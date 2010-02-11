Раскол среди парламентариев крепчает

Среди массы вопросов, рассмотренных на сегодняшнем заседании парламента, важными были два: о принятии решения по отчету временной следственной комиссии Рады по деятельности Черновецкого и его «молодой команды», а также о принятии закона о госзакупках, предусматривающего фактическую реинкарнацию Тендерной палаты.Настаивавший на неотложном рассмотрении первого вопроса председатель ВСК по Черновецкому нунсовец Кирилл Куликов был удивлен, когда обнаружил, что в повестке дня указан последним – ведь Согласительный совет в понедельник принял решение о его рассмотрении в четверг в числе первых. БЮТ и НУНС запросили получасовой перерыв для рассмотрения этого вопроса. Но мигом сориентировавшийся спикер Литвин, ранее отозвавший собственный проект постановления о досрочных выборах киевского мэра, предложил проголосовать за его рассмотрение немедленно. Голосов за это предсказуемо не нашлось – кроме «литвиновцев», в полном составе не голосовали и «регионалы». Впрочем, компромисс все же был достигнут – последним решением на утреннем заседании нардепы все же смогли одобрить обвинительный отчет Куликова, предусматривающий направление фактов, вскрытых ВСК, на рассмотрение в Генпрокуратуру. В будущие вторник-среду бютовцы обещают следующий шаг – принятие постановления о досрочных выборах в Киеве. А вот рассмотрение законопроекта о госзакупках не обошлось без крупного скандала, вскрывшего серьезный разброд и шатания в среде бютовцев. За принятие документа в целом свои голоса отдали аж 50 сторонников премьера, в то время как остальные бютовцы высказывались категорически против. Олег Ляшко принялся орать в микрофон, обвиняя своих коллег по фракции в продажности. «Из-за таких, как эти пятьдесят человек, мы проиграли выборы, тут по залу какие-то мальчики ходили и разносили деньги за это голосование». Слова Ляшко вызвали гнев у другого бютовца - Антона Яценко, отец которого в свое время стоял у истоков создания испачканной обвинениями в коррупции с головы до пят Тендерной палаты. Активно используя нецензурную лексику, Яценко подошел к Ляшко и принялся что-то ему говорить, подкрепляя свои слова периодическими толчками в область груди Олега Валерьевича. «Не надо мне тут угрожать!» - вопил Ляшко. Дело запахло дракой. Защищать Ляшко прибежали даже депутаты из группы «За Украину!», и прямого силового конфликта удалось избежать.«Ладно, Ляшко чужие бьют, так тут еще и свои хотят!» - смеялись в кулуарах нардепы. «Давайте создадим комитет защиты Ляшко!» - предложил один из народных избранников. В это же время первый вице-спикер парламента Николай Томенко на брифинге рассуждал о необходимости чистки рядов БЮТ.