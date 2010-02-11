Светит ли Тимошенко любовь по пересчету?

11 февраля 2010, 13:38

Блок Юлии Тимошенко готов к пересчету голосов как на юго-востоке, так и во Львовской области.

В четверг утром об этом заявил глава штаба блока, первый вице-премьер Александр Турчинов.

По его словам, которые цитирует пресс-служба БЮТ, главные фальсификации производились в Донецкой области, и в случае пересчета бюллетеней «на первых же участках станет ясно, что выборы сфальсифицированы».

Такие заявления звучат из стана БЮТ не первый день. Ранее в блоке сообщали, что требуют пересчета более чем на 900 участках, где уже «юридически доказаны» фальсификации в пользу Виктора Януковича. Все тот же Турчинов подчеркнул, что в БЮТ «готовы предоставить конкретные доказательства фальсификаций международным наблюдателям, журналистам, общественности и передать в суд». В пример он привел уже состоявшийся пересчет бюллетеней на одном из участков в Керчи. Как оказалось, в направленные Центризбиркому протоколы с этого участка вписано на 8 % больше голосов за Януковича, чем реально было отдано за него.

Кроме прямых фальсификаций результатов выборов, БЮТовцы говорят также о нарушениях собственно процесса. В частности, это – массовый подвоз к участкам людей, голосовавших за «сине-белого» кандидата и незаконное внесение изменений в списки избирателей.

В одном только Днепропетровске БЮТ насчитал 184 факта нарушений с подвозом избирателей и 200 – с организацией голосования на дому. В Николаевской области сторонники премьера нашли «грубые нарушения» того же рода на 331 участке из 937.

Правда, сами же «сердечные» признают, что не смогли обжаловать многие нарушения по установленной процедуре. По их словам, такие жалобы блокировались лояльным к Януковичу руководством судов и окружкомов. В том же Днепропетровске, если верить пресс-службе блока, пять из шести окружкомов, которые по закону должны работать в день голосования до полуночи, закрылись уже в одиннадцать – так что жаловаться на нарушения было просто некому.

По мнению депутата и юриста Сергея Власенко, который в 2004 году в тандеме с адвокатом Алексеем Резниковым сумел доказать в Верховном Суде фальсификацию голосования во втором туре, на нынешних выборах Виктору Януковичу «приписали» 10 – 12 %. Напомним, кстати, что в 2004 году суд не обвинил в фальсификациях какую-либо конкретную сторону, а только постановил, что из-за масштабов этих фальсификаций установить результаты второго тура невозможно, и его придется переголосовать.

Тогда разрыв между двумя кандидатами составлял чуть больше 869 тыс. голосов. Сейчас он – чуть меньше 888 тыс.

В Партии регионов на обвинения БЮТ реагировали разнообразно. Видный «регионал» Борис Колесников, например, заявил, что Тимошенко своими жалобами «нарушает демократические принципы». По мнению Колесникова, «все мировое сообщество признало эти выборы не только честными и свободными, но и демократическими». А стало быть, Тимошенко, которая их таковыми не признает, ведет себя недемократично.

Также Колесников подчеркнул, что БЮТ обратился в суды на местах по 17 случаям якобы имевшихся фальсификаций, и все эти обращения суды не удовлетворили.

В свою очередь, его коллега Александр Ефремов сообщил, что в ПР готовы к пересчету голосов, но для этого нужны либо обращения в суды, либо решение ЦИК, однако такое решение возможно лишь при выявлении неких новых обстоятельств. Тот же Ефремов выразил мнение, что фальсификации были не на Востоке, а как раз на Западе страны (разумеется, в пользу Тимошенко), и предложил БЮТ согласиться на пересчет голосов на Львовщине.

Чисто теоретически пересчет голосов и в тех, и в других регионах, на что устами Александра Турчинова согласился сегодня БЮТ, может изменить картину общего результата. Для этого необходимо доказать, что в пользу Януковича фальсифицировали на упомянутые выше 888 тыс. голосов больше.

Мнения в ЦИК по поводу возможного пересчета, между тем, разделились. Как заявила сегодня член ЦИК Жанна Усенко-Черная, к ним поступило несколько десятков жалоб, и «ознакомление с первыми из них дает основания ставить вопрос о необходимости поручения соответствующим окружным избиркомам о проведении повторного перерасчета голосов». Именно этого добиваются БЮТовцы, утверждающие, что на ряде округов надо пересчитать бюллетени – как в описанном вчера Турчиновым случае в Керчи.

Однако дело в том, что сам по себе пересчет вовсе не гарантирует выявления расхождений между, например, количеством поданных за Януковича бюллетеней и данными отправленных в ЦИК протоколов. Это непрямо признала и Усенко-Черная, которая сообщила, что в большинстве случаев нарушения, требующие пересчета, состоят в нарушении процедур утверждения протоколов или, скажем, их транспортировки.

Если глава окружкома единолично утвердил протоколы без участия остальных членов комиссии, или если запечатанный пакет с избирательной документацией порвался при доставке – это, конечно, нарушения. Проблема в том, что из этих нарушений совсем не обязательно следует фальсификация результатов голосования.

Именно поэтому коллега Усенко-Черной Михаил Охендовский заявил, что в БЮТ пытаются «создать иллюзию фальсификаций». По его словам, вместе с протоколами в ЦИК поступает большое количество «особых мнений, актов, заявлений членов окружкомов» - но сообщений о нарушениях, которые могли бы повлиять на результаты выборов, среди них нет.

В связи с этим жалобы от БЮТ Охендовский окрестил «юридическим спамом».

Если ЦИК все-таки решит пересчитать голоса на отдельных участках, эта процедура столкнется с существенными затруднениями. Как подчеркнул в комментарии «Главреду» глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко, заниматься этим придется, вероятнее всего, тем же членам низовых избиркомов, которые работали на выборах. Однако даже средства на их зарплату не предусмотрены.

Когда ЦИК в конце концов утвердит результаты выборов, их можно будет оспорить только в Высшем административном суде. Однако сегодня «регионалы» контролируют ВАСУ как снаружи (здание суда окружено их палатками – во избежание «захвата» его представителями БЮТ), так и внутри: в самом же БЮТ не скрывают, что Александр Пасенюк, чьи полномочия главы ВАСУ истекли еще 22 декабря, но который продолжает исполнять эти обязанности, наверняка не вынесет устраивающее Тимошенко решение.

Наконец, задача оспаривания выборов осложняется… неготовностью к этому самих «сердечных». Так, например, по состоянию на конец вчерашнего дня в штабе еще не определились даже с тем, какой юрфирме поручить вести процесс, если он все-таки начнется. И это при том, что юридическое направление курирует имеющий широчайшие связи депутат Андрей Портнов, плюс в «защиту результатов выборов» активнейшим образом включен замминистра юстиции Евгений Корнийчук.

Впрочем, тот же Портнов, по слухам, входит в весьма широкую группу БЮТовцев, считающих, что Тимошенко давно уже надо было смириться с поражением и встать (либо вернуться) на оппозиционную стезю. Такой разнобой в рядах своих сторонников премьер не приветствует, но и поделать с этим ничего не может.

В такой ситуации остается только согласиться с главой КИУ Александром Черненко, который считает, что нынешние «обжаловательные» инициативы БЮТ – это вовсе не борьба за пересмотр итогов выборов, а фактическое начало новой избирательной кампании.

Хотя возможно и более банальное объяснение из области психологии: Юлия Владимировна, так и не сделавшая на момент сдачи этого материала никакого заявления по итогам выборов, просто до сих пор не может поверить в неприятную реальность.
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