помаранчевой» фракции действуют в полном соответствии с выведенным русским писателем Виктором Пелевиным правилом: «Продавать самое святое и высокое надо как можно дороже, потому что потом торговать будет уже нечем». И нунсовцы сейчас вовсю набивают себе цену, заявляя «на камеру», что в коалицию с «регионалами» они не пойдут, а те, мол, даже ничего пока им не предлагают. «Все, что «регионалы» заявляют о переговорах, – это их фантазии. Они выдают желаемое за действительное», - говорит член группы «За Украину!» Андрей Парубий. В свою очередь, соратники Виктора Балоги из «Единого центра» факт неофициальных переговоров признают: «Официальными эти переговоры назвать нельзя, но разговоры ведутся», - сообщил журналистам депутат Михаил Полянчич. Более того, по словам одного из сведущих в кулуарных делах нардепа, «регионалы» в последнее время предпочитают «выходить» на «заукраинцев» напрямую, минуя Президента, а между Виктором Ющенко и его соратниками в Раде недавно пробежала черная кошка.

Чего именно требуют нунсовцы в обмен на свою поддержку? Об этом открыто они не признаются. Если же верить блуждающим в кулуарам слухам, претензии распространяются на должность премьер-министра вкупе с гуманитарным блоком правительства, а также (для «национал-патриотов» из НУНС) – отказ от курса на введение русского языка вторым государственным, «дегероизации» Бандеры и так далее. Если гуманитарный блок ПР вполне может отдать на откуп своим теоретическим соратникам («не под запись» отдельные «регионалы» в этом признаются), то должность премьера кому-то отдадут вряд ли.

Таким образом, «в расклад» может быть включена должность спикера – о претензиях лидера «заукраинцев» Вячеслава Кириленко на эту должность в кулуарах Рады говорят не первый день.

В таком случае в коалиционные торги прямо включается фракция Блока Литвина, в первую очередь сам спикер – покидать свой пост он явно не хочет. Играя на опережение, сегодня глава фракции БЛ Игорь Шаров уже объявил о готовности «литвиновцев» подставить «регионалам» свое плечо. «Если к нам поступит соответствующее предложение от ПР, мы этот вопрос будем рассматривать конструктивно», - сообщил он. «Так вы будете вступать в новую коалицию?» - журналисты требовали прямого ответа. «Это, вероятно, означает, - Шаров сделал паузу и наконец выдавил из себя, - да».

Что касается другой «малой фракции» - коммунистов – они уже заявили о своей готовности вступать в союз с ПР, естественно, «при условии выполнения нашими партнерами ряда программных требований КПУ». «Я думаю, что мы вступим, даже туда, куда вступать не стоит», - смеясь, сказал в кулуарах один из нардепов от КПУ. Впрочем, если коалиция между ПР и НУНС все-таки состоится, Компартии официально вступать в нее не обязательно. Так или иначе, во фракции НУНС найдется минимум пара десятков «недовольных», которые голосовать за решение коалиции не будут – тогда коммунисты вполне смогут дать необходимые голоса, хотя бы в обмен на сохранение рассеянных по разным должностям в исполнительной власти ставленников КПУ на своих постах.

Но новая коалиция может состояться лишь тогда, когда будет достигнута определенность с кандидатурой премьера – «регионалы» в неофициальных беседах утверждали, что не дадут действующему премьеру долго носить приставку «и.о.».

А ситуация вокруг должности будущего главы правительства представляется не менее запутанной, чем расклады вокруг новой коалиции. Пройдясь по кулуарам парламента, «Главред» собрал целый список мнений, предположений и слухов по этому поводу. Так, среди возможных кандидатур называют Николая Азарова, Бориса Колесникова, Юрия Бойко, братьев Клюевых, Юрия Еханурова и Арсения Яценюка.

Наиболее серьезные позиции, судя по настроениям и разговорам в парламенте, у трех кандидатов: Азарова, Колесникова и Бойко, при этом Николай Янович имеет самые большие шансы. Против его назначения активно выступает «группа Колесникова», со стороны которой неоднократно доводилось слышать довольно резкие слова в адрес Азарова.

В любом случае, торги продолжаются – а по непонятно откуда взявшимся слухам, датой создания новой коалиции «назначен» ближайший четверг.

