Ющенко не идет в Президенты?!

13 февраля 2009, 10:44

В грядущих выборах Президента Украины не будет принимать участие кандидат по имени Виктор Андреевич Ющенко.

Такое решение, судя по всему, принял сам господин Ющенко. Правда, официально информировать общественность об этом факте Секретариат Президента не спешит. Вне зависимости от того, на какую дату будут назначены президентские выборы и даже от того, будут они очередными или внеочередными, 2009 год в любом случае будет годом президентской кампании. Естественно, что многих интересует вопрос, будет ли участвовать в избирательной гонке нынешний глава государства, Виктор Ющенко. Сам Президент пока воздерживается от официальных заявлений по этому поводу. С начала года господин Ющенко лишь однажды затронул эту тему – на днях, в интервью немецкому информационному агентству DPA, он сообщил, что еще не может обнародовать свои планы по данному вопросу. "Придет время, и я приму самодостаточное решение. Оно будет достойным", – уклончиво заявил он. Стороннему наблюдателю может показаться, что это высказывание очень неконкретное и, по сути, ни о чем не свидетельствует. Но это – только на первый взгляд. Стоит отметить, что президентская пресс-служба обратила на эту фразу особое внимание, и именно на ее основе построили официальное сообщение об интервью DPA на сайте главы государства. Более того, у автора данного материала есть основания полагать, что Виктор Ющенко только по одной причине не говорил об этом с начала года – его попросту не спрашивали. В конце 2008 года Президент говорил об этом неоднократно, и высказывался гораздо более конкретно. Просто тогда, за валом "кризисных" информационных сообщений, его слова остались не замеченными большинством журналистов. Прежде чем приводить эти цитаты, следует коротко напомнить историю вопроса. Всего полгода назад Виктор Ющенко был уверен, что он пойдет на второй срок. Более того, Президент публично заявлял об этом! Прессе стало известно об этом 3 сентября, после очередного совещания Виктора Андреевича с депутатами от фракции "Наша Украина - Народная самооборона". "Я уже сейчас могу сказать: я иду на выборы президента (в 2010 году. – Ред.) и одержу победу!" – цитировали в тот день слова главы государства депутаты, присутствовавшие на встрече с ним. Спустя месяц, в октябре, Виктор Ющенко подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил досрочные парламентские выборы, которые Президент рассматривал в качестве "стартовой площадки" для президентской гонки. Вот только вскоре после этого господину Ющенко пришлось менять свои планы. Как утверждают собеседники «Главреда» в Секретариате Президента, "переломный момент" наступил в середине октября, когда Виктор Ющенко понял, что ни у него, ни у его подчиненных в руководстве СП нет четкого плана, который привел бы к победе "нужных" политических сил на выборах и гарантировал бы формирование "нужной" коалиции без участия в ней Блока Юлии Тимошенко. В итоге глава государства решил "слить" досрочные парламентские выборы, а Секретариат Президента фактически перестал бороться в судах за отстаивание законности указа о роспуске Рады. Впрочем, тогда, в октябре, Виктор Ющенко еще не был готов отказаться от планов баллотироваться на второй срок. Это решение пришло к нему позже – ориентировочно, в декабре. Во всяком случае, именно с декабря он начал намекать на это журналистам, отвечая на вопросы о своем участии в выборах. Проанализировав его заявления по этому поводу, можно сделать только один вывод: господин Ющенко видит на посту Президента другого человека. "Я прожил свою жизнь как и хотел, достойно... Я – самодостаточный человек. Я знаю, чего я достиг, - заявил он 19 декабря в интервью «Украине молодой». - Когда же мы говорим о том, кто должен стать Президентом, то я скажу о своем мнении: свою семью я могу доверить только демократическому человеку… Будущий Президент должен закрепить в Украине демократию - лучшее, что мы получили от Оранжевой революции". Но наиболее четкий сигнал об отказе Президента баллотироваться на второй срок прозвучал во время его итоговой пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря. Виктор Ющенко вновь заявил, что является "самодостаточным человеком" и найдет чем заняться в 2010 году. А после этого он признал, что не видит шансов увеличить тот крайне низкий электоральный рейтинг, который показывают социологические опросы. Причиной электорального провала господин Ющенко считает тот факт, что он в последние годы занимался темами, которые оказались непопулярными, в частности, проблемами Голодомора и евроатлантической интеграции Украины. "Я понимаю, что в ближайшие годы те темы, о которых я говорю, не прибавят мне популярности, – пояснил он, – Мы говорим о Голодоморе 1932-1933 годов, о геноциде. Да, рейтинга политического на этом не наберешь, но это – правда, которую вынужден отстаивать Президент Украины. Мы говорим о НАТО и я понимаю, что многим это не нравится. Я понимаю, что не скоро – и уж точно не через полгода или через год – эта мысль может стать доминирующей". Обращаю внимания на слова Президента "через полгода или через год": они должны снять все сомнения в том, что господин Ющенко говорил именно о своей электоральной перспективе. Тогда, в конце декабря, именно полгода оставалось до официального начала избирательной кампании и именно год - до проведения первого тура президентских выборов. Мотивы отказа Виктора Ющенко от идеи баллотироваться на выборах очевидны. На сегодняшний день его рейтинг электоральных перспектив упал настолько, что даже "придворные" соцопросы, проводимые близкими к Секретариату Президента структурами, не могут вселять оптимизма. Конечно, "свои" социологи по-прежнему дают Ющенко больше голосов поддержки, чем "чужие". В частности, январский опрос "Деминициатив" дает Виктору Ющенко 2,4% и шестое место на выборах, а президентский Национальный институт стратегических исследований обещает ему "аж" 8,7% и 4-е место, Но и этого очень, очень мало для победы. Тем более, что даже рейтинг НИСИ дeмонстрирует негативную динамику. Впрочем, ожидать, что теперь Виктор Ющенко останется сторонним наблюдателем на выборах, не стоит. Очевидно, что в сложившихся условиях глава государства будет вынужден выбрать фаворита среди других участников, на которого будет работать весь президентский админресурс. Кто станет этим человеком - покажет время. По данным «Главреда», ответ на данный вопрос не знает даже сам господин Ющенко…

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