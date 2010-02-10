Глава КИУ об основаниях для обжалования результатов выборов

11 февраля в «Главреде» состоялась пресс-конференция председателя правления Комитета избирателей Украины Александра Черненко на тему: «Основания для обжалования результатов выборов президента Украины».



«Главред»: Різниця між результатами Віктора Януковича і Юлії Тимошенко склала 3,52%. Як ви думаєте, яким чином Юлія Володимирівна зможе відбити ці відсотки?



Олександр Черненко: Дякую «Главреду», що запросив і дав можливість поділитися своїми міркуваннями. Тут питання йде не стільки про те, як відбити відсотки. Відбити відсотки можна лише скасувавши результати виборів або взагалі визнавши вибори недійсними на певній кількості дільниць. Відповідно, щоб ці результати не пішли в загальний залік.

Якщо ми говоримо про 700 із зайвим тисяч або 800 тисяч виборців розриву, ми виходимо з того, що середня кількість людей на дільницях 1,5, максимум 2 тисячі, а є дільниці і поменше. Якщо виходити з того, що 1,5 тисячі середня кількість людей на дільниці, то дуже легко 700 тисяч поділити на 1,5 - це буде майже 500 дільниць. Але давайте не забувати - навіть на цих дільницях не всі голосували за Януковича, є люди, які голосували за Тимошенко. Тобто, якщо ми визнаємо в цілому по дільниці вибори недійсними, то втрачає не лише Янукович. В тих регіонах, де він користується більшою підтримкою, там очевидно скасування виборів на дільниці більше на користь Тимошенко.

Але я би вже не зовсім піднімав цю тему, тому що вона була актуальна ще в понеділок-вівторок. Тому що закон дуже чітко каже: результати виборів на дільниці скасовуються або самою дільничною комісією, якщо є певне зловживання, а в суд подати позовну заяву можна не пізніше, ніж через два дні після скоєння правопорушення. Якщо ми говоримо про правопорушення, які були в неділю, то такі заяви треба було подавати не пізніше вівторка. Якщо ми говоримо про підрахунок голосів, умовно, рішення і протокол були підписані в ніч, і фактично це вже був понеділок, два дні додаємо – це середа. Сьогодні у нас вже четвер.

Наскільки мені відомо, оскарження результатів виборів по дільницях були, позовні заяви подані, їх подано кілька десятків, більшість з них вже відхилена, тому говорити про оскарження виборів на дільницях уже не доводиться. Деякі факти вже є - відомо, що на одній дільниці ще в день виборів сама комісія скасувала результати, це була маленька дільниця у лікарні - 80 виборців, - тому це ні на що не впливає.

Зараз, очевидно, юридичний департамент штабу Тимошенко працює над оскарженням результатів виборів в цілому - тих, які офіційно ще не підведені, але з дня на день ми чекаємо рішення Центральної виборчої комісії.

Відразу зазначу, що оскаржити вибори на дільниці або в окрузі набагато легше, тому що там є певна кількість виборців, є певна кількість зловживань, і очевидно, вплинули ці зловживання чи ні на загальний результат. Коли ми говоримо про оскарження виборів в цілому по Україні, яку б доказову базу не давав кандидат… згадаємо 2004 рік, ми не можемо з чіткістю, з точністю до одного голосу порахувати, вплинуло це чи ні. Тому коли ми говоримо про оскарження загальних результатів виборів, тут, швидше, йдеться про системні, масштабні значні порушення, які теоретично могли б вплинути на результат. Тому з правової точки зору чітко сказати, що таке системні і що таке масштабні порушення, дуже важко. Будь-яке рішення по скасуванню загальних результатів виборів, якщо таке рішення буде, воно буде більш політико-правове, тому що тут суддям, чесно кажучи, треба буде «на око» зрозуміти, чи порушення вплинули на результат, чи ні. Це щодо можливості.

Щодо процедури. Як це робиться? Треба дочекатися офіційного рішення Центральної виборчої комісії щодо підведення підсумків виборів і протоколу Центральної виборчої комісії щодо підсумків виборів президента України. Коли цей протокол буде проголосований, прийнятий комісією, є п’ять днів на підготовку позовної заяви і два дні для того, щоб колегія суддів, яка складається з 55 суддів, протягом двох днів винесла рішення: чи та позовна заява, та доказова, мотиваційна база є достатньою, щоб вплинути і визнати результат недійснім, чи ні. Тобто це рішення приймає не один суддя, не два, це, власне, колегія суддів, тому і дуже стислий термін розгляду.

