Президент как пожарный: главное – не спалиться

Отшумела избирательная кампания, перейдя в «локальные бои» под стенами Центризбиркома. Вне зависимости от того, кто будет объявлен президентом страны – Виктор Федорович или Юлия Владимировна, - сегодня политики, избиратели и страна в целом могут подумать о выводах, которые необходимо сделать из этого карнавала бессмысленных лозунгов, ничего не значащих обещаний и «отфотошопленных» картинок.

Своими выводами о произошедшем в пресс-центре «Главреда» поделились: российский политолог Андрей Окара и эксперт Центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.

К сожалению, давшие согласие на участие в пресс-конференции политологи Владимир Фесенко и Дмитрий Выдрин по не зависящим от них причинам не смогли участвовать в дискуссии и просили передать читателям «Главреда» свои извинения.



«Политические мускулы» нового президента, критика оппонента как залог проигрыша и пробуждение центральной Украины



Денис Кирюхин: «Особенность второго тура нынешней президентской избирательной кампании состоит в том, что фактически победителя - Тимошенко или Януковича – выбрала та часть украинских избирателей, которые четко продемонстрировали в первом туре, что они не приемлют ни Тимошенко, ни Януковича. Выбрали победителя и избиратели Яценюка, и Тигипко, которые уже продемонстрировали свое желание поиска нового лидера в стране».

«Еще одна особенность нынешних выборов состоит в том, что, победа в избирательной кампании еще не будет означать изменения политической системы в стране. У президента сохраняется соблазн вернуть себе полномочия, которые имел, предположим, Кучма. Пускай даже не путем изменения Конституции, но путем наращивания своих политических мускулов через парламент. То есть у президента осталось достаточно полномочий для того, чтобы попробовать сформировать собственное политическое большинство в парламенте, сформировать подконтрольное для себя правительство и тем самым получить примерно тот же объем власти, который имел когда-то Кучма.

Ситуация такова, что сегодня, очевидно, победитель для того, чтобы реализовать все свои избирательные лозунги, будет пытаться нарастить свои политические мускулы».

«Таким образом, одним из главных уроков этой избирательной кампании является то, что она в очередной раз продемонстрировала, что нам надо развивать политическую реформу. В каком направлении – это уже предмет для дискуссии в обществе и в политической среде. Такая ситуация существенно блокирует проведение системных реформ.

Еще один, на мой взгляд, любопытный момент – избирательная кампания, проводящаяся в условиях острого экономического, финансового кризиса, социального кризиса продемонстрировала, что те кандидаты, которые строили основную часть своей избирательной кампании на негативизме, на борьбе, в основном на критике своих оппонентов, - проиграли.

Подобная критика возможна в условиях хорошо развивающейся экономики - тогда мы можем позволить себе или революцию, или просто строить кампанию на требовании смены политического режима на негативизме. Сейчас в обществе созрел запрос на какой-то позитивный аспект - не просто на отрицание, а на кандидата, который бы предложил что-то позитивное.

Если посмотреть электоральную карту, особенно по первому туру, мы увидим, что, пожалуй, впервые о себе достаточно определенно заявила центральная Украина. Успех Тигипко, который в ряде регионов обогнал Тимошенко, указывает на то, что центральная Украина более умеренна, более взвешена, менее радикально настроена, менее ориентирована на вопросы, поляризирующие украинское общество. Она заявила о своем желании получить политика, который бы реализовал экономические, социальные реформы и стабилизировал социально-экономическую ситуацию в обществе. Это тоже интересный феномен этой избирательной кампании. Посмотрим, получит ли он продолжение на местных и на парламентских выборах, но это определенная заявка на свой политической голос центральной Украины».



Украинские «фактурные» политики – мечта любого режиссера, но это не политика, а конкуренция театральных коллективов



Андрей Окара: «Мне представляется, что главный итог нынешних президентских выборов – это отсутствие в Украине элиты развития, отсутствие в Украине субъекта развития. Безсубъектность – главная реальность украинского политического поля. И Юлия Тимошенко, и Виктор Янукович очень много усилий и средств положили на свою политическую борьбу, которая была очень яркой в сфере диалога биллбордов, в сфере диалога слоганов и диких животных. «ТигрЮля» - это просто шедевр биллбордного искусства.

Однако никто из этих восемнадцати человек не предложил никаких осмысленных трендов, осмысленного понимания развития Украины».

«У Макса Вебера, отца политической науки, есть известный текст, который называется «Политика как призвание и профессия». Там есть деление политических персон на политиков и государственных деятелей. Политики озабочены выборами, а государственные деятели озабочены развитием страны. Мне представляется, что в Украине очень много политиков, они все очень яркие, они все очень изобретательные, особенно в плане уничтожения публичных образов друг друга, но они абсолютно безсубъектны, они абсолютно бессодержательны в плане понимания проектной логики – что же делать с Украиной как страной, которая находится, по рейтингу британского агентства «Credit Market Analysis», на первом месте среди стран с риском дефолта.

Весь этот замечательный карнавал со слоганами типа «почую кожного» и «ТигрЮля вас вітає з Новим роком» - весь этот замечательный карнавал, к сожалению, происходил в кредит. Говорят, что у доминирующих украинских элит нет идеологии. На самом деле, мне представляется, что идеология у них есть, и эта идеология называется популизм».

«Мне и всем моим российским коллегам завидно, какая замечательная в Украине политика, потому что она конкурентная, потому что она в прямом эфире, потому что люди, выступающие от ее имени – это яркие и фактурные личности. Любой режиссер завидовал бы таким замечательным персонам. Но, к сожалению, эта конкуренция не обеспечивает главного – она не обеспечивает появления субъекта развития и появления логики развития. Т.е. оказывается, что это конкуренция театральных коллективов».



Президент как пожарный: главное – не спалиться



Андрей Окара: «Мне кажется, сейчас сложилась ситуация, когда нужно просто наступить на горло собственному имиджу, собственной политической карьере и просто заниматься спасением страны в формате, в котором занимается пожарная команда на пожаре.

Кто бы сейчас ни был президентом Украины, я очень не позавидую этому человеку. Если это будет Янукович, то он спалится за несколько месяцев, потому что на пожаре очень сложно не спалиться».



Романтика, холодный душ, технократия, романтизм, холодный душ, прагматизм… И так до бесконечности?



Денис Кирюхин: «Сейчас наступает новый период в украинской социально-политической жизни. Это период, который я бы условно назвал периодом прагматизма. Период правления Кравчука был периодом романтики, периодом украинской независимости, который сменился острым экономическим кризисом, на волне которого пришел Леонид Кучма. Его годы – это долгий период, когда у власти находились технократы, ориентированные на производство, совершенно мало внимания уделяющие каким-то идеологическим вопросам. Но в обществе накопился огромный вакуум ожидания чего-то более высокого, и эти ожидания выплеснулись в 2004 году на площади и привели к власти Ющенко. Это был период украинского политического романтизма.

Его итогом стал достаточно холодный душ, который мы получили как внутри Украины, так и от наших партнеров за пределами Украины – я имею в виду, прежде всего, Европейский Союз.

Мне кажется, сейчас этот холодный душ будет сменяться периодом прагматики. Наиболее вероятный победитель президентской гонки Виктор Янукович отнюдь не ассоциируется с романтическими ожиданиями, он не ассоциируется с каким-то чудом преображения всего общества, но это период спокойной, прагматичной, пожалуй, даже скучной работы над развитием экономики, над решением острейших экономических проблем.

Обществу необходим этот период передышки. Возможно, обществу не будет хватать некоей романтики, некоей возвышенности, некоей идеологичности Ющенко, и, возможно, потом это как-то выплеснется, но сейчас у нас наступает период обычной, повседневной, будничной работы со всеми негативными элементами этого периода.

Сейчас у власти будут скучные представители элиты, которые будут меньше улыбаться, но больше заниматься бумагами, работой, экономикой. Возможно, к ним будут какие-то претензии, какая-то яркость из политики уйдет но, возможно, это тот этап, когда Украине нужно немножко прийти в себя и просто поработать над собственными ошибками».



Украина может стать интеллектуальным лидером мира



Андрей Окара: «Я думаю, что будущее Украины – за консолидацией и приходом в политику так называемого креативного класса. Украинская казацкая психология, которая больше всего сосредоточена в центральной Украине и которая была главным фактором возникновения Майдана и Оранжевой революции пять лет назад, проявилась именно в центральной Украине. Эта казацкая психология, которая действует по модели антиповедения, мне кажется, является очень важным фактором развития Украины и украинской элиты в ближайшем будущем».

«Мне кажется, что гражданское общество, т.е. социально активные люди, организации, мелкие партии, общественные движения, просто видные деятели украинской общественности такого формата и такого калибра, как Мирослав Попович, Лина Костенко, Дмитро Павличко, Борис Олийнык – люди, которых можно назвать совестью нации, которые являются абсолютными авторитетами, - чтобы все эти люди обратились ко всем украинским политикам с требованием, чтобы их дискуссия велась в определенном формате и этот формат был бы ориентирован на развитие страны и народа».

«Мне кажется, Украина в мировом контексте может быть страной, продуцирующей смыслы развития. У Украины есть очень большие ресурсы украинской истории, украинской социальности. Украинская социальность построена таким образом, что в ней очень развиты механизмы самоорганизации и существования в ситуации, где нет вертикали власти, нет иерархического управления и где нет сакральной легитимности верховной власти.

Все эти особенности построения украинского общества в нынешнюю эпоху выходят на первый план, и Украина в этом смысле при определенных условиях может быть даже интеллектуальным лидером, в том числе в сфере построения самоуправления, в сфере горизонтальной консолидации и солидаризации общества. Это то ценное, на чем может строится новая украинская государственность, новое украинское общество. Это актуально. А диалог людей, которые «працюють» и которые «почують кожного» - мне кажется, это все-таки вчерашний день, и пусть эта проблематика останется во вчерашнем дне вместе с людьми из прошлого».

Стенограмму пресс-конференции и ответы на вопросы читателей смотрите здесь Читайте также: Ющенко заслуживает звания «Герой России» - Окара Тимошенко не умеет проигрывать – эксперт Полгода президентства Януковича уйдет на политическую борьбу – эксперт Российский политолог позавидовал «замечательной украинской политике» Новый президент «спалится за несколько месяцев» - Окара Эксперты предупредили Тигипко об опасности