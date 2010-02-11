Подолати кризу довіри

Він накочувався поступово, наростав разом із політичними конфліктами – «розбірками», тотальною корупцією, економічною кризою, і нарешті загальним розчаруванням, яке переросло у кризу довіри. Але найгірше, що громадяни перестали довіряти не лише владі, але й один одному. Цю суспільну кризу довіри особливо гостро відчувають ті, хто деякий час перебував за кордоном, а зараз повернувся в Україну. Мого колегу-журналіста, який нещодавно був у Києві проїздом із Лондона, дуже вразила загальна суспільна атмосфера – люди з гнітючим настроєм та заклопотаними обличчями. Напевне, справа не лише в економічних проблемах, які переживає сьогодні Україна. Швидше, справа у непевності завтрашнього дня. Для мене особисто якось по-особливому цинічно виглядали сцени, які розташували Партія регіонів та БЮТ «дупою» до двох основних святинь – Софії Київської та Михайлівського Золотоверхого. Дзвіниці обох соборів із сумом споглядали політичну свистопляску, яка набирала обертів біля їх підніжжя у переддень голосування. Влада понад усе. Бажано абсолютна. Заради цього не шкода нічого – ні святинь, ні цінностей. Хіба могла інакше завершитись ця виборча кампанія, яка починалася «педофільним» скандалом, справою Лозинського, «Межигір’ям», спекуляцією на епідемії грипу та іншими «мирськими» речами? «Розквіт свободи в Україні вже деградував у дуже помітний застій» – із сумом читаю абсолютно справедливе застереження відомого німецького «зеленого» Йошки Фішера у його статті в одному з останніх номерів газети «День». Правда, при цьому пан Фішер вирішив нас втішити, зауваживши, що «до сьогоднішнього дня Україні вдалося вберегтися від долі “керованої” демократії за російським зразком». Але це «до сьогоднішнього дня» також змушує напружитись. Оскільки про «сильну руку» вже стільки говорено-переговорено… І ніхто так і не зміг дати гарантій, що новий президент зможе вберегти країну від авторитарних тенденцій чи, так би мовити, від отієї «керованої» демократії. Можливо, цьому допомогла б сильна опозиція. Та чи буде вона? І взагалі, що буде завтра? Ба, ніхто навіть точно не може сказати, то коли ж «коронуватимуть» нового главу держави. В якій атмосфері це відбуватиметься? Що буде з парламентом? З економікою? Країну чекає розвиток чи стагнація? Такої невизначеності не було навіть у 2004 році. Тоді було все просто, принаймні в очікуваннях, у кожного було своє розуміння правди, але воно було дуже чітке. Кожен, по різні боки барикад, знав, де чорне, а де – біле. Сьогодні – лише напівтони. І усе це губиться в кучугурах брудного неприбраного снігу – ще одного символу нинішнього «межичасся», або «меживладдя». Майбутнє України «має велике значення для Європи; отже, у своїх власних інтересах Європа не може собі дозволити емоційно розчаровану реакцію» – зазначає у вже згаданій статті Йошка Фішер. Безперечно, хотілося б, щоб Європа справді зайняла більш активну позицію у відносинах з Україною, у першу чергу, коли йдеться про «нову східну політику». Проте десь між цих рядків виринає гіркий присмак: невже ми настільки безпорадні, що нам постійно потрібна чиясь підтримка? І що нарешті може змінити нашу власну самооцінку? Невже лише революції або суспільні катаклізми можуть бути стимулом до дій? Не лише Європа не може собі дозволити у цей момент емоційно-розчаровану реакцію. Цього ми собі самі не можемо дозволити по відношенню до власної країни, а отже, і до себе. Коли будуть віднайдені суспільні сили на подолання кризи довіри, лише тоді відновиться поступальний рух країни.