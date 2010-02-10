Диалектика финала

Результаты президентских выборов позволяют утверждать, что Виктор Янукович и Юлия Тимошенко в ближайшее время останутся ведущими персонажами украинской политики.

Им необходима модернизация политической практики, в противном случае финалистов президентской гонки ожидает скорое увядание.



Президентские выборы 2010 года стали не только крахом иллюзий и перезагрузкой страны. На этот раз изменился и формат противостояния: на смену масштабным общественным ожиданиям пришли апатия и экономический кризис. Противники по финалу президентской гонки были достойны друг друга: лидеры мощных политических сил, обладающие опытом работы в качестве премьера, бросили на победу немалые ресурсы. Выигрыш Виктора Януковича в сложившейся ситуации не выглядит триумфом, ему еще предстоит непростой процесс осмысления объемов своих полномочий и способности их реализовывать.



Горе победителю



Начнем с главного – у новоизбранного главы государства, независимо от того, когда пройдет инаугурация, не будет традиционных ста дней на раскачку. Он получит не только разбалансированную систему государственного управления, практически пустую казну, но и груз социальных проблем. Отложить выполнение закона о повышении социальных стандартов невозможно, зато вполне реально ввести мораторий на подобные шаги, как минимум, до конца года. Взвешенный политик на волне популярности (благо Янукович несколько лет возглавляет рейтинг популярности) мог бы инициировать реформы, способные восстановить благосостояние страны. Это не только возвращение СЭЗ и ТПР в Донбассе и других «привилегированных» регионах, но и льготы малому и среднему бизнесу. Понятно, что Сергею Тигипко и Арсению Яценюку будет непросто (и политически невыгодно) искать место в команде Януковича, зато политический «роман» с Виктором Ющенко после реванша Виктора Федоровича может завязаться.



Виктору Януковичу предстоит сформировать собственную властную команду, пройдя между Сциллой партийных интересов и Харибдой общественного мнения. Способность адекватно разделить «властный пирог», не обделив однопартийцев и привлекая новых соратников – великое искусство. Владеет ли им Янукович, страна узнает довольно быстро. Кстати говоря, лидеру Партии регионов хорошо было бы определиться с преемником на этом посту. На постсоветском пространстве и в Украине в частности эксперименты с партией власти зачастую заканчиваются плачевно: она выдыхается, становится подвержена внутренним конфликтам, перестает играть роль эффективной опоры главы государства. Правда, политическая ревность может не позволить Виктору Федоровичу пойти на разумные компромиссы по этому вопросу.



Непреодоление 50-процентного голосования на выборах 7 февраля делает Януковича заложником неполной легитимности в глазах общественного мнения. Это означает, что новоизбранному президенту придется вести диалог со своими критиками, не срываясь при этом на крик. И было бы неплохо, чтобы рупором Виктора Федоровича была не только Анна Герман, но и другие представители команды, способные находить язык с разными прослойками украинской элиты.



Виктор Янукович успел пообещать создание газотранспортного консорциума на равных условиях с Россией и Европейским Союзом. Стоит напомнить, что в марте 2009 года представителями Украины и ЕС была подписана Декларация о модернизации украинской ГТС. С ней Януковичу следует считаться, и если он хочет добиться создания консорциума, следует понимать, что союзники в деле обеспечения энергетической безопасности Украины могут быть не только в Москве, но и Брюсселе. В противном случае Виктора Федоровича может погубить «скромное обаяние» «Газпрома».



Основная задача, стоящая сегодня перед Януковичем – доказать стране, что его поражение пятилетней давности было ошибкой. Условия для работы на Банковой сегодня куда менее комфортные, чем в начале 2005-го, и лидеру «регионалов» придется приложить немало усилий для сохранения популярности. Виктору Федоровичу предстоит убедить миллионы украинцев в том, что он достоин стоять у властного штурвала, в противном случае его политические перспективы окажутся безрадостными.



Перспективы побежденного



Юлия Тимошенко не только убедилась, что стартовать в президентской гонке лучше с поста лидера оппозиции, который сегодня практически принадлежит ей. Намерения Виктора Ющенко продолжить карьеру на национал-демократическом фланге, готовность Сергея Тигипко стать конструктивным оппозиционером и заявленное стремление Арсения Яценюка возглавить оппозицию Януковичу вряд ли смогут помешать лидеру БЮТ. По праву финалиста президентской гонки и обладателя мощной парламентской фракции она попытается превратить вышеупомянутых политиков либо в оппонентов, либо в младших политических партнеров. Юлия Владимировна не станет задерживаться в премьерском кресле: ей куда выгоднее стать верховной жрицей культа критиков неконструктивной власти, устилающей ей путь на вершину Олимпа.



Очевидно, что Тимошенко постарается заполучить необходимую статусную площадку. Как вариант – кресло киевского мэра, зашатавшееся на столичном гололеде. «Регионалы» могут попытаться отстоять Черновецкого, но вряд ли достигнут успеха в этом вопросе. Безусловно, БЮТ организует фронтальное наступление во время местных выборов – Юлии Владимировне необходима поддержка для продолжения политической борьбы. Кстати говоря, именно период между завершением местной кампании и началом местных выборов станет периодом очищения рядов «сердечников». Кто-то предпочтет работать с Януковичем, кто-то будет оттерт более эффективными соратниками Юлии Владимировны. Ее окружение сегодня излишне раздуто, от чего страдает эффективность и скорость принятия решений. Не исключено, что БЮТ рискнет пойти на досрочные парламентские выборы, заранее разменяв свою готовность пойти на сокращение фракции на обещания премьерского портфеля для Тимошенко.



Еще одним приоритетом политической деятельности лидера БЮТ могут стать международные контакты. Ей придется доказывать, что ее радушно принимают в Москве и европейских столицах не только в качестве премьера, но и на посту лидера оппозиции. Умение вызывать симпатию на Западе и не провоцировать негатив на Востоке для нацеленного на перспективу политика может пригодиться.



В любом случае в качестве лидера оппозиции Леди Ю будет действовать эффективно – эта ниша хорошо изучена лидером БЮТ, а Виктор Янукович является для нее привычной мишенью, на которую легко обрушивать град критических стрел. Сама жизнь заставит Юлию Владимировну отказаться от непонятного избирателям солидаризма в пользу более внятной идеологии, поскольку конкурировать с властью исключительно на громких обещаниях будет сложно. Если в России особенностью политической системы называют тандемократию, то Украина может стать примером уравновешивания властных амбиций масштабом влияния оппозиции. Для этого Юлии Владимировне нужно не отдавать инициативу – а это она умеет.