Підстав для того, щоб скасувати вибори в цілому, ми не бачимо, дійсно не бачимо глобальних, системних порушень. Що скажуть судді Вищого адміністративного суду, якщо буде відповідне звернення, бо зараз ми чуємо тільки заяви, що воно буде?

До речі, я б хотів закликати політиків і суддів. Ми пам’ятаємо 2004 рік, коли засідання Верховного суду транслювалося в прямому ефірі. Було б добрим жестом і з боку політиків, і з боку суддів, щоб розгляд справи у Вищому адміністративному суді по оскарженню результатів виборів президента, якщо такий розгляд буде, так само демонструвався в прямому ефірі. З одного боку, ми б бачили, наскільки дійсно вмотивовані, наскільки доказові факти. З іншого боку, ми б бачили реакцію суддів. Ми б бачили, що немає ніяких кулуарних домовленостей, немає якихось підкупів, що йдуть дебати в прямому ефірі, я маю на увазі в суді. Я думаю, що для країни, для демократії це було б дуже й дуже корисно. Але, знову ж таки, закон цього не зобов’язує, це, скоріше, політична воля самих учасників цього судового процесу.

Скажу відверто свою експертну оцінку - я не бачу дуже великих перспектив у позитивному рішенні Вищого адміністративного суду по оскарженню результатів. Тому що, якби ми говорили про системні порушення, ми б їх бачили. Якщо будуть говорити про те, що виборців підвозили, знову ж таки, якщо це не супроводжувалося агітацією, то це не є порушенням. Чи була там агітація чи ні, наразі невідомо, там же не їздили спостерігачі, члени комісій. Можливо, певні факти агітації будуть зафіксовані. Ми знаємо, що зараз ведеться відповідна робота з виборцями, з водіями, які возили цих виборців на дільниці. Поки що я не бачу наявної доказової бази. Подивимося.

Але якщо давати оцінку чисто політично, то, безперечно, я дуже втішений, я аплодую команді Юлії Тимошенко за те, що ні в ніч голосування, ні в понеділок - наступний день після виборів - не було жодних деструктивних закликів, не було закликів щось захоплювати, оголошувати себе президентом і т.д. Бо давайте будемо відверті, такі побоювання, такі прогнози були. Те, що цього не сталося, означає, що Україна все-таки демократична держава. Не подобається рішення ЦВК? Йдемо в суд, оскаржуємо, але ведемо дискусію в юридичній площині без жодного морального, психологічного тиску. І те, що зараз деякі депутати збираються ночувати або в ЦВК, або в приміщення суду, як з одної, так і з іншої сторони, я вважаю, що не треба цього робити. Гроші люблять тишу, так само право любить тишу. Головне - це перші дні, за які ми дуже переживали.



«Главред»: Що ви можете сказати про якість списків виборців? Наскільки їхній стан вплинув на загальний результат виборів?



Олександр Черненко: Тут є кілька складових. Списки виборців прогнозовано були погані. Вони прогнозовано були погані на перший тур. Перед першим туром і під час голосування в першому турі була внесена значна кількість змін, але чомусь так сталося, що деяка частина цих змін була врахована в голосування другого туру, а частина… люди внесли себе в перший тур в списки, приходять на другий тур спокійними, і знову себе не знаходять.

Але тут немає ніякого злого умислу. Це, власне, загальна проблема відповідального ставлення до формування списків. Від неякісних списків постраждали виборці обох кандидатів, тому що списки були погані як на заході, так і на сході. Людина себе не знайшла в списку - теоретично порушене конституційне право на волевиявлення. Але ця людина може йти і добиватися в судах своїх прав.

Як це вплинуло на результат? Ніяк. Очевидно, якби людина проголосувала, то результат би дещо змінився. Але це не якісь спеціальні свідомі дії, щоб не дати цій людині проголосувати.

Зараз збираються оскаржувати те, що комісії на дільницях вносили у списки виборців своїм рішенням, і це було масово. Але, на жаль, тут ми стали заручниками, коли закон каже одне, але каже нечітко, тобто, кілька статей закону суперечать одна одній. Роз’яснення ЦВК кажуть ще щось, потім це оскаржується судом, а Апеляційний суд оскаржує іншу постанову суду. І це протягом кількох днів, коли члени комісії просто не знають, як їм діяти щодо включення виборців у списки, щодо того, скільки людей має йти голосувати з мобільною скринькою на дому. За один день було три рішення - одне ЦВК і два суду - ці рішення приймалися тут, і до комісії навіть не доходили. Комісії на свій розсуд проводили це голосування.

Тому, безперечно, формальне порушення процедури ми бачили багато де, і щодо включення у списки, щодо голосування на дому. Але я б тут розділяв, власне, порушення процедури, яке формально є порушенням, його треба оскаржити, і вплив на волевиявлення або викривлення волевиявлення, коли голосують за одного, а в результаті виходить за іншого. Це вже називається фальсифікація, це вже називається викривлення волевиявлення, якщо порушується процедура. В таких законодавчих умовах її просто неможливо не порушити.

Я привожу такий трохи кумедний приклад. Коли мене питають, чи були фальсифікації, чи були порушення, я кажу: давайте розрізняти порушення і фальсифікації. Чернівецька область, Буковина, сільська дільниця, все нормально, приходить виборець, просить бюлетень, йде в кабінку голосувати, виходить, каже: «ой, я випадково поставив навпроти Януковича, я, взагалі, хотів проголосувати за Тимошенко». По закону, якщо виборець помилився, член комісії один раз може дати йому чистий бюлетень, згідно його заяви, але той, неправильно використаний, зразу погасити, обрізавши куточок, і скласти відповідний акт. Тоді виборець голосує за того, за кого він хоче.

Виборець каже: я помилився. Голова комісії каже: без проблем, давай я тобі поміняю, навіть заяву не треба писати. Дає чистий бюлетень. Бюлетень за Януковича кладе біля себе. Спостерігачі кажуть, що він має цей бюлетень погасити. Голова комісії: «Я не буду його гасити, зараз вже йде Микола, я точно знаю, що він за Януковича, я йому дам, він проголосує».

Формальне порушення процедури є, тому що все не так, як в законі. І правильно зробили спостерігачі, що примусили погасити, написали скаргу і т.д. Але чи це є викривлення? Микола і так за Януковича. Бюлетень псувати?

Власне, таких процедурних проблем було дуже багато, і, на жаль, вони дуже часто носили об’єктивний характер. Дуже-таки простий приклад щодо виявлення масштабів можливих фальсифікацій. Тут дійсно була повна мобілізація виборців і підвіз виборців як з одного боку, так і з іншого. Тому що в Донецькій області явка 76%, і в Львівській області – рівно 76%. І там, і там була повна мобілізація виборців. Але давайте згадаємо 2004 рік, другий тур. В Донецькій області явка склала 96% виборців, тоді була повна мобілізація і зараз повна мобілізація, але зараз 76%, тоді – 96%. Де тоді взялося 20%? Правильно – домалювали. Зараз те, що явка десь в межах норми - це є ще одним невеликим свідченням того, що все-таки великих фальсифікацій не було.



Читательница сайта «Главред» Анна: Если в суде будут доказаны факты фальсификации, будут перевыборы или третий тур? При какой доле таких решений возможен такой вариант?



Олександр Черненко: Дуже важко сказати, тому що жоден закон не знає такого поняття, як третій тур - є голосування, є повторне голосування. Третій тур 2004 року – це було рішення суду. Третій тур - це було переголосування другого туру, яке було прийнято за рішенням суду, тому що суд визнав саме таку форму, таку процедуру встановлення чесних і справжніх результатів.

Що буде зараз? Я не знаю. Це може бути перерахунок на окремих дільницях, це може бути румунський варіант – тотальний перерахунок по всій країні, це може бути переголосування, хоча ймовірність його мінімальна, тому що Україна ще одних виборів не витримає - немає грошей в бюджеті, і народ не зрозуміє. Тут м’яч на боці суду, як він визнає за потрібне, якщо буде бачити фальсифікації - це виключно компетенція суду.

Ми можемо лише припускати. З точки зору моїх експертних оцінок, відчуття, інтуїції – третього туру не буде. Перерахунок голосів можливий. Але я не думаю, що він на щось кардинально вплине. Треба дивитися, з якими скаргами і заявами скаржник буде апелювати. Якщо він буде апелювати на незаконне включення у списки, то зараз ці всі списки є, і піди розберися, хто включений законно, хто незаконно, тому що відповідні рішення комісії приймали. Тому поживемо-побачимо, але щось мені підказує, що третього туру не буде.



Запитання із залу: Процедура перерахунку голосів. Наскільки вона реальна і чи вона можлива?



Олександр Черненко: В Україні все можливо і все реально, а ймовірність невелика. Тим більше, мені здається що перерахунок нічого не дасть. Який сенс перерахунку? Порахували голоси на дільниці, зробили протокол, спостерігачам – і від одного кандидата, і від іншого – видали примірники протоколу, завірили. Оригінал протоколу поїхав в окружну виборчу комісію, потім у ЦВК. Ми заходимо на сайт ЦВК, де всі ці дані є, і дивимося, чи співпадають вони з даними протоколів, які нам видали на руки. Якщо співпадають – перераховуй, не перераховуй, воно буде так. Якщо не співпадає – ідемо на цю дільницю і там перераховуємо.

Знаменита дільниця в Керчі, яку Турчинов вчора розпіарив. Там дійсно було неспівпадіння загальних даних і даних протоколу. Провели перерахунок – побачили зловживання.

Зараз треба перерахунок заради перерахунку. Кожен окружний штаб нехай збере протоколи і людина день посидить на сайті ЦВК і просто подивиться, наскільки ці протоколи збігаються з тими. Як тільки бачать найменше відхилення – перераховують без питань.

А перерахунок просто… В ЦВК везуть не бюлетені – в ЦВК везуть протоколи і конкретні цифри. Якщо десь є неспівпадіння, треба перераховувати, щоб встановити, яка цифра справжня: та, що прийшла в ЦВК, чи та, що була на дільниці. Але якби це було масово, очевидно, це було б усім видно.

Бюлетені і протоколи зберігаються в архівах десять і більше років. Ми пам’ятаємо 2004 рік, коли розпаковували пачки з бюлетенями, а там виявлялися газети – це інша історія. Але всі бюлетені зберігаються в районних архівах під замком.



Запитання із залу: Куди ділася Тимошенко?



Олександр Черненко: (сміється) Я ж не працюю у неї.

По-людськи, психологічно я дуже можу її зрозуміти. По-друге, дійсно, зараз приймаються рішення, як далі жити в тих умовах, що є, в тому числі і по оскарженню. Я повторюся: дуже добре, що в перші дні ми не почули від Тимошенко жодних радикальних закликів. Я вважаю, що це той випадок, коли краще, якщо Юлія Володимирівна десь дінеться.



Запитання із залу: Можна сказати, що своїм мовчанням вона підтверджує свою поразку?



Олександр Черненко: Це оціночне судження. Я спілкуюся із політиками, депутатами, штабами і я розумію, що це оскарження результатів, якщо воно буде, - це, швидше, початок нової виборчої кампанії Тимошенко, ніж завершення і спроби змінити результати кампанії, що була.

З цієї точки зору це абсолютно логічно. Уявіть, що таке для виборця Тимошенко, яка здалася. Тому оскарження – це певний сигнал виборцю: «я борюся, я з вами, і ми ще переможемо».

Як елемент наступної кампанії ця тактика Тимошенко по оскарженню абсолютно виправдана і логічна. Головне, щоб це не супроводжувалось певними дестабілізаційними діями.



Читачка сайту «Главред» Татьяна: Почему КИУ не проявляет заинтересованности в установлении честного результата и не помогает Тимошенко добиться справедливости? По логике - это и есть прямая обязанность Комитета. Складывается впечатление, что после назначения Попова в Секретариат Президента Комитет стал закрывать глаза на фальсификации на выборах. Я, как избиратель, не довольна такой позицией нашего Комитета. Получается, что это Комитет Защиты Викторов.



Олександр Черненко: В питанні є протиріччя: нам треба встановлювати законність чи допомагати Тимошенко? Це не завжди одне й те саме.

Дійсно, наша оцінка була публічна, офіційна. Повторюсь – ці вибори – це крок назад у порівнянні з виборами 2006-2007 років. Але, безперечно, є прогрес у порівнянні з 2004 роком. Всі ті порушення і зловживання, які були, були процедурними. Десь був підкуп виборців, але він не був масовим. В тих умовах, коли закон був недосконалим, інакше вибори провести, як вони пройшли, їх просто було нереально.

А те, що Комітет виборців – це комітет двох Вікторів – тоді давайте туди запишемо і ОБСЄ, Раду Європи і інші міжнародні місії, які, виявляється, працювали на двох Вікторів.

Наші оцінки збіглися, причому, зазначу, що оцінки місій міжнародних спостерігачів виглядали дещо більш дипломатичними. Наша оцінка була різкішою.

Я розумію по-людськи людину, в якої є свої емоції, є своє бачення ситуації, але є і об’єктивна реальність.



Запитання із залу: Назвіть найбільші проблеми цих виборів.



Олександр Черненко: Закон і спроби його зміни – це проблема. Друге – Центральна виборча комісія, яка дуже часто діяла політично заангажовано. Третє – особливо між першим і другим туром ми бачили більшу частку того, що називається адмінресурсом виборів. Якщо перед першим туром такі факти були, але було багато кандидатів, був баланс адмінресурсів, то між турами і чиновники, і просто керівники приватних і державних підприємств чітко визначились, хто за кого, і фактів тиску і використання адмінресурсу було більше, ніж, скажімо, у 2006-2007 роках. І ситуація в комісіях, де дві половини комісії один з одним не розмовляли, коли була конфліктність, коли відмовлялися підводити підсумки, підписувати протоколи. Ясно, що це не красить наші вибори.

П’ятибальна система для мене ближча, ніж дванадцятибальна. Якщо давати оцінку демократичності наших виборів, я би поставив «четвірку» - тверджу, але «четвірку». Якщо згадати вибори 2006 року, це була «п’ятірка». А взагалі хочеться, щоб наступні вибори пройшли на оцінку «п’ять з плюсом», але для цього, звичайно, треба мати досконале законодавство, політичну волю учасників виборів на виконання цього законодавства, а не на намагання його якось обійти і виборця – свідомого, активного, - який не буде боятися захищати свої права.

На цих виборах у нас с законом були проблеми, з політичною волею було ще гірше, але виборці активно проголосували. Я вважаю, офіційні результати, можливо, не зовсім точно, але все-таки зафіксували волевиявлення громадян України.



Запитання із залу: Чому у день виборів не припинялася агітація?



Олександр Черненко: Мені доводиться досить часто відповідати на це запитання. Я вважаю, це питання багато в чому роздуте. Агітація у день голосування завжди є. Хтось забуває зняти агітацію у день виборів, хтось, навпаки, у день виборів вішає агітацію на конкурента, щоб потім його звинуватити.

Щодо агітації за Януковича – очевидно, що це робилося його штабом. Але це не носить формальних ознак агітації, хоча всі ми розуміємо, що це є агітація.

Чи це вплинуло на результат? Ні.

Якщо оскаржувати результати виборів лише тому, що є якась агітація у день виборів, тоді треба відміняти всі вибори, починаючи з 1994 року. Взагалі, дуже багато анахронізмів у нас у законі і дуже багато обмежень. В Європі кожна партія у день голосування стоїть перед дільницями і роздає значки, роздає прапорці – «голосуйте за нас, тому що ми кращі!». Це нормальна європейська практика. Те ж саме – відвіз виборців. В Європі кожна партія привозить своїх виборців, і там нікому в голову не приходить вставляти виборцю пальці в двері, викручувати руки – «якщо не проголосуєш, матимеш проблеми».

Українське законодавство дуже суворе, в ньому дуже багато обмежень. Я не бачу, щоб агітація у день голосування могла якось вплинути на результат.



Читач сайту «Главред» Алексей (Ukraine, Kiev): Я не могу понять почему шум вокруг избирательного процесса поднимается так поздно. На каждом участке есть представители кандидатов. Они должны контролировать каждый этап процесса и "бить в колокола" при первом же намёке на нарушение. Как могут появиться подписанные членами комиссий протоколы с неверными цифрами? Куда все смотрят? Наша общая беда, что ни кто в стране не делает своё дело честно до конца. Зато потом до конца своих дней ищет оправдания своей халатности.



Олександр Черненко: У питанні, власне, є відповідь. Якби ми бачили масштабні, масові фальсифікації, які були у 2004 році – там же не просто підвозили виборців. Вони були з відкріпними талонами, так званими «печенями», їздили від дільниці до дільниці. Це було очевидно. Коли голосування на дому сягало 20% - це було очевидно, ми розуміли, що в Україні робиться щось неймовірне. Ми не розуміли масштабу, ми не могли порахувати, скільки це в кількісному вимірі, але ми бачили, що діється щось не те.

Зараз інформація, яка надходить, одинична. Дуже часто самі ці порушення провокувалися навмисне.

Правильно сказано: у всіх є протоколи на руках – беріть і порівнюйте, все гласно і відкрито. Якби були значні проблеми, я думаю, уже б у ніч підрахунку ми про це б заявили.



Читачка сайту «Главред» Анна (Ukraine, Kiev): Почему регионалы так уверены, что несмотря на заявления о фальсификациях, все равно выборы легитимны?



Олександр Черненко: Я не знаю за регіоналів. Я скажу про те, що заяву про фальсифікації зробити важко. Шкіль сказав, що вони будуть оскаржувати результати підрахунку на тисячі дільниць. Так само можна сказати – на двох, на трьох. Окрім заяв, повинні бути факти, докази, мотивація.

На сьогодні факти є, але їх можна порахувати на пальцях двох рук, можливо, ще з ногами.



Запитання із залу: Як ви розцінюєте дії членів ЦВК, які роблять особисті заяви? Адже це колегіальний орган.



Олександр Черненко: Ми оцінювали це протягом усієї кампанії, коли ЦВК приймала абсолютно нелогічні, абсурдні і часто протиправні рішення, які оскаржувалися судами. Члени ЦВК у нас зараз більше політики, ніж чиновники, держслужбовці. Міністр може бути політичною особою, член ЦВК – ні. Вони приймали присягу на вірність народу України. З моменту присяги забудь, хто тебе делегував у ЦВК, кому ти винен своїм місцем у ЦВК. Є присяга, є закон, є Конституція.

Коли робочий день члени ЦВК починають у штабі кандидата і закінчують там же – така реальність. Я вважаю, що наша ЦВК має винести уроки з цієї кампанії. Поки що я не бачу якихось легітимних правових підстав, але морально-етичні підстави, думаю, все-таки мають бути.

Думаю, після цих виборів треба перезатвердити новий склад ЦВК. Багато тих людей, які там є, фахівці, але, на жаль, вони отримують маленьку зарплату з бюджету, а від політиків – більшу. Хоча і з бюджету не така вже й маленька, тому що член ЦВК, за рангом держслужбовця, - це міністр, а заступник голови ЦВК прирівнюється до віце-прем’єра.

Я думаю, треба робити уроки з цієї кампанії, в тому числі щодо діяльності ЦВК.



Читач сайту «Главред» Артём (Ukraine, Kiev): Почему фальсификаторы не понесли наказание в 2004 году?



Олександр Черненко: Частина понесла – я говорю про виконавців. Ніхто не сів, але умовний термін, навіть термін з відстрочкою, навіть штрафи дуже психологічно діяли на людей. Те, що ті, хто це все організовував, вийшли сухими з води – це питання риторичне. Більше скажу – просто забули. Тому що в 2006 році члени комісій пам’ятали 2004-й, пам’ятали ці кримінальні справи.

Я найменшу претензію мав би до членів дільничних, окружних виборчих комісій. В більшості своїх це люди з величезною самовіддачею. При такому законі, при таких рішеннях ЦВК дуже часто під час тиску з боку правоохоронців або керівництва вони виконували свої обов’язки. Тому я вважаю, що в тому, що вибори у нас були оцінені досить високо, велика заслуга не ЦВК, а тих комісій, які були на місцях.

А з політиків – як з гуся вода.

Тому питання риторичне. Я не думаю, що має бути якесь кримінальне переслідування. Просто треба винести уроки, щоб багато неприємних речей вже не повторювалось